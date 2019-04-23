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Самый богатый датчанин потерял троих детей в терактах на Шри-Ланке

22.04.2019, 20:51 8938
Самый богатый датчанин потерял троих детей в терактах на Шри-Ланке
Алматы. 22 апреля. Kazakhstan Today - Самый богатый датчанин и совладелец Asos Андерс Холх Повлсен потерял троих детей в терактах на Шри-Ланке, передает Kazakhstan Today.
 
Повлсен - самый богатый гражданин Дании, он владеет сетью магазинов одежды Bestseller и является крупнейшим акционером и совладельцем британского интернет-магазина Asos, пишет Русская служба Би-би-си.
 
Представитель компании Bestseller подтвердил гибель детей бизнесмена на Шри-Ланке, где семья Повлсен проводила пасхальные каникулы. Имена погибших детей не раскрываются.
 
В серии взрывов, прогремевших на Шри-Ланке в воскресенье 21 апреля, погибло 290 человек, около 500 человек получили ранения. Взрывы произошли во время пасхальных служб в шриланкийских церквях и отелях.
 
Большинство погибших - местные жители, пришедшие на воскресную службу, однако известно также о 36 иностранцах.
 
Бизнес достался Повлсену по наследству - его родители открыли первый магазин одежды еще в 1975 году. Сейчас в холдинг Bestseller входят 11 марок одежды, включая Only, Vero Moda и Jack & Jones. Forbes оценивает состояние Повлсена в $7,9 млрд.
 
Вместе с женой текстильный магнат также является одним из самых влиятельных землевладельцев в Шотландии - в их владении находятся участки общей площадью почти 90 тыс. гектаров.
 

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