Ребенок погиб в результате землетрясения в Таджикистане

Сегодня на востоке Таджикистана произошли три землетрясения: первое в 09.24 магнитудой 5, второе - в 12.14 магнитудой 4, третье - в 13.33 магнитудой 3

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Душанбе. 13 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В результате землетрясения на востоке Таджикистана погиб трехгодовалый ребенок, сообщает " - В результате землетрясения на востоке Таджикистана погиб трехгодовалый ребенок, сообщает " Sputnik Таджикистан" со ссылкой на центр управления кризисными ситуациями Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне страны.





В результате подземных толчков в Раштском районе на востоке Таджикистана погиб трехлетний ребенок, его завалило стеной дома", - говорится в сообщении.





Сегодня на востоке Таджикистана произошли три землетрясения: первое в 09.24 магнитудой 5, второе - в 12.14 магнитудой 4, третье - в 13.33 магнитудой 3.





Все подземные толчки зафиксированы северо-восточнее Душанбе на территории Раштского района, на расстоянии от 158 до 163 километров до столицы Таджикистана.





Всего разрушено 29 домов и одна школа, уточнили в КЧС.





Из общего числа разрушенных домов 17 домов и одна школа находятся в Раштском районе, а 12 - в Таджикабаде.