Саммит БРИКС пройдет в Рио-де-Жанейро в июле

Он сравнил радиостанции с "сумасшедшими левыми радикалами, которые разговаривают сами с собой" и "сжигают миллиард долларов в год из карманов американских налогоплательщиков"

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Вашингтон. 10 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Глава департамента государственной эффективности (DOGE), бизнесмен Илон Маск предложил в соцсети X закрыть радиостанцию "Голос Америки" и "Радио Свобода", сообщает - Глава департамента государственной эффективности (DOGE), бизнесмен Илон Маск предложил в соцсети X закрыть радиостанцию "Голос Америки" и "Радио Свобода", сообщает РБК





Маск ответил на пост бывшего главы Национальной разведки США Ричарда Гренелла, спецпосланника президента Дональда Трампа по особым поручениям. Гренелл назвал радиостанции "пережитком прошлого", который финансируется за счет налогоплательщиков.





Бизнесмен написал в ответ, что их нужно закрыть, так как их "больше никто не слушает". Он сравнил радиостанции с "сумасшедшими левыми радикалами, которые разговаривают сами с собой" и "сжигают миллиард долларов в год из карманов американских налогоплательщиков".





Ранее Маск заявил, что финансирование государством СМИ, таких как Associated Press и Politico, - пустая трата денег налогоплательщиков, и пообещал прекратить "расточительные расходы". Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт подтвердила планы прекратить финансирование Politico.





Позднее глава DOGE опубликовал скриншот с заголовком статьи "Независимые СМИ в России и на Украине теряют финансирование из-за заморозки USAID" и подписал: "Независимые СМИ" Imao".





Imao - это аббревиатура, придуманная пользователями в интернете. Она переводится как "по моему высокомерному мнению". С помощью этого выражения авторы обозначают свою иронию или сарказм по отношению к обсуждаемой теме.





После прихода к власти Трамп приказал заморозить почти всю иностранную помощь США на 90 дней. Руководство и сотрудники USAID вынуждены уйти в административный отпуск. Суд в Вашингтоне в итоге заблокировал решение Трампа отправить более 2000 сотрудников в отпуск.





Маск назвал USAID преступной организацией, которой "пора умереть". По его словам, Трамп согласился с тем, что его нужно закрыть. После этого штаб-квартира агентства в Вашингтоне прекратила работу.