Си Цзиньпин: нам удалось эффективно подавить случаи кластерного заражения КВИ

ПЕКИН. 18 МАРТА - 17 марта постоянный комитет политбюро ЦК КПК провел заседание, посвященное анализу ситуации с эпидемией COVID-19 и планированию выполнения со всей строгостью работы по профилактике и контролю эпидемии, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Си Цзиньпин отметил, что с начала запуска постоянно действующего механизма профилактики и контроля эпидемии, придерживаясь курса "предотвращения завоза инфекции извне и ее повторного распространения внутри страны" и непрерывно повышая уровень работы по профилактике и контролю посредством целенаправленных и дифференцированных противоэпидемических мер со степенью серьезности эпидемической ситуации в отдельных районах, удалось эффективно подавить случаи кластерного заражения коронавирусом в отдельных районах и в максимальной степени обеспечить безопасность жизни и здоровье народа.

Заседание подчеркнуло необходимость поддерживать нормальную, стабильную и упорядоченную производственно-бытовую жизнь населения, эффективным образом обеспечить производство и снабжение предметами первой необходимости, эффективно удовлетворить потребности населения в медицинских услугах.

На заседании также были рассмотрены другие вопросы.