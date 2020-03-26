Путин предоставил россиянам неделю выходных из-за коронавируса

Москва. 25 марта. Kazakhstan Today - Президент РФ Владимир Путин объявил следующую неделю нерабочей из-за коронавируса, но с сохранением зарплат, заявил он в обращении к гражданам страны.

Сейчас крайне важно предотвратить угрозу быстрого распространения болезни, поэтому объявляю следующую неделю нерабочей с сохранением заработной платы, то есть выходные дни продлятся с субботы 28 марта по воскресенье 5 апреля", - сказал президент РФ.

Президент РФ Владимир Путин также заявил, что ситуация с коронавирусом в мире развивается остро, ставя под удар экономики всего мира.

Мы видим, как остро развивается ситуация с эпидемией коронавируса в мире, во многих странах продолжает нарастать число заболевших, под ударом оказалась вся мировая экономика", - сказал российский лидер в телеобращении к гражданам.

Президент отметил, что в России пока удается сдерживать распространение коронавирусной инфекции, но подчеркнул при этом, что полностью заблокировать угрозу невозможно.

Благодаря принятым мерам, нам в целом удается пока сдерживать широкое и стремительное распространение болезни, но мы с вами должны понимать, что Россия даже просто в силу своего географического положения не может отгородиться от угрозы", - цитирует Путина ТАСС .





Число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в России выросло за последние сутки на 163 и составляет 658 человек, случаи заражения зафиксированы в 55 регионах страны.

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