Раскрыты преступления британских солдат в отношении мирных жителей Афганистана и Ирака

Алматы. 18 ноября. Kazakhstan Today - Командование армии Великобритании скрывало преступления, совершенные своими военнослужащими в Ираке и Афганистане, передает Kazakhstan Today.

Об этом говорится в совместном расследовании The Sunday Times и программы Panorama телекомпании "Би-би-си", пишет Lenta.Ru.

Из документов, полученных журналистами, следует, что командование Вооруженных сил фальсифицировало данные с целью скрыть убийства, совершенные бойцом спецотряда SAS, а также пытки и изнасилования заключенных шотландскими пехотинцами батальона Black Watch. Уточняется, что одним из преступлений стал расстрел спецназовцем жителей Афганистана у них дома. В деле разбиралась прокуратура, однако наказания за убийство никто не понес.

Один из участников расследования утверждает, что постоянно ощущал давление со стороны британского Министерства обороны: оно пыталось добиться закрытия неудобных дел и не допустить передачи их в прокуратуру или суд.

Ранее, в мае, сообщалось о британце Джеке Леттсе, также известном как Джихади Джек, который вступил в ряды запрещенной в России группировки "Исламское государство" и планировал лично обезглавить служившего в армии Великобритании школьного товарища. Леттс заявлял своим родителям, что нападение на британскую армию - очень похвальное действие.

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