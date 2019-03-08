Представители 50 политических партий из 30 стран ознакомились с ситуацией социально-экономического развития СУАР

Урумчи. 7 марта. Kazakhstan Today - 27 февраля в Урумчи Синьцзян-Уйгурского автономного района (СУАР) прошло тематическое мероприятие "Национальная политика и единство национальностей Китая - практика в СУАР", в котором приняли участие более 200 иностранных гостей, представляющих около 50 политических партий из 30 стран, которые ознакомились с ситуацией экономического и социального развития Синьцзяна, пишет газета "Жэньминь жибао", передает Kazakhstan Today.

Это мой четвертый визит в Синьцзян, каждый раз, когда я сюда приезжаю, я вижу его совершенно новый облик", - отметил председатель турецкой партии "Ватан" ("Родина") Догу Перинчек (Dogu Perincek) в комментариях представителей политпартий для корреспондентов "Жэньминь жибао" Ван Хайлинь, Чжан Пэнхуэй.

Представитель арабских писателей и журналистов СМИ Иордании Марван Судах (Marwan Sudah) в интервью газете "Жэньминь жибао" сказал: "Приехав в Синьцзян, я увидел, что представители разных национальных меньшинств Китая носят национальные костюмы, говорят на своих языках, их лица преисполнены радости. Такая ситуация существенно отличается от того, что освещают западные СМИ". Согласно статистическим данным, в 2018 году реальный располагаемый подушевой доход горожан и сельских жителей в Синьцзяне вырос на 6,5% и 8,5%, соответственно. "В арабском языке есть поговорка, которая гласит: "Реальность является самым четким изображением".

Во время посещения разных мест я обратил внимание на то, что уйгуры общаются между собой на уйгурском языке, однако они также свободно говорят на китайском. В мечетях и исламских образовательных учреждениях мусульмане с почтением придерживаются религиозных традиций. Защита национальной культуры, уважение свободы религиозного вероисповедания - это путь успеха в национальной политике Китая", - отметил заместитель генерального секретаря политической партии Пакистана "Движение за справедливость" Аизаз Асиф (Aizaz Asif).

Аизаз Асиф, смотря театральное представление на базаре в Синьцзяне, увидел, что несколько десятков представителей национальностей собрались в одном месте. Он сказал: "Разные народы Китая дорожат единством национальностей как своей жизнью, как косточки граната плотно скреплены".

Отец позвал к себе сыновей и сказал: разломите пополам вот этот веник. Сколько они ни старались - ничего у них не получалось. Тогда отец развязал веник и попросил каждого сына разломать по несколько соломинок. Это, конечно же, им с лёгкостью удалось. Тогда отец сказал: если вы будете вместе, то вас никто не сломит, а по отдельности вас также легко победить, как и сломать пару соломинок. Именно поэтому единство несокрушимо", - подчеркнул член ЦК КПРФ, первый секретарь Самарского обкома КПРФ Алексей Лескин.

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