Разведка США заранее предупредила Израиль и НАТО о коронавирусе - СМИ

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Алматы. 18 апреля. Kazakhstan Today - Разведка США, выпустившая доклад о возможной пандемии коронавируса в ноябре прошлого года, заранее предупредила об опасности не только администрацию президента Дональда Трампа, но также НАТО и Израиль, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает газета The Times of Israel со ссылкой на телеканал Channel 12, доклад американской разведки был составлен на второй неделе ноября 2019 года, когда информации о вспышке болезни еще не было в открытом доступе. Помимо администрации Трампа, разведчики решили предупредить об опасности НАТО и Израиль.

Отмечается, что израильские военные чиновники обсуждали возможность распространения вируса в регионе и его влияние на Израиль и соседние страны еще в ноябре. Информация дошла также до "лиц, принимающих решение", и Министерства здравоохранения, однако после этого якобы не было сделано никаких шагов для предотвращения ситуации, пишет Лента.ру.

При этом остается неясным, был ли это тот самый доклад, о котором ранее сообщали ABC News. Разведчики якобы предупредили, что дальнейшее распространение вируса, появившегося в Ухане, может перерасти в пандемию. Однако Трамп позже назвал информацию о докладе фейком.

О вспышке пневмонии неизвестного происхождения в Ухане стало известно в конце декабря. Ученые установили возбудитель болезни - это новый коронавирус. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии. По последним данным, в мире насчитывается 2 269 353 заболевших, 154 356 погибших и 572 266 выздоровевших.

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