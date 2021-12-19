Россия официально прекратила участие в Договоре по открытому небу

МОСКВА. 18 ДЕКАБРЯ - Россия в субботу официально выйдет из Договора по открытому небу, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Решение покинуть соглашение Москва приняла после того, как из него вышли США, а их европейские союзники отказались дать российской стороне гарантии, что информация, собранная в ходе пролетов над территорией России, не будет передаваться в Вашингтон, сообщает РИА Новости

Договор по открытому небу был подписан в 1992 году и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны. Он действует с 2002 года и позволяет странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга. Участниками договора до последнего времени были 34 государства.

Пока остается неясным, что будет делать дальше Белоруссия, которая входила в единую группу с Россией в рамках договора. В Минске подчеркивают, что решение о дальнейшем участии или неучастии Белоруссии в "открытом небе" будет тщательно проанализировано и принято в консультациях с Москвой. К какому решению пришла Белоруссия, пока официально не сообщалось.