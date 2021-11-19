Замороженные пробирки с ярлыками "Оспа" были случайно обнаружены сотрудником лаборатории, который проводил уборку холодильника на объекте, занимающегося исследованием вакцин в Пенсильвании", - сообщил регулятор CDC телеканалу, отметив, что сотрудник был в перчатках и маске, пишет РИА "Новости".
Пробирки с ярлыками "Оспа" случайно обнаружили в США
ВАШИНГТОН. 17 НОЯБРЯ - Несколько пробирок с ярлыками "Оспа" были случайно обнаружены в центре исследования вакцин в американском штате Пенсильвания, сообщает телеканал CNN со ссылкой на Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), передает KAZAKHSTAN TODAY.
Как отметили в CDC, сейчас ведется расследование, содержимое пробирок не трогали. "Нет признаков того, что кто-то мог подвергнуться воздействию небольшого количества (содержимого) замороженных пробирок", - отметили в регуляторе.
Как уточняет телеканал, последняя известная вспышка оспы в США произошла в 1947 году.
Портал Yahoo News со ссылкой на попавшее в его распоряжение уведомление Министерству внутренней безопасности США сообщает, что речь идет об объекте американской фармацевтической компании Merck, где были обнаружены 15 "подозрительных" пробирок: пять с ярлыком "Оспа" и десять - с ярлыком "Осповакцина" (vaccinia), все они были изъяты.