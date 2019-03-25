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Режим ЧС объявлен на Аляске после землетрясения

01.12.2018, 12:33 15479
Вашингтон. 1 декабря. Kazakhstan Today - Режим ЧС объявлен на Аляске после землетрясения, передает Kazakhstan Today.

Землетрясение магнитудой 7,0 произошло в пятницу, в 08.29 по времени Аляски. Эпицентр подземных толчков располагался примерно в 13 километров к северу от Анкориджа, очаг стихии залегал на глубине 40,9 километра. Центр по землетрясениям Аляски зафиксировал около 40 афтершоков в течение первых трех часов после самого сильного подземного толчка, пишет ТАСС.

Губернатор Аляски Билл Уокер объявил в штате режим чрезвычайной ситуации.

Президент США Дональд Трамп дал распоряжение оказать федеральную помощь властям штата Аляска в связи с землетрясением.

Президент поручил Министерству внутренней безопасности США и Федеральному агентству по управлению в чрезвычайных ситуациях совместно координировать усилия для оказания помощи при ликвидации последствий стихийного бедствия", - сообщила пресс-служба Белого дома.


В частности, Федеральное агентство по управлению в чрезвычайных ситуациях уполномочено по своему усмотрению использовать оборудование и ресурсы, необходимые для борьбы с последствиями чрезвычайной ситуации", - подчеркивается в документе.


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