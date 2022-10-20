Путин объявил о введении военного положения на новых территориях России

Москва. 19 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент России Владимир Путин на заседании Совета безопасности объявил о введении военного положения в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях.
Президент напомнил, что во всех этих регионах такой режим действовал еще до возвращения в состав России, сообщает РИА Новости.
Сейчас нам необходимо оформить этот режим уже в рамках российского законодательства. Поэтому мною подписан указ о введении военного положения в этих четырех субъектах Российской Федерации. Он незамедлительно будет направлен на утверждение в Совет Федерации", - заявил президент.
Российский лидер отметил, что киевский режим отказался признать выбор жителей этих регионов и отвергает любые предложения о переговорах.
Неонацисты используют откровенно террористические методы: диверсии на объектах жинеобеспечения, устраивают покушения на представителей местных органов власти", - добавил Путин.
Военное положение вступит в силу в полночь.
Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил о том, что ВСУ накапливают силы для широкомасштабного наступления, а российские войска сформировали группировку, чтобы отбить его. Для безопасности жителей региона было принято решение об их перемещении на левый берег Днепра.