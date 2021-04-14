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Президенты России и США провели переговоры по телефону

13.04.2021 6319
МОСКВА. 13 АПРЕЛЯ - Президенты России и США провели переговоры по телефону, Джо Байден предложил Владимиру Путину провести саммит в третьей стране, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Президент США Джо Байден и президент России Владимир Путин по телефону подтвердили намерение вести переговоры по стратегической стабильности. Президенты обсудили ряд региональных и глобальных вопросов, включая намерение США и России вести диалог по стратегической стабильности по ряду вопросов контроля над вооружениями и возникающих угроз безопасности на основе продления договора СНВ-3. Джо Байден высказал Владимиру Путину обеспокоенность "внезапным" усилением военных РФ в Крыму и на границе с Украиной, сообщил Белый дом по итогам разговора двух лидеров.
 

Президент Байден подчеркнул непоколебимую приверженность США поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины и выразил озабоченность внезапным наращиванием Россией военных возможностей в оккупированном Крыму и на границе с Украиной". Президент США "призвал Россию к деэскалации напряженности... Вашингтон будет твердо отстаивать свои интересы в случае кибервзломов и вмешательства в выборы", - говорится в сообщении Белого дома.

 
В Белом доме проинформировали, что "президент Байден подтвердил свою цель выстраивания стабильных и предсказуемых отношений с Россией в соответствии с интересами США и предложил встречу-саммит в третьей стране в предстоящие месяцы для обсуждения полного спектра вопросов, с которыми сталкиваются США и Россия".
 
Между тем министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что США и НАТО перебрасывают войска из Северной Америки к российским границам.
 

Основные силы концентрируются в Причерноморье и Балтийском регионе", - отметил глава военного ведомства на совещании в Североморске.

 
По его словам, всего рядом с территорией России будут базироваться 40 тысяч военнослужащих и 15 тысяч единиц вооружения и военной техники, включая стратегическую авиацию. С начала года Вашингтон на этом направлении вдвое усилил воздушную разведку и в полтора раза - морскую. Министр также указал на сложную обстановку в Арктике.
 

Между ведущими государствами мира возрастает конкуренция за доступ к ресурсам Северного Ледовитого океана и транспортным коммуникациям. США и их союзники по НАТО наращивают морские и сухопутные группировки в Арктике, увеличивают интенсивность боевой подготовки, расширяют и модернизируют военную инфраструктуру", - заявил министр обороны РФ.

 
Как стало известно, Россия перебросила две армии и три соединения ВДВ к западным границам. Переброшенные к западным границам России войска принимают участие в учениях и пробудут там еще две недели, заявил министр обороны Сергей Шойгу.
 

В течение трех недель две армии и три соединения ВДВ были успешно переброшены на западные рубежи Российской Федерации в районы выполнения учебно-боевых задач", — рассказал С. Шойгу. Министр высоко оценил готовность войск, сообщает РИА Новости.

 

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