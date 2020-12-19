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Путин заявил об увеличении рисков распространения терроризма из-за конфликта в Карабахе

18.12.2020 6508
Москва. 18 декабря. Kazakhstan Today - Нагорнокарабахский конфликт увеличил риски распространения терроризма. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на заседании Совета глав государств СНГ, передает Kazakhstan Today.
 

Мы все переживали по поводу вооруженного конфликта в районе Нагорного Карабаха, в который вовлечены близкие всем нам государства - члены СНГ - Азербайджан и Армения", - сказал глава российского государства. На его взгляд, "имевшие место боестолкновения привели к многочисленным человеческим жертвам, обострили и без того непростую ситуацию в Закавказье в целом, увеличили риски распространения террористической угрозы", - пишет ТАСС.

 
Путин напомнил, что "Россия предприняла определенные посреднические усилия, чтобы остановить в нагорнокарабахской зоне кровопролитие, добиться полного прекращения огня и начать процесс стабилизации". 
 
Он обратил внимание на важность того, что достигнутое 9 ноября трехстороннее соглашение России, Азербайджана и Армении в целом последовательно реализуется. Размещенные вдоль линии соприкосновения российские миротворцы делают все, чтобы не допустить нового обострения остановки.
 

Теперь перед международным сообществом и перед странами СНГ стоит важная задача оказания помощи пострадавшим районам в решении гуманитарных проблем, связанных, в том числе, с возвращением беженцев, восстановлением разрушенной инфраструктуры, в защите и восстановлении памятников истории, религии и культуры", - сказал Путин.

 
В свою очередь президент Таджикистана Эмомали Рахмон выступил с предложением создать единый список террористических организаций, запрещенных на территории стран - участниц СНГ.
 

Считаю актуальным создание в рамках СНГ единого списка террористических и экстремистских организаций, запрещенных на территории стран - участниц СНГ", - заявил Рахмон заседании Совета глав государств СНГ.

 
Рахмон предложил дать поручение Антитеррористическому центру СНГ совместно с профильными советами начать работу по формированию такого списка.
 

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