Правительство РФ направило более 200 млн рублей на содержание Байконура
В соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 21 федерального закона "О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов" направить бюджетные ассигнования, предусмотренные Минфину России по подразделу "Исследование и использование космического пространства" раздела "Национальная экономика" классификации расходов бюджетов, в размере 203 668 тысяч рублей Минфину России на предоставление в 2022 году дотации на содержание объектов инфраструктуры города Байконура, связанных с арендой космодрома Байконур, в рамках комплекса процессных мероприятий "Выполнение международных обязательств" государственной программы Российской Федерации "Космическая деятельность России", - говорится в тексте распоряжения.
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Названы участники военно-биологических проектов США
Ранее мы представляли материалы, подтверждающие участие Хантера Байдена и его фонда Rosemont Seneca, а также других подконтрольных Демократической партии США структур в финансировании основных подрядчиков Пентагона, осуществляющих деятельность на территории Украины. Было показано, насколько глубоко сын действующего президента США Хантер Байден вовлечен в финансирование подконтрольной минобороны США компании Metabiota", - цитирует РИА Новости начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России Игоря Кириллова.
Среди них бывший директор DTRA Кеннет Майерс, исполнительный вице-президент подконтрольного ЦРУ венчурного фонда In-Q-Tel Тара О'Тул, экс-глава Центра по контролю и профилактике заболеваний в США Томас Фриден, бывший директор Национальных институтов здравоохранения Фрэнсис Коллинс, занимавший должность исполнительного директора Мемориального института Battelle, Джеффри Водсворт, главный научный сотрудник и президент отдела международных исследований, разработок и медицины компании Pfizer, и многие другие", - перечислил Игорь Кириллов.
По имеющейся информации, Пентагон активно переносит незавершенные в рамках украинских проектов исследования в государства Центральной Азии и Восточной Европы. Параллельно наращивается сотрудничество Минобороны США с государствами Африки и Азиатско-Тихоокеанского региона - Кенией, Камбоджей, Сингапуром, Таиландом", - цитирует ТАСС Игоря Кириллова.
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В Бишкеке открылся саммит ЕАЭС
Бишкек. 9 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Бишкеке начался саммит Евразийского экономического союза с участием глав государств, входящих в организацию. Мероприятие открыл Садыр Жапаров. Он поприветствовал участников саммита.
По словам президента Кыргызстана, заседание проходит в условиях глобальной финансово-экономической турбулентности и постпандемийного кризиса. Наблюдается большая нагрузка на экономики государств - членов Евразийского экономического союза, сообщает Sputnik Кыргызстан.
"В этих непростых условиях чрезвычайно важно делать все зависящее от нас, как от глав государств, для взаимовыгодного торгово-экономического и инвестиционного партнерства между нашими странами. Наша общая твердая приверженность евразийской интеграции является прочной основой для развития и укрепления сотрудничества в рамках союза, формирования мостов между евразийским и другими региональными и глобальными рынками", - сказал Жапаров.
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Мы объяснили, что поставки из Казахстана вообще не подпадают под ограничение цен. Нет никаких причин, по которым они должны подвергаться каким-либо процедурам ", - заявила министр финансов Джанет Йеллен агентству Bloomberg.
В Улан-Баторе арестованы 8 подозреваемых в незаконной продаже угля в Китай
8 человек во главе с директором АО "Эрдэнэс Тавантолгой" Баттулгыном Ганхуягом были арестованы. Они причастны к угольному делу, но более подробную информацию по данному вопросу дать не могу, так как проводится проверка", - заявил Нямбаатар на брифинге, сообщает монгольское агентство Монцамэ.
Узбекистан ввел полный запрет на экспорт сжиженного газа
- всем производителям и трейдерам запретят экспортировать сжиженный газ;
- в случаях отсутствия возможности подачи природного газа населению будут доставлять сжиженный газ;
- продление временных ограничений на подачу электроэнергии к насосным станциям в системе Минводхоза до конца года;
- увеличение импорта бензина, а также сырья для производства бензина и дизельного топлива;
- недопущение участия компаний-посредников в торговле бензином АИ-80 на бирже;
- исчисление и взимание акциза на ввоз бензина АИ-80 и акциза на его розничную реализацию приостанавливается сроком на 2 месяца;
- суточный объем реализуемого на бирже бензина АИ-80 будет увеличен.
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В Казахстане в последнее время наблюдается рост цен на продукты питания и жилье. Цены на товары растут быстрее, чем реальные зарплаты казахстанцев. Только на конец второго квартала 2022 года рост цен на продукты составил 18,7%. Считаете ли вы, что государство должно взять на особый контроль рост цен в стране?