Путин подписал законы о вхождении в состав России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей

МОСКВА. 5 ОКТЯБРЯ - Президент России Владимир Путин подписал четыре федеральных конституционных закона о вхождении Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в состав Российской Федерации. Также он подписал соответствующие законы о ратификации, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Со дня принятия регионов в состав России и до 1 января 2026 года будет действовать переходный период, сообщается на сайте российской Госдумы. Временно исполняющим обязанности главы ДНР назначен Денис Пушилин. ЛНР временно возглавил Леонид Пасечник. Херсонскую область - Владимир Сальдо, Запорожскую область - Евгений Балицкий.

Гражданам, проживающим на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской или Херсонской областей, будут обеспечены гарантии в осуществлении трудовой деятельности. Будут признаны документы об образовании, подтверждающие гражданское состояние, стаж трудовой деятельности, право на получение пенсий, социальной и медицинской помощи и прочее, выданные в ДНР, ЛНР, а также на Украине", - говорится в сообщении.





Предусматриваются гарантии в сфере имущественных отношений. Устанавливаются особенности в сфере регулирования оборота недвижимости, земельных отношений, отношений в сфере кадастровой деятельности и землеустройства. До 1 января 2028 года госрегистрация прав на недвижимое имущество будет возможна на основании документов, выданных органами государственной власти республик и Украины.

Лица, проживающие на новых российских территориях, а также те, кто ранее проживал на этих территориях, но выехал в Россию, приобретают гражданство Российской Федерации в результате признания при условии подачи заявления и принесения Присяги гражданина Российской Федерации", - сообщает сайт.

До 1 июня 2023 года в новых республиках и областях будут созданы территориальные подразделения федеральных органов исполнительной власти. В течение переходного периода также будут учреждены органы прокуратуры и обеспечено функционирование судебной системы РФ. В течение шести месяцев предстоит образовать городские и муниципальные округа в регионах, определить границы муниципальных образований.

Денежной единицей на территориях новых субъектов будет являться рубль. До 31 декабря 2022 года при расчетах в наличной и безналичной формах будет допускаться обращение украинской гривны.

Бюджетное законодательство будет применяться в образуемых субъектах с 1 января 2023 года. Правительство России установит особенности составления проекта бюджета новых субъектов на 2023 год (для республик - и на плановый период 2024 и 2025 годов), а также особенности исполнения бюджетов и формирования бюджетной отчетности. Бюджеты будут утверждены до 15 декабря 2022 года.

На территории образуемых субъектов до 1 января 2028 года устанавливается специальный режим регулирования градостроительной деятельности, далее процессы такой деятельности будут приведены в полное соответствие с Градостроительным кодексом РФ.

Вооруженные силы, воинские формирования и специализированные органы, сформированные в новых субъектах к настоящему времени, предлагается включить в состав Вооруженных сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов.

В отношении Запорожской области в закон включены положения, направленные на обеспечение безопасного использования атомной энергии. Наряду с действующим законодательством президентом и правительством Российской Федерации могут устанавливаться особенности в отдельных областях использования атомной энергии.