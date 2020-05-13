Пресс-секретарь президента России заболел коронавирусом

Москва. 12 мая. Kazakhstan Today - Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что заболел COVID-19, передает Kazakhstan Today.

Представитель Кремля уточнил, что находится в больнице, сообщает РИА Новости

Напомним, 30 апреля премьер-министр РФ Михаил Мишустин доложил президенту, что сдал положительный тест на заболевание. И.о. главы кабмина стал Андрей Белоусов.

Первого мая стало известно о госпитализации главы Минстроя РФ Владимира Якушева, а 6 мая - о том, что вирус выявили у министра культуры РФ Ольги Любимовой.

Коронавирусу, по последним данным Всемирной организации здравоохранения, оказались подвержены свыше четырех миллионов человек по всему миру, как минимум 278 тысяч из них скончались. В России зарегистрировали 232 243 больных COVID-19, из них более 43 тысяч выздоровели, 2116 пациентов умерли.

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