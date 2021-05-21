RT: США планирует возвести новые военные объекты в Центральной Азии

ВАШИНГТОН. 20 МАЯ - Инженерный корпус Сухопутных войск США намерен изучить возможности потенциальных подрядчиков в рамках проекта по строительству военных объектов в 20 странах Ближнего Востока и Центральной Азии, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Минобороны США намерено возвести новые объекты в 20 странах Ближневосточного региона и Центральной Азии, включая Казахстан, Узбекистан, Таджикистан и Туркменистан, сообщает RT

Как следует из документа американского инженерного корпуса, подрядчикам предстоит спроектировать конструкции объектов. Среди них - аэропорты и сопутствующая инфраструктура, автомобильные дороги, порты, больницы, производственные предприятия, электростанции, водопроводные сети и прочее.

Кроме того, пишет издание, проект подразумевает строительство взлётно-посадочных полос, рулёжных дорожек и перронов для всех типов летательных аппаратов, как с неподвижным крылом, так и винтокрылых.

Технические задания включают в себя, но не ограничиваются услугами по проектированию в рамках программ военных продаж и военного строительства, в том числе горизонтальных и вертикальных конструкций для различных объектов", - говорится в заявке.

Исполнители также должны оказывать профессиональную поддержку на всех этапах работ, предоставив в том числе инженеров и архитекторов.

Всего на реализацию проекта будет выделено $240 млн. Контракт с подрядчиками рассчитывают заключить на пять лет", - говорится в материале.

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