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Правила въезда в Россию изменились для казахстанцев

26.08.2021 35290
Правила въезда в Россию изменились для казахстанцев
Фото: www.m24.ru
МОСКВА. 26 АВГУСТА - Россия изменила правила пересечения сухопутной границы, передает KAZAKHSAN TODAY.
 
Полная информация о действующем порядке въезда в Россию размещена на сайте посольства РК в РФ.
 
Въезд в РФ для казахстанцев и граждан других государств через сухопутные границы разрешен для следующих категорий: 
 
- аккредитованных или назначенных сотрудников дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств в РФ, международных организаций и их представительств, иных официальных представительств иностранных государств, расположенных на территории РФ, членов семей указанных лиц (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные), членов официальных делегаций;
 
- лиц, имеющих дипломатические и служебные визы;
 
- лиц, въезжающих в РФ в связи со смертью близкого родственника (супруги, родители, дети, родные братья и родные сестры, дедушки, бабушки, внуки, усыновители, усыновленные) и следующих для осуществления его погребения, при условии предъявления копии свидетельства либо справки о смерти и документа, подтверждающего степень родства, а также въезжающих совместно с ними в Российскую Федерацию их супругов и несовершеннолетних детей;
 
- лиц, являющихся членами семьи (супруги, родители, дети, родные братья и родные сестры, дедушки, бабушки, внуки, усыновители, усыновленные), опекунами и попечителями граждан Российской Федерации, при условии предъявления копии документа, подтверждающего степень родства или установление опеки (попечительства), а также въезжающих совместно с ними в РФ их супругов и несовершеннолетних детей;
 
- лиц, постоянно проживающих на территории РФ (при наличии вида на жительства Российской Федерации), а также въезжающих совместно с ними в РФ их супругов и несовершеннолетних детей;
 
- лиц, въезжающих в РФ в целях лечения, сведения о которых направлены медицинской организацией в соответствии с алгоритмом подачи заявок на въезд в Российскую Федерацию иностранных граждан, в том числе в целях получения медицинских услуг, утвержденным Оперативным штабом по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ, с использованием федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" в ведомственный сегмент Минцифры России государственной системы миграционного и регистрационного учета, а также изготовления, оформления и контроля обращения документов, удостоверяющих личность, для последующего направления в ведомственный сегмент ФСБ России указанной государственной системы;
 
- лиц, въезжающих в РФ к нуждающимся в уходе больным близким родственникам (супруги, родители, дети, родные братья и родные сестры, дедушки, бабушки, внуки, усыновители, усыновленные), при условии предъявления документов (копий документов), выданных медицинской организацией, подтверждающих их состояние, а также копии документа, подтверждающего степень родства, а также въезжающих совместно с ними в РФ их супругов и несовершеннолетних детей;
 
- лиц, являющихся участниками Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, утвержденной указом президента РФ от 22 июня 2006 г. N 637 "О мерах по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом", а также членов их семей, указанных в свидетельстве участника Государственной программы, при предъявлении свидетельства участника Государственной программы либо его копии, верность которой засвидетельствована в соответствии с законодательством РФ (для членов семьи участника Государственной программы);
 
- лиц, въезжающих в РФ в целях осуществления трудовой деятельности, указанных в списках, сформированных в соответствии с алгоритмом действий по привлечению в экономику РФ иностранных граждан, утвержденным оперативным штабом по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ, и направленных Рострудом с использованием федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" в ведомственный сегмент Минцифры России государственной системы миграционного и регистрационного учета, а также изготовления, оформления и контроля обращения документов, удостоверяющих личность, для последующего направления в ведомственный сегмент ФСБ России указанной государственной системы;
 
- лиц, въезжающих в РФ в целях обучения в образовательных организациях высшего образования и профессиональных образовательных организациях, указанных в списках, сформированных этими образовательными организациями в соответствии с алгоритмом организации работы в отношении иностранных обучающихся, прибывающих в РФ в целях обучения в таких образовательных организациях, утвержденным оперативным штабом по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ, и направленных указанными образовательными организациями по согласованию с учредителями с использованием федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" в ведомственный сегмент Минцифры России государственной системы миграционного и регистрационного учета, а также изготовления, оформления и контроля обращения документов, удостоверяющих личность, для последующего направления в ведомственный сегмент ФСБ России указанной государственной системы.
 
Для граждан Казахстана и иностранных государств при въезде в Россию через сухопутные пункты пропуска необходима справка об отрицательном результате ПЦР-теста на коронавирус, отобранного не ранее чем за 72 часа до пересечения границы.
 

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