Си Цзиньпин выступил на открытии ХХ съезда Коммунистической партии Китая

Пекин. 16 октября. KAZAKHSTAN TODAY - На двадцатом Всекитайском съезде Коммунистической партии председатель КНР, Генеральный секретарь КПК Си Цзиньпин выступил с докладом "Высоко неся великое знамя социализма с китайской спецификацией, сплоченно бороться за всестороннее строительство модернизированного социалистического государства".

Глава КНР представил работу за истекшие пять лет и "великие преобразования" за десятилетие новой эпохи. А также выделил миссии и задачи Коммунистической партии Китая в новом подходе в новую эпоху.

По словам генсека КПК, существует необходимость ускоренными темпами формировать новую архитектонику развития, сосредотачивать усилия на содействии высококачественному развитию, а также осуществлять стратегию подъема страны силами науки и образования, усиливать опорную роль кадров в деле модернизации.





Си Цзиньпин отметил, что Китай нуждается в укреплении уверенности в культуре и наращивании национальной мощи страны в сфере культуры для достижения новых выдающихся успехов в развитии социалистической культуры.





Кроме того, глава страны акцентировал внимание на улучшении благосостояния населения, повышении качества жизни народа. Важно содействовать зеленому развитию, способствовать гармоничному сосуществованию человека и природы.



В своем выступлении председатель выделил непоколебимость осуществления всестороннего устранения внутрипартийного управления, следует интенсивно продвигать партийное строительство как "новую великую программу в новую эпоху".





Си Цзиньпин заявил о необходимости развивать народную демократию во всем процессе, обеспечивать положение народа как хозяина страны. Он призвал народ Китая содействовать миру и развитию на планете, стимулировать построение сообщества единой судьбы человечества.