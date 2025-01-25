24.01.2025, 20:39 5156
Путин заявил о готовности России к переговорам по Украине
Президент РФ подчеркнул, что есть вопросы, которые требуют особого внимания
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Москва. 24 января. KAZAKHSTAN TODAY - Россия сохраняет готовность к переговорам по Украине, в том числе с США, однако препятствия этому чинит Киев. На это указал президент РФ Владимир Путин, сообщает ТАСС.
Мы всегда говорили, и хочу это подчеркнуть еще раз, мы готовы к этим переговорам по украинской проблематике", - прокомментировал Путин намерение президента США Дональда Трампа начать обсуждение украинской тематики с РФ.
Президент России подчеркнул, что есть вопросы, которые требуют особого внимания.
Например, как известно, действующий глава режима в Киеве, когда еще был достаточно легитимным главой государства, издал декрет о запрете ведения переговоров", - сказал Путин.
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21.01.2025, 12:35 36871
В результате пожара в отеле Турции погибли не менее 10 человек Дополнено
Начато расследование
Фото: кадр из видео
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Анкара. 21 января. KAZAKHSTAN TODAY - В результате пожара в отеле на горнолыжном курорте Kartalkaya в провинции Болу в Турции погибли не менее 10 человек.
Число погибших в Турции при пожаре на горнолыжном курорте увеличилось до десяти человек, а раненых - до 32", - цитирует РБК главу МВД страны Али Ерликая со ссылкой на телеканал CNN Türk.
Напомним, огонь вспыхнул в ночь на 21 января в 12-этажном деревянном отеле, расположенном в горнолыжном центре Kartalkaya в провинции Болу, и быстро охватил все здание.
Спасатели эвакуировали отдыхающих, они были размещены в четырех гостиницах курорта, уточнил телеканал, подчеркнув, что пожарные продолжают тушить пламя.
По обновленным данным, пожар начался в ресторанной части отеля, персонал предпринимал меры еще перед оповещением центра экстренного вызова 112 в 3.27, а пожарные прибыли на место примерно через 40-45 минут.
Ранее газета Türkiye сообщила о трех погибших и 11 пострадавших в этом пожаре, уточнив, что в отеле проживали 234 гостя. По данным газеты, огонь начался в одном из номеров. Как уточнила газета Hürriyet, трое погибших были постояльцами гостиницы. Пожарные спасли пять человек. Трое из них получили ожоги тела, еще двое отравились угарным газом. Их доставили в ближайшие больницы. Полиция задержала двух администраторов гостиницы. Начато расследование.
Дополнено 21.01.2025, 18.25
Число погибших в результате пожара в отеле в горнолыжном центре Kartalkaya в Турции возросло до 66, еще 51 человек пострадал, сообщает глава МВД страны Али Ерликая.
На момент пожара, по словам министра, в отеле было 238 зарегистрированных постояльцев", - информирует РБК со ссылкой на Haber Global.
21.01.2025, 08:23 41761
Дональд Трамп вступил в должность 47-го президента США
Церемония инаугурации прошла в ротонде Капитолия
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Вашингтон. 21 января. KAZAKHSTAN TODAY - 20 января 47-й президент США Дональд Трамп и вице-президент Джей Ди Вэнс принесли присягу в здании конгресса США на Капитолийском холме, после чего американский лидер выступил с традиционной инаугурационной речью, сообщает РБК.
Свою речь он начал с обращения к присутствующим экс-президентам и американскому народу, после чего заявил о начале "золотого века Соединенных Штатов".
Я возвращаюсь на пост президента с уверенностью и оптимизмом в том, что мы находимся в начале захватывающей новой эры национального успеха. Страну захлестывает волна перемен. Солнечный свет заливает весь мир, и у Америки есть шанс воспользоваться этой возможностью, как никогда раньше", - сказал он.
Политик обвинил своих предшественников в том, что правительство оказалось бессильно перед лицом происходящих у нее "дома" кризисов (разрушительных ураганов и пожаров), но при этом оказывало безграничную финансовую поддержку другим государствам. По его словам, с его приходом к власти "упадок Америки закончится", а 20 января 2025 года станет "днем освобождения" Соединенных Штатов.
Трамп заявил, что политические противники пытались лишить его свободы и даже жизни, напомнив собравшимся о совершенном на себя покушении в июле 2024 года.
Тогда я почувствовал и верю сейчас еще больше в то, что моя жизнь была сохранена не просто так. Бог уберег меня, чтобы я сделал Америку снова великой", - сказал он.
Из-за низких температур церемония инаугурации, которая обычно проходит на открытом воздухе перед зданием Капитолия, была перенесена внутрь здания - впервые за 40 лет. В последний раз инаугурация американского лидера проходила в помещении 20 января 1985 года, когда 40-й президент Рональд Рейган приносил присягу во второй раз. Инаугурация Трампа прошла в ротонде, которая вмещает порядка 750 человек, хотя изначально пригласительные получили более 250 тыс. человек.
Церемонию посетили экс-президенты США Джо Байден, Барак Обама, Джордж Буш - младший и Билл Клинтон, кандидат в президенты от Демпартии США и бывшая вице-президент Камала Харрис, а также предприниматели Илон Маск, Марк Цукерберг, Джефф Безос и Сундар Пичаи. Среди иностранных гостей - президент Аргентины Хавьер Милей, премьер-министр Италии Джорджа Мелони, первый заместитель председателя КНР Хань Чжэн, сопредседатель партии "Альтернатива для Германии" Тино Хрупалла, экс-премьер Британии Лиз Трасс и лидер британской правопопулистской партии Reform UK Найджел Фараж и другие.
По данным ABC News, пожертвования Трампу на проведение инаугурационных мероприятий превысили рекордную отметку $250 тыс. На мероприятии выступили кантри-певица Кэрри Андервуд и оперный тенор Кристофер Маччио.
Какие реформы пообещал Трамп
Трамп также анонсировал масштабные внутриполитические преобразования: объявление чрезвычайного положения на границе США с Мексикой и задействование армии для сдерживания нелегальной миграции; признание преступных картелей террористическими организациями; искоренение правительственной цензуры, возрождение справедливой и честной системы правосудия; восстановление в должности и жаловании военных, уволенных из-за отказа от вакцинации от коронавируса; отмену зеленых реформ Байдена и возобновление бурения новых нефтяных и газовых скважин.
Америка снова станет индустриальной страной. И у нас есть то, чего никогда не будет ни у одной другой индустриальной страны - крупнейшие запасы нефти и газа в мире, и мы собираемся их использовать", - пообещал он.
По его словам, США снизят цены на энергоресурсы, до отказа заполнят свой стратегический нефтяной резерв и станут богатейшей нацией мира за счет экспорта углеводородов.
Республиканец также сообщил, что прекратит программы по гендерному и расовому разнообразию в армии, а новой государственной политикой станет признание лишь двух полов - мужского и женского. По его словам, все подписанные 20 января указы запустят процесс полного восстановления Америки и "революцию здравого смысла".
В своей речи вновь избранный президент США пообещал построить "самую сильную армию, которую когда-либо видел мир", но подчеркнул, что впредь ее успехи будет измеряться "не только выигранными битвами, но и войнами, которые мы закончим и которых мы - что, пожалуй, еще важнее - избежим".
Моим главным наследием станет то, что я буду миротворцем и объединителем. Вот кем я хочу быть - миротворцем и объединителем", - заявил он.
Вслед за этим президент напомнил, что за день до его назначения началось перемирие между Израилем и ХАМАС, а также освобождение удерживаемых в Газе заложников.
Вместе с тем Трамп объявил о планах в ближайшее время переименовать Мексиканский залив в Американский, а также вернуть под контроль США Панамский канал, назвав соглашение 1977 года о его передаче одноименной стране ошибкой.
Цель нашей сделки и дух нашего договора были полностью нарушены. Сборы для американских судов сильно завышены, к ним относятся несправедливо в любом виде, в том числе и к кораблям Военно-морских сил США. И, что особенно важно, Китай управляет Панамским каналом! А мы не давали его Китаю, мы давали его Панаме - и теперь заберем обратно", - пообещал он.
Политик также заявил, что США станут вновь "растущей нацией, увеличивающей свои богатства и расширяющей свои территории". Трамп также пообещал, что американские астронавты установят звездно-полосатый флаг на Марсе.
С этого дня Соединенные Штаты Америки станут свободной, суверенной и независимой нацией. Мы будем стойко держаться. Мы будем жить гордо. Мы будем смело мечтать, и ничто не встанет у нас на пути, потому что мы американцы. Будущее за нами, и достижение нашей цели только началось", - пообещал Трамп в завершительной части своей речи.
В общей сложности речь Трампа продлилась около получаса. Выступление неоднократно прерывалось продолжительными стоящими овациями.
19.01.2025, 18:10 69786
Начался режим прекращения огня между Израилем и ХАМАС
Группировка передаст пленных
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Тель-Авив. 19 января. KAZAKHSTAN TODAY - Режим прекращения огня между Израилем и палестинской исламистской группировкой ХАМАС начался, сообщает РБК.
Изначально вступление соглашения в силу было назначено на 11.30 по времени Астаны, однако Израиль отложил его до получения от ХАМАС списка освобождаемых заложников. Офис премьера Израиля сообщил около 14.00, что получил список. В ХАМАС объясняли задержку "техническими причинами".
В рамках первого этапа сделки ХАМАС освободит израильских заложника в обмен палестинцев, которые содержатся в израильских тюрьмах. Также армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) должна вывести свои подразделения из густонаселенных районов сектора Газа, чтобы мирные палестинцы могли вернуться в свои дома. Израильская армия сохранит свое присутствие в Филадельфийском коридоре вдоль границы между сектором Газа и Египтом, а также в буферной зоне на границе между палестинским эксклавом и Израилем.
Представитель МИД Катара, который выступает посредником в сделке, Маджед аль-Ансари рассказал, что один из освобождаемых заложников имеет румынское гражданство, а другой - британское, передает Al Jazeera.
19.01.2025, 12:34 74291
В США заблокировали TikTok
Аудитория платформы в стране насчитывает 170 млн пользователей
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Нью-Йорк. 19 января. KAZAKHSTAN TODAY - Сервис создания и просмотра коротких видео TikTok прекратил работу в США из-за запрета, введенного американскими властями, сообщает ТАСС.
Закон, запрещающий TikTok, вступил в силу в США. К сожалению, это означает, что вы пока не можете пользоваться TikTok", - говорится в уведомлении при попытке зайти в приложение.
Сервис также не отображается в результатах поиска в магазине приложений Apple. В магазине приложений Google Play сервис доступен для скачивания, однако после установки приложение не работает.
Сервис в оповещении отметил, что избранный президент США Дональд Трамп пообещал найти решение для восстановления его работы.
Как заявили в пятницу в TikTok, платформа прекратит свою работу в США 19 января, если не получит от уходящей администрации Джо Байдена четких гарантий того, что запрет не приведет к штрафам для технологических партнеров компании-оператора. Как поясняла телекомпания ABC, магазины приложений и хостинг-провайдеры после вступления запрета в силу могут "оказаться на крючке", если продолжат предоставлять услуги TikTok. Минюст будет вправе взыскивать с них штрафы размером до 5 тыс. долларов за каждого пользователя. Аудитория платформы в США насчитывает 170 млн пользователей.
Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявляла, что, по мнению Байдена, сервис TikTok "должен быть и далее доступен американцам, но находясь в американской собственности или той, при которой учитываются опасения в сфере национальной безопасности, изложенные Конгрессом" при подготовке закона. Согласно этому акту, подписанному Байденом в апреле 2024 года, китайская компания ByteDance, которой принадлежит TikTok, должна продать сервис компании из США до 19 января, чтобы избежать запрета.
Ранее предложение о покупке американских активов сервиса сделала некоммерческая организация Project Liberty, принадлежащая миллиардеру Фрэнку Маккорту. В списке потенциальных покупателей СМИ называли и Илона Маска. Предложение ByteDance о слиянии с TikTok сделала американская компания Perplexity AI, занимающаяся разработкой технологий искусственного интеллекта.
18.01.2025, 13:13 87606
Нигерия стала партнером БРИКС
Нигерия стала девятой страной, получившей статус партнера в БРИКС
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Абуджа. 18 января. KAZAKHSTAN TODAY - Нигерия вступила в БРИКС в качестве страны-партнера, сообщила пресс-служба правительства Бразилии.
Нигерия стала девятой, получившей этот статус, наряду с Белоруссией, Боливией, Казахстаном, Кубой, Малайзией, Таиландом, Угандой и Узбекистаном, а сама категория стран-партнеров появилась на 16-м саммите БРИКС в Казани в октябре 2024 года в Казани", - цитирует РБК сообщение пресс-службы.
Подчеркивается, что Нигерия занимает шестое место в мире и первое на Африканском континенте по численности населения, к тому же у нее одна из крупнейших экономик в Африке.
Ранее Индонезия стала полноправным членом БРИКС.
17.01.2025, 08:32 106086
Израиль и ХАМАС подписали соглашение о прекращении огня
Сделка также предусматривает постепенное освобождение заложников
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Тель-Авив. 17 января. KAZAKHSTAN TODAY - Израиль и ХАМАС при посредничестве США и Катара подписали соглашение о прекращении огня спустя 15 месяцев войны. Сделка также предусматривает постепенное освобождение заложников, сообщает РБК.
При этом кабинет министров Израиля перенес голосование по одобрению сделки на вечер субботы, 18 января. Это необходимо для освобождения заключенных. В связи с этим вступление сделки в силу откладывается с 19 января примерно на полдень 20 января, сообщил Axios помощник израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху.
Госсекретарь США Энтони Блинкен до этого говорил, что сделка вступит в силу в запланированное время, несмотря на отложенное заседание израильского правительства.
Соглашение было достигнуто при посредничестве США, Катара и Египта. Непрямые переговоры между воюющими сторонами велись в Дохе и Каире. На первом этапе сделки ХАМАС передаст израильской стороне 33 заложников, большая часть из них предположительно живы. В основном это женщины, дети, пожилые, больные и раненые. В ответ Израиль освободит из тюрем сотни палестинских заключенных.
По условиям соглашения, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) покинет большую часть районов сектора Газа, сохранив военное присутствие лишь в Филадельфийском коридоре на границе сектора Газа и Египта, а также в специальной буферной зоне на границе между палестинским эксклавом и Израилем. Гражданское население Газы сможет вернуться в свои дома, в том числе на севере, наиболее пострадавшем от боевых действий. На 16-й день начнутся переговоры о второй фазе перемирия, в ходе которой Израилю могут быть переданы заложники-мужчины и остающиеся тела погибших пленников. По словам Байдена, третья фаза сделки будет фокусироваться на послевоенном восстановлении Газы.
По данным израильского правительства, в плену ХАМАС в секторе Газа остаются 98 заложников, включая четверых взятых в плен в 2014-2015 годах. По меньшей мере 34 числятся погибшими, причем некоторые из них были убиты еще 7 октября 2023 года.
7 октября 2023 года боевики ХАМАС атаковали приграничные израильские кибуцы, одновременно нанеся массированный ракетный удар по другим районам страны. Лишь за первые сутки погибли около 1,2 тыс. человек, а еще 251 был взят в заложники и вывезен в сектор Газа. В тот же день армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала ответные удары по объектам ХАМАС, а 27 октября начала сухопутную операцию. По данным палестинского Минздрава, в ходе боев погибли свыше 46 тыс. человек.
Предыдущее перемирие между ЦАХАЛ и ХАМАС продлилось семь дней - с 24 ноября по 1 декабря 2023 года. Стороны дважды продлевали его больше первоначально оговоренных четырех дней. За это время палестинские боевики отпустили 105 израильских и иностранных заложников.
16.01.2025, 09:26 122976
Израиль и ХАМАС договорились о прекращении огня в Газе на 42 дня
Соглашение вступит в силу 19 января
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Астана. 16 января. KAZAKHSTAN TODAY - Израиль и палестинское радикальное движение ХАМАС договорились о прекращении огня на 42 дня на первом этапе, заявил премьер-министр Катара, глава МИД Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани, сообщает Lenta.ru.
По его словам, соглашение вступит в силу 19 января. Стороны также договорились об освобождении заложников.
Обе стороны и участники переговоров согласились завершить все технические процедуры сегодня ночью, затем израильское правительство завершит внутренние процедуры, после этого (...) начнется реализация соглашения", - сообщил Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани.
Ожидается, что Израиль отпустит 1000 заключенных из сектора Газа, задержанных после 8 октября 2023 года.
Действующий президент США Джо Байден сообщил, что, согласно достигнутой сделке с палестинским движением ХАМАС, Израиль в течение шести недель будет вести переговоры о долговременном прекращении боевых действий.
Фаза первая, палестинцы также могут вернуться в свои кварталы во всех районах Газы. И начнется увеличение поставок гуманитарной помощи в Газе, и ни в чем не виновные люди смогут получить больший доступ к жизненно важным поставкам", - сказал Джо Байден.
По словам американского лидера, в течение следующих шести недель Израиль будет вести переговоры о необходимых мерах для достижения второй фазы. Он пояснил, что если переговоры о завершении боевых действий в Газе затянутся дольше, чем на шесть недель, то прекращение огня все равно продолжится.
При этом, когда начнется вторая фаза, будет произведен обмен на освобождение оставшихся живых заложников, включая солдат-мужчин. По словам главы Белого дома, все оставшиеся силы Израиля будут выведены из Газы, и временное прекращение огня станет постоянным. Он добавил, что третья фаза будет заключаться в том, что любые останки убитых заложников будут возвращены их семьям, начнется крупный план реконструкции Газы.
Высокопоставленный чиновник администрации Байдена заявил, что сделка между Израилем и движением ХАМАС была достигнута в том числе благодаря конструктивному партнерству с командой избранного президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, в частности спецпосланнику американского лидера по Ближнему Востоку Стиву Уиткоффу.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поблагодарил и Трампа, и Байдена за помощь со сделкой о прекращении огня в секторе Газа. Отмечается, что Нетаньяху и Трамп договорились вскоре встретиться в Вашингтоне, чтобы обсудить этот вопрос и ряд других важных тем.
16.01.2025, 08:42 123936
Джо Байден в прощальном обращении заявил о зарождении олигархии в США
Небольшая группа людей, обеспеченная "чрезвычайным богатством, властью и влиянием", угрожает демократии, правам и свободам, шансу преуспеть для других американцев, сказал американский президент
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Вашингтон. 16 января. KAZAKHSTAN TODAY - Власть в США концентрируется "в руках очень небольшого числа сверхбогатых людей", это опасная тенденция, заявил президент Джо Байден в своем прощальном обращении к стране, трансляция которого шла на YouTube, сообщает РБК.
Сегодня в Америке формируется олигархия чрезвычайного богатства, власти и влияния, которая буквально угрожает всей нашей демократии, нашим основным правам и свободам, а также справедливому шансу преуспеть для каждого", - сказал Байден.
Он рассказал, что беспокойство вызывает "потенциальный рост технологически-промышленного комплекса, который может представлять реальную опасность".
Мы должны реформировать налоговый кодекс, не предоставляя миллиардерам самые большие налоговые льготы, а заставляя их начать платить свою справедливую долю", - продолжил Байден.
Он призвал контролировать "темные деньги" - скрытое финансирование избирательных кампаний.
Президент США выразил обеспокоенность в отношении распространения дезинформации, отсутствия проверки фактов в соцсетях и "краха свободной прессы": "Американцы оказываются погребенными под лавиной дезинформации и недостоверных сведений, что позволяет злоупотреблять властью".
Следующим президентом США станет Дональд Трамп, инаугурация состоится в понедельник, 20 января. Его состояние к концу прошлого года достигло $7 млрд.
Одним из главных спонсоров и наиболее заметным сторонником Трампа стал миллиардер Илон Маск, который долгое время остается богатейшим человеком мира с состоянием $450 млрд. Поддержку республиканцу выразили также глава Meta Марк Цукерберг и глава Amazon Джефф Безос.
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Эксперты отмечают, что ведущую роль в развитии казахстанского туризма в последние годы играет Алматы. Наибольшую ценность для туристов в Алматы имеет экологический туризм, в частности горный кластер. При этом катастрофическая экологическая обстановка - одна из главных проблем города. Что, на ваш взгляд, необходимо сделать для улучшения экологический ситуации в мегаполисе и развития туризма?