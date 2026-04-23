Президент США объявил о продлении перемирия с Ираном

Вашингтон. 22 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент США Дональд Трамп сообщил в Truth Social, что отдал приказ о продлении режима прекращения огня с Ираном, - Президент США Дональд Трамп сообщил в Truth Social, что отдал приказ о продлении режима прекращения огня с Ираном, сообщает РБК.





По словам Трампа, власти Пакистана, который выступает посредником между Вашингтоном и Тегераном, попросили Соединенные Штаты приостановить нанесение ударов по Ирану до тех пор, пока руководство и представители страны не выработают единое предложение.





Поэтому я отдал приказ нашим вооруженным силам продолжать блокаду и оставаться готовыми и способными к действиям, а также продлить перемирие до тех пор, пока не будет представлено их предложение и не завершатся переговоры, так или иначе", - написал он.





Заключенное 8 апреля временное перемирие между США и Ираном истекло 21 апреля.





Tasnim ранее сообщило, что руководство Ирана окончательно решило отказаться от участия в переговорах с США в Пакистане. Корреспондент Axios Барак Равид сообщил, что поездка вице-президента США Джей Ди Вэнса отложена на неопределенный срок. Ранее NYT и CNN также сообщили, что его визит на переговоры отложен.





На прошлой неделе Трамп сообщал, что американские представители отправляются в Исламабад, где проведут новые переговоры с Ираном. Делегацию должен был возглавить Вэнс, передавал CNN.





К двухнедельному перемирию 8 апреля США и Иран подошли со встречными списками требований.





В проекте Вашингтона было 15 пунктов - они касались Ормузского пролива (должен быть открыт), ракетной программы Ирана (число и дальность баллистических ракет должны быть ограничены, они предназначены только для самообороны), ядерной программы (Тегеран должен полностью от нее отказаться - все ядерные объекты должны быть демонтированы, высокообогащенный уран передан МАГАТЭ и т.д.), иранских прокси в регионе (Исламская Республика должна перестать их поддерживать). Взамен США обещали снять с Ирана санкции и помочь в развитии его гражданской ядерной энергетики на АЭС "Бушер".





План Тегерана состоял из десяти положений, среди которых: США гарантируют ненападение на Иран, признают его контроль над Ормузским проливом, признают право на обогащение урана, снимают все санкции; все санкционные резолюции Совета Безопасности ООН и резолюции Совета управляющих МАГАТЭ против Ирана перестают действовать; США выплачивают Ирану компенсацию, выводят свои силы из региона и прекращают боевые действия на всех фронтах, в том числе и против "Хезболлы" в Ливане.





Напомним, эскалация на Ближнем Востоке началась 28 февраля, когда Израиль при содействии США стал наносить удары по Ирану. В ходе атак был убит верховный лидер Исламской Республики аятолла Али Хаменеи.





Тегеран в ответ начал наносить удары по военным объектам США в регионе.



