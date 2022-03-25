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Сенатор: работа биолабораторий на Украине приводила к вспышкам опасных заболеваний

24.03.2022, 10:28 7336
МОСКВА. 24 МАРТА - Работа биологических лабораторий США на территории Украины приводила к регулярным вспышкам опасных заболеваний среди украинского населения, заявил председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как рассказал Виктор Бондарев, предварительный анализ документов показал, что разработка биологического оружия на Украине осуществлялась в условиях строгой секретности. 
 

Научное, медицинское сообщество, население страны не понимали причину вспышек ряда опасных болезней, поскольку еще во времена СССР были ликвидированы корь и дифтерия, туберкулез и полиомиелит. Сегодня стало ясно, что следы этих проблем ведут к американским военным биологам", - цитирует сенатора РИА "Новости".


Ранее в Минобороны РФ заявили, что вспышка туберкулеза в ДНР могла быть связана с работой биолабораторий.

Напомним, с участием лабораторий Украины в рамках военно-биологических программ США и их союзников по блоку НАТО создавался проект переноса болезней с помощью птиц. В том числе были выявлены виды птиц, маршруты полета которых проходят над Россией. Этот проект был одним из самых безрассудных и безответственных, так как не позволяет контролировать дальнейшее развитие ситуации.    

По данным МИД РФ, в мире насчитывается более 300 биолабораторий с участием США.  
 

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Сын президента США финансировал биолаборатории на Украине

24.03.2022, 19:58 3161
МОСКВА. 24 МАРТА -Инвестиционный фонд Rosemont Seneca Хантера Байдена - сына президента США Джо Байдена - финансировал военно-биологическую программу Пентагона на Украине, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России Игорь Кириллов, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Документы, доступ к которым получили российские военные, позволяют проследить схему взаимодействия государственных органов США с украинскими биообъектами, отметил генерал-лейтенант, сообщает РИА Новости.
 

При этом прослеживается тесная связь фонда (Rosemont Seneca. - Прим. ред.) с основными подрядчиками американского военного ведомства, включая компанию Metabiota, которая наряду с Black and Veach является основным поставщиком оборудования для биолабораторий Пентагона по всему миру", - добавил Кириллов.

 
Он подчеркнул, что инвестиционный фонд Хантера Байдена располагает ресурсами в объеме не менее 2,4 миллиарда долларов.
 
Кроме того, в военно-биологической программе США на Украине участвовал Фонд Сороса и другие организации, добавил Кириллов.
 

Масштабы программы впечатляют. Непосредственное участие в ее реализации, кроме военного ведомства, принимают агентство США по международному развитию, фонд Джорджа Сороса, центр по контролю и профилактике заболеваний. Научное кураторство осуществляют ведущие исследовательские организации, включая Национальную лабораторию в Лос-Аламосе, которая разрабатывает ядерное оружие в рамках "Манхэтенского проекта", - подчеркнул генерал-лейтенант.

 
Минобороны пришло к выводу, что приоритетом для США в работе украинских биолабораторий было изучение особо опасного возбудителя сибирской язвы. За границу вывозили не только образцы тканей и сыворотки крови человека, но и опасные патогены. Так, в центр Лугара в Грузии отправили более десяти тысяч проб. Среди получателей также были референс-лаборатории в Великобритании и институт Лёффлера в Германии.
 
Кириллов отметил, что вывоз патогенов за рубеж создавал риски утечек "чувствительной генетической информации", а также угрозы биологической безопасности не только для Украины, но и для тех регионов, куда передавали образцы.
 
Он напомнил о примерах, когда работа американского военного ведомства с возбудителем сибирской язвы заканчивалась чрезвычайными ситуациями. Так, в период с 2005 по 2015 год с Дагуэйского испытательного полигона сухопутных войск США рассылали жизнеспособные сибиреязвенные споры, которые направили 194 адресатам в десяти странах мира.
 
Кроме того, Россия получила документы, подтверждающие, что США испытывали на украинских военнослужащих не апробированные лекарства.
 

Речь идет о системе скрининга фармпрепаратов "Deep Drug", не прошедших процедуру лицензирования в США и Канаде. <...> Особый цинизм американских спонсоров заключается в том, что разработчик - компания "Scymount" - предлагала приобрести указанную систему на коммерческой основе, несмотря на то, что сотрудники министерства обороны Украины привлекали в качестве добровольцев", - добавил Кириллов.

 
Он уточнил, что подобные работы запрещены на территории США, поэтому Пентагон проводит их за пределами страны. К исследованиям в рамках проекта UP-8 привлекли более четырех тысяч человек, а по данным, опубликованным в болгарских СМИ, в ходе экспериментов только в Харьковской лаборатории погибло около 20 украинских солдат и 200 были госпитализированы.
 
Всего, по данным МИД Китая, США контролируют 336 биолабораторий в 30 странах мира, добавил Кириллов, призвав добиться от Вашингтона разъяснений об истинных целях их работы.
 
Напомним, 19 марта постпред Китая при организации Чжан Цзюнь на заседании Совета Безопасности ООН заявил, что Вашингтон и Киев должны ответить на вопросы Москвы по поводу военной биологической деятельности на территории Украины.
 
В ходе заседания СБ ООН постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Киев и Вашингтон нарушают Конвенцию о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО), находятся все новые свидетельства опасной деятельности на Украине.
 
!8 марта министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не исключает, что Украина может быть крупнейшим проектом Пентагона по созданию биолабораторий.
 
24 марта министр иностранных дел Сергей Лавров рассказал об интересе Пентагона к бывшим советским биологическим лабораториям в Казахстане.
 

Совбез ООН не принял резолюцию России о прекращении огня для эвакуации мирных граждан с Украины

24.03.2022, 16:58 4406
МОСКВА. 24 МАРТА - Совет Безопасности ООН не принял проект резолюции России по Украине, призывающей к прекращению огня для эвакуации мирных граждан с территории Украины, документ не набрал необходимых голосов, передает KAZAKHSTAN TODAY.

За резолюцию голосовали Россия и Китай. Остальные 13 членов Совбеза воздержались, сообщает РИА Новости.

Постпред России при ООН Василий Небензя раскритиковал западные страны за политизацию процесса голосования по резолюции.

Голосование вывело на чистую воду всех тех, кому политизация гуманитарного досье важнее содействия ООН в оказании гуманитарной помощи нуждающимся украинцам. Мы слышали от некоторых делегаций, в частности от делегации США, что они не хотят принимать никакого участия в резолюции, которую предложила Россия", - приводит слова Небензи РИА Новости.


Резолюция по гуманитарной ситуации на Украине была подготовлена Россией после того, как Франция и Мексика отказались от согласования своего варианта и вынесли его на рассмотрение Генеральной ассамблеи ООН.

В эфире радио Sputnik кандидат юридических наук, эксперт по работе спецслужб Сергей Карнаухов прокомментировал ситуацию.

Идет не просто политизация - мы видим усугубление кризиса, теперь уже с задействованием таких механизмов, как Генассамблея ООН. Что было на Совбезе ООН: мы настаивали на том, чтобы появилась резолюция, которая решает гуманитарные вопросы, ни о какой политике там речи не идет - нужно выводить людей из заблокированных националистами населенных пунктов. Но по настоянию США начали появляться вопросы, которые грубо политизируют этот документ и осуждают Россию. Обсуждение резолюции потихоньку начало превращаться в самый обычный русофобский манифест".


По словам Карнаухова, единственный механизм, который мог бы сейчас воздействовать на Украину, помочь сотням тысяч людей выжить, - это участие ООН.

Но ООН фактически демонстрирует свою неспособность участия в решении гуманитарных вопросов. И это трагедия. Потому что подтверждается окончательное разрушение той послевоенной архитектуры безопасности, которая с таким трудом создавалась", - отметил эксперт.


 

Вскрыты новые факты причастности Минобороны США к разработке компонентов биооружия на Украине

24.03.2022, 14:24 5601
МОСКВА. 24 МАРТА - Вскрыты новые факты причастности Минобороны США к разработке компонентов биологического оружия на Украине, сообщил журналистам в четверг официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Минобороны России продолжает изучение полученных от сотрудников украинских биологических лабораторий документов о секретной военно-биологической деятельности США на Украине, пишет РИА Новости.
 

Экспертами российских войск радиационной, химической и биологической защиты в ходе исследования документов вскрыты новые факты, доказывающие непосредственную причастность Минобороны США к разработке компонентов биологического оружия на Украине", - сказал Конашенков. 

 
Он также сообщил, что в ближайшее время Минобороны РФ представит оригинальные документы, демонстрирующие, что биологический проект "Ю-Пи-2" разрабатывался и утверждался именно в Пентагоне.
 

Основной целью данного проекта было проведение молекулярного анализа особо опасных инфекций, эндемичных для Украины. Данная работа предусматривала отбор образцов патогена в старых скотомогильниках в целях получения новых штаммов сибирской язвы", - сказал Конашенков.

 
По его словам, "эксперименты Пентагона не ограничивались разработкой опасных инфекций". "Например, законтрактованная Минобороны США фармацевтическая фирма, согласно полученным документам, прорабатывала с Минобороны Украины проведение испытаний незарегистрированных медицинских препаратов именно на украинских военнослужащих", - добавил он. 
 
Обо всех документально подтвержденных фактах будет рассказано на специальном брифинге.
 
Ранее в Минобороны России заявляли, что на Украине создавались компоненты биологического оружия. В ведомстве не исключили, что вспышка туберкулеза в ДНР могла быть связана с работой биолабораторий. 
 
Как заявлял министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, деятельность американских биолабораторий может нести смертельную угрозу для мирного населения. 
 
По данным МИД РФ, в мире насчитывается более 300 биолабораторий с участием США. 
 
Отметим, что в Алматы действует референс-лаборатория, построенная при поддержке Пентагона. По словам главы МИД РК Мухтара Тлеуберди, указанная лаборатория была построена на грант США, которые предоставили средства и оборудование. "Но эта лаборатория передана полностью правительству Казахстана, сейчас Казахстан осуществляет свои исследовательские, научные разработки в этой лаборатории", - сказал Тлеуберди. 
 

Байконур покинули западные специалисты

24.03.2022, 11:34 6551
Байконур покинули западные специалисты
Фото: Depositphotos
МОСКВА. 24 МАРТА - Иностранные специалисты покинули космодром Байконур, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Британские спутники связи OneWeb остались на Байконуре, иностранные специалисты опечатали помещение с ними и покинули космодром, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник на Байконуре.
 
Россия отказалась запускать спутники OneWeb после того, как британское правительство не захотело выходить из состава директоров компании, а сама спутниковая компания не дала гарантий, что спутники не будут использованы в военных целях.
 

Команда OneWeb закончила работы, опечатала чистовое помещение со спутниками, включила там температурно-влажностный режим регуляции, опечатала двери и покинула космодром", - сказал он.

 
Собеседник агентства также уточнил, что иностранцы рассматривали возможность окончательного вывоза космических аппаратов с Байконура, однако не смогли этого сделать из-за сложностей с организацией рейса. Дальнейшая судьба спутников будет зависеть от действий британского правительства, считает источник.
 
Иностранные специалисты участвовали в предстартовых работах по запуску спутников в рамках контрактов компании "Главкосмос" с европейским поставщиком пусковых услуг Arianespace и компанией Starsem. Компания Starsem владеет помещениями на Байконуре, сертифицированными по западным стандартам, доступ к ним предоставляется только по разрешениям иностранных специалистов.
 
Гендиректор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин заявлял, что OneWeb разорится после отказа "Роскосмоса" предоставлять ракеты. Впоследствии OneWeb однако заключила соглашение о запуске спутников с американской SpaceX.
 

Украинские нацисты убивают в Мариуполе до 235 человек в сутки

21.03.2022, 10:19 17966
МОСКВА. 21 МАРТА - Украинские нацисты устроили террор в тех кварталах Мариуполя, которые они еще контролируют, они убивают от 80 до 235 граждан в сутки, сообщил в воскресенье начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Страшнейшая гуманитарная катастрофа сложилась в Мариуполе в результате устроенного украинскими националистами беспредела. Отчаявшиеся и потерявшие разум бандиты, понимая невозможность оказания какой-либо помощи со стороны Киева, устроили массовый террор в тех кварталах города, которые еще контролируют", - цитирует Михаила Мизинцева РИА Новости.

 
Начальник НЦУО подчеркнул, что получаемая российской стороной "достоверная информация свидетельствует об ужасных зверствах обезумевших от безысходности боевиков".
 

Объективно установлено, что ежесуточно от рук нацистов гибнут от 80 до 235 невинных граждан, это ужасная статистика только за последние три дня, и это именно те люди, которые пытаются самостоятельно покинуть город, боевики их просто расстреливают", - подчеркнул Мизинцев.

 
Он добавил, что активные переговоры боевиков с должностными лицами в Киеве, которые военные РФ ежесуточно фиксируют в радиоперехватах, говорят об их крайней злости в адрес властей Украины из-за того, что их просто бросили, при этом заставляют неукоснительно исполнять приказ "стоять насмерть", а статус "мучеников Мариуполя" им уже присвоен.
 

ВС России нанесли ракетный удар по центру подготовки наемников на Украине

20.03.2022, 14:30 24016
МОСКВА. 20 МАРТА - ВКС нанесли ракетный удар по центру подготовки украинских сил специальной операции под Житомиром, там базировались иностранные наемники, сообщили в Министерстве обороны РФ, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Высокоточными ракетами воздушного базирования нанесен удар по центру подготовки сил специальных операций украинских вооруженных сил, где базировались прибывшие на Украину иностранные наемники, в районе населенного пункта Овруч Житомирской области", — цитирует представителя ведомства генерал-майора Игоря Конашенкова РИА Новости.

 
По его словам, уничтожены более 100 военнослужащих и боевиков.
 
Кроме того, 19 и 20 ударом гиперзвуковых ракет "Кинжал" и крылатых "Калибров" ликвидирована крупная военная топливная база ВСУ в Николаевской области.
 
Как сообщалось ранее, 18 марта авиационным ракетным комплексом "Кинжал" с гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами уничтожен крупный подземный склад ракет и авиационных боеприпасов украинских войск в населенном пункте Делятин Ивано-Франковской области.
 
24 февраля президент России Владимир Путин в специальном обращении к россиянам объявил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе.
 

ФСБ РФ предупредила об угрозе дрейфа украинских мин в сторону Босфора

19.03.2022, 20:54 30746
МОСКВА. 19 МАРТА - ФСБ России предупреждает, что установленные украинскими ВМС якорные мины из-за обрыва тросов могут дрейфовать в сторону пролива Босфор и далее в моря Средиземноморского бассейна. Это может произойти из-за поверхностных течений южного направления, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Не исключается возможность дрейфа сорванных мин в пролив Босфор и далее в моря Средиземноморского бассейна. С учетом минной опасности Черноморский флот ВМФ России опубликовал соответствующее прибрежное предупреждение № 116 от 18 марта 2022 года", - говорится в заявлении ФСБ, поступившем в распоряжение RT.

 
По данным спецслужбы, ВМС Украины после начала спецоперации установили около 420 мин на подходах к портам Одесса, Очаков, Черноморск и Южный.
 
При этом якорные мины были произведены еще в первой половине XX века, в условиях шторма они отрываются от тросов и свободно дрейфуют в западной части Черного моря.
 

Жительница Мариуполя: неонацисты расстреливали желавших эвакуироваться из города

19.03.2022, 16:05 32386
Жительница Мариуполя: неонацисты расстреливали желавших эвакуироваться из города
Фото: Известия
МАРИУПОЛЬ. 19 МАРТА - Жительница Мариуполя рассказала, что желавших эвакуироваться расстреливали, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Боевики украинского неонацистского батальона "Азов" вынуждают мариупольцев пить воду из луж и готовить еду на костре. Об этом "Известиям" рассказала жительница города Галина Сургуч.

Город обстреливают, людей убивают. Люди живут как в блокадном Ленинграде, ничего нет. Абсолютно ничего. Люди с маленькими детьми, беременные... Воду пьем из луж, готовим на кострах постоянно. По украинскому радио постоянно обещают гумконвой, люди ждут, но ничего нет. На украинском радио говорят, что это Россия не пускает гумконвой. Есть такие люди, которые верят в это", - сообщила она.


По словам Галины, неонацисты собирают людей в группы и обещают их вывезти по гумкоридорам, однако вместо этого убивают этих людей.

Это все делает "Азов", больше некому. Они, это только они со своими повязками. Даже разбили мой дом на окраине Мариуполя, мы жили там и надеялись, что все это прекратится", - сказала мариупольчанка.


Как отметила Галина, для нацистов территория рядом с домами мирных жителей является полигоном.


Напомним, по информации посольства РК на Украине, общее количество граждан РК, находящихся в Мариуполе, все еще составляет 18 человек. Ввиду отключения электроэнергии и телефонной связи поддерживать контакты с ними не представляется возможным.
 
24 февраля президент России Владимир Путин в специальном обращении к россиянам объявил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе.
 

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