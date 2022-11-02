Россия не разрешит прохождение судов через Черное море без своего досмотра

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Москва. 1 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Москва не обязана следовать заключенным без ее участия соглашениям о проходе кораблей через Черное море, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

Исходим из того, что заключенная между Россией, Турцией и Украиной при заверении ООН 22 июля черноморская инициатива без нас выполняться не должна. А принятые без нашего участия решения и меры ни к чему нас не обязывают", - отметил он.

Небензя также подчеркнул, что Черное море остается зоной боевых действий, к тому же налицо факты злоупотребления гуманитарным коридором. По его словам, атаки Киева на корабли Черноморского флота грубо нарушили стамбульские договоренности и наглядно продемонстрировали, что Украина использует коридор в военно-диверсионных целях.

Постпред добавил, что в сложившейся ситуации Россия не может позволить судам проходить без досмотра и будет вынуждена самостоятельно контролировать сухогрузы, пропущенные совместным координационным центром без согласования с Москвой, сообщает РИА Новости

В ближайшее время Россия детализирует выводы и подходы к реализации зерновой сделки, подытожил Небензя.

ООН на 31 октября согласовала с Анкарой и Киевом движение 16 судов и намерена проинспектировать 40 судов, которые стоят на якоре вблизи Стамбула.

Как заявил посол России в Турции Алексей Ерхов, Москва больше не может гарантировать безопасность сухогрузов, участвующих в зерновой сделке.

В минувшую субботу в российском МИД объявили, что действие продуктовой сделки приостановлено на неопределенный срок. В ведомстве пояснили, что 29 октября украинские войска под прикрытием гуманитарного коридора, созданного для вывоза зерна, нанесли массированные удары по кораблям и инфраструктуре Черноморского флота в Севастополе.

Пакетная зерновая сделка состоит из двух документов, которые представители России, Украины, Турции и ООН подписали 22 июля в Стамбуле. В первом меморандуме речь идет об обязательстве ООН снять ограничения на экспорт российских удобрений и сельхозпродукции на мировые рынки. Второй определяет алгоритм вывоза украинского зерна из портов в Черном море.