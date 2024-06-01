Си Цзиньпин призвал к модернизации работы в сфере общественной безопасности

Он призвал полицейских прилагать все усилия для обеспечения безопасности

Фото: Россия-Китай: главное

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Пекин. 31 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Во время встречи с участниками Всекитайского рабочего совещания по вопросам общественной безопасности в Пекине председатель КНР Си Цзиньпин призвал сотрудников правоохранительных органов по всему Китаю прилагать усилия для дальнейшей модернизации работы в сфере общественной безопасности, - Во время встречи с участниками Всекитайского рабочего совещания по вопросам общественной безопасности в Пекине председатель КНР Си Цзиньпин призвал сотрудников правоохранительных органов по всему Китаю прилагать усилия для дальнейшей модернизации работы в сфере общественной безопасности, сообщает медиаплатформа "Россия - Китай: главное".





На встрече присутствовали члены постоянного комитета Политбюро ЦК КПК Ли Цян, Цай Ци, Дин Сюэсян и Ли Си.





Выступая на совещании, член политбюро ЦК КПК, глава Политико-юридической комиссии ЦК КПК Чэнь Вэньцин призвал сотрудников полиции быть верными, честными и готовыми выполнить свой долг.





Он призвал полицейских прилагать все усилия для предотвращения рисков и обеспечения безопасности и стабильности, повышения качества работы, эффективности и авторитета правоохранительных органов, а также усиливать полицию путем реформирования.





Предыдущее подобное совещание проводилось в 2019 году. На недавней пресс-конференции Министерства общественной безопасности КНР отмечалось, что с тех пор в Китае произошли большие изменения в сфере общественной безопасности, в том числе был укреплен общественный порядок.





Усиленная работа полиции по борьбе с организованной преступностью, мошенничеством в сфере телекоммуникаций и другими видами преступности помогла сделать Китай одной из самых безопасных стран в мире.





Индекс чувства безопасности китайцев в 2023 году составил 98,2% против 87,55% в 2012 году.