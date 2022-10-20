Путин: Киевский режим отказался от переговоров

Пекин. 16 октября. KAZAKHSTAN TODAY - На двадцатом Всекитайском съезде Коммунистической партии председатель КНР, Генеральный секретарь КПК Си Цзиньпин выступил с докладом "Высоко неся великое знамя социализма с китайской спецификацией, сплоченно бороться за всестороннее строительство модернизированного социалистического государства".
Глава КНР представил работу за истекшие пять лет и "великие преобразования" за десятилетие новой эпохи. А также выделил миссии и задачи Коммунистической партии Китая в новом подходе в новую эпоху.
По словам генсека КПК, существует необходимость ускоренными темпами формировать новую архитектонику развития, сосредотачивать усилия на содействии высококачественному развитию, а также осуществлять стратегию подъема страны силами науки и образования, усиливать опорную роль кадров в деле модернизации.
Си Цзиньпин отметил, что Китай нуждается в укреплении уверенности в культуре и наращивании национальной мощи страны в сфере культуры для достижения новых выдающихся успехов в развитии социалистической культуры.
Кроме того, глава страны акцентировал внимание на улучшении благосостояния населения, повышении качества жизни народа. Важно содействовать зеленому развитию, способствовать гармоничному сосуществованию человека и природы.
В своем выступлении председатель выделил непоколебимость осуществления всестороннего устранения внутрипартийного управления, следует интенсивно продвигать партийное строительство как "новую великую программу в новую эпоху".
Си Цзиньпин заявил
о необходимости развивать народную демократию во всем процессе, обеспечивать положение народа как хозяина страны. Он призвал народ Китая содействовать миру и развитию на планете, стимулировать построение сообщества единой судьбы человечества.
Китайский лидер также отметил отстаивание и совершенствование курса "одна страна-две системы", силы государства будут направлены
на воссоединение родины.