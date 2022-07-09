Система Orphus

Скончался раненый экс-премьер-министр Японии Синдзо Абэ

08.07.2022, 14:56 6816
ТОКИО. 8 ИЮЛЯ - Экс-премьер Японии Синдзо Абэ скончался после совершенного на него нападения, передает KAZAKHSTAN TODAY со ссылкой на Радио Sputnik.
 
Неизвестный напал с огнестрельным оружием на политика во время его выступления в городе Нара. По данным полиции, после ранения Абэ был в сознании, но затем в процессе транспортировки его состояние стало критическим - "с остановкой сердца и легких".
 
Задержанный стрелок Тэцуя Ямагами во время показаний объяснил покушение тем, что был "недоволен" экс-премьером и "хотел его убить".
 
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил глубокое сочувствие семье экс-премьер-министра. 
 

новости по теме

Генпрокуратура Узбекистана задержала 14 участников беспорядков

08.07.2022, 16:38 5336
Генпрокуратура Узбекистана задержала 14 участников беспорядков
Фото: telegram/uzbprokuratura
ТАШКЕНТ. 8 ИЮЛЯ - Генеральная прокуратура Узбекистана задержала 14 участников беспорядков в Нукусе, ведется следствие, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Прокуратурой ведется предварительное следствие по уголовному делу, возбужденному по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Республики Узбекистан (Посягательства на конституционный строй Республики Узбекистан. - Прим. KAZAKHSTAN TODAY) в связи с массовыми беспорядками, совершенными в Республике Каракалпакстан", - сообщили в ведомстве


Двум участникам беспорядков предъявлено обвинение, они заключены под стражу.
 
В действиях еще одной задержанной установлены признаки преступлений, посягающих на общественную безопасность. Она привлечена в качестве подозреваемой по делу. 
 

Следственные действия проводятся с полным обеспечением прав подозреваемых и обвиняемых на защиту, в местах содержания им обеспечены все условия, предусмотренные законом. Жалоб по поводу здоровья и условий их содержания не имеется", - подчеркнули в ведомстве.

 
Ранее сообщалось, что Генпрокуратура Узбекистана возбудила уголовное дело по факту событий в Нукусе.
 
Напомним, 1 июля в Нукусе начались массовые демонстрации из-за поправок в Конституцию Узбекистана.
 
Власти заявили о попытке захвата органов госуправления. В связи с беспорядками в Каракалпакстане ввели чрезвычайное положение.
 

Токаев выразил сочувствие семье раненого экс-премьер-министра Японии

08.07.2022, 13:55 7581
Токаев выразил сочувствие семье раненого экс-премьер-министра Японии
Фото: commons.wikimedia.org
НУР-СУЛТАН. 8 ИЮЛЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил глубокое сочувствие семье экс-премьер-министра Японии Синдзо Абэ, которого сегодня тяжело ранили во время выступления, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

На бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ совершено покушение, которое вызвало в Казахстане чувство глубокого сожаления и возмущения. Выражаю искреннее сочувствие семье японского политика", - написал президент в соцсетях

 
Между тем стрелявший в бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ задержанный Тэцуя Ямагами во время показаний объяснил покушение тем, что был "недоволен" экс-премьером и "хотел его убить", сообщает РИА Новости
 
Неизвестный напал с огнестрельным оружием на бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ во время его выступления в городе Нара. По данным полиции, после ранения Абэ был в сознании, но затем в процессе транспортировки его состояние стало критическим - "с остановкой сердца и легких".
 

 

Неизвестный стрелял в экс-премьера Японии Абэ, политик не подает признаков жизни

08.07.2022, 10:04 9811
Неизвестный стрелял в экс-премьера Японии Абэ, политик не подает признаков жизни
Фото: commons.wikimedia.org
ТОКИО. 8 ИЮЛЯ - Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ, на которого было совершено нападение в городе Нара во время его уличного выступления, госпитализирован без сознания, он не подает признаков жизни, сообщило агентство "Киодо", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Неизвестный напал с огнестрельным оружием на бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ во время его выступления в городе Нара.
 
Отмечается, что нападение на Абэ произошло около 11.30 по местному времени (8.30 Нур-Султана). Были слышны два выстрела, после которых политик упал. По информации агентства, злоумышленник стрелял сзади, а пуля попала в район груди.
 
Добавляется, что экс-премьера госпитализировали, но политик не подает признаков жизни, ему потребовался массаж сердца, сообщает РИА Новости.
 
Предположительно, выстрелы производились из дробовика, уточняет агентство. Другие СМИ пишут, что у Абэ наблюдалось кровотечение в области шеи.
 
На месте полиция задержала 40-летнего Тэцуя Ямагами. Подозреваемый сопротивления не оказывал.


Дополнено:

Полиция сообщила, что сразу после ранения Абэ был в сознании, но затем в процессе транспортировки его состояние стало критическим - "с остановкой сердца и легких", сообщает издание.
 

Для помощи казахстанцам в Каракалпакстане МИД Узбекистана организует штаб

07.07.2022, 20:28 14066
Фото: МИД Узбекистана
ТАШКЕНТ. 7 ИЮЛЯ - Министерство иностранных дел Узбекистана организовало оперативный штаб для помощи казахстанцам, находящимся в Республике Каракалпакстан, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Информируем о том, что по решению вопросов оказания помощи гражданам Республики Казахстан, находящимся в Республике Каракалпакстан, организован оперативный штаб", - говорится в сообщении, опубликованном telegram-каналом внешнеполитического ведомства Узбекистана.

 
Напомним, 1 июля в Нукусе начались массовые демонстрации из-за поправок в Конституцию Узбекистана. Власти заявили о попытке захвата органов госуправления. 
 
В связи с беспорядками в Каракалпакстане ввели чрезвычайное положение. 
 
Парламент Узбекистана проголосовал за продление срока всенародного обсуждения проекта скандальных поправок в Конституцию до 15 июля. 
 
7 июля президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев заявил, что беспорядки в Нукусе годами готовились иностранными силами.
 

Борис Джонсон объявил о своей отставке

07.07.2022, 19:25 14996
ЛОНДОН. 7 ИЮЛЯ - Борис Джонсон объявил, что уходит с поста лидера Консервативной партии и премьер-министра Великобритании, однако продолжит исполнять премьерские обязанности, пока партия не выберет себе нового лидера, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Выступая перед журналистами на пороге премьерской резиденции на Даунинг-стрит, Джонсон поблагодарил за поддержку своих сторонников и народ Британии и заявил, что ему невероятно грустно покидать "лучшую работу в мире", но "так уж получилось", сообщает русская служба BBC.
 
Он обратился к народу Украины, подчеркнув, что его кабинет продолжит поддерживать эту страну и после его отставки.
 
Состязание за пост лидера партии пройдет этим летом, и новый премьер-министр вступит в должность ко времени партийной конференции в октябре.
 
В четверг призывы к немедленному уходу Джонсона звучали со стороны как консерваторов, так и оппозиции. Руководство страной на время, которое понадобится для избрания нового лидера правящей партии, немедленно должен взять на себя заместитель премьер-министра Доминик Рааб, считают они.
 
Джонсон также дал понять, что уходит неохотно и не то чтобы вняв призывам своих однопартийцев. Их отставки в знак протеста против скандалов Джонсон назвал "эксцентричными", никак не упомянув о собственных ошибках. Он лишь выразил сожаление, что не смог убедить коллег продолжать поддерживать его.
 

Мне жаль, что мои аргументы не принесли результата, и мне больно, что столько идей и проектов я не смогу реализовать", - добавил Джонсон.

 
Ранее СМИ сообщали, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон намерен уйти в отставку в ближайшие часы. 
 

СМИ: Борис Джонсон уходит в отставку

07.07.2022, 14:43 16801
СМИ: Борис Джонсон уходит в отставку
Фото: Depositphotos
ЛОНДОН. 7 ИЮЛЯ - Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон намерен уйти в отставку в ближайшие часы. Об этом, ссылаясь на окружение главы правительства, сообщили в четверг британские телеканалы ITV, Sky News и газета The Times, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Если Джонсон продолжит держаться за должность, на следующей неделе его может ждать повторный вотум о доверии, пишет ТАСС.
 
Sky News отмечает, что Джонсон готовит заявление об отставке, но продолжит исполнять обязанности премьер-министра до избрания нового главы правящей Консервативной партии. Источники телеканала сообщают, что преемник Джонсона будет определен до партийного съезда тори, который должен состояться в конце сентября или начале октября этого года.
 
В премьерской канцелярии на Даунинг-стрит, 10, подтвердили Sky News, что премьер-министр в течение дня выступит с обращением к британцам. Ожидается, что в нем он официально объявит о намерении покинуть пост. 
 
Как пишет РБК, многие сотрудники правительства, включая канцлера казначейства Надима Захаби, главу МВД Прити Пател, министров юстиции и транспорта Саймона Харта и Гранта Шаппса, призвали Джонсона подать в отставку после секс-скандала. На прошлой неделе стало известно, что заместитель главного организатора правящей партии в палате общин Крис Пинчер устроил пьяный дебош в элитном лондонском клубе для консерваторов "Карлтон" на Пикадилли и приставал к двум мужчинам. После этого Пинчер признался в содеянном и подал в отставку, но впоследствии выяснилось, что Джонсон, назначая его на высокие посты, знал о том, что ранее он уже был фигурантом парламентского расследования о домогательствах. Премьер извинился перед избирателями за назначение Пинчера.
 
После скандала из правительства Джонсона ушло не менее 50 человек. Поддержку премьер-министру выразила министр иностранных дел Лиз Трасс.
 

Мирзиёев: беспорядки в Нукусе годами готовились иностранными силами

07.07.2022, 11:30 18286
ТАШКЕНТ. 7 ИЮЛЯ - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев заявил, что беспорядки в Нукусе годами готовились иностранными силами, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По словам Шавката Мирзиёева, волнения в Каракалпакстане были организованы не за один день. Кроме того, он заявил, что эти действия годами готовились иностранными силами, сообщает ИА REGNUM
 

Их главная цель - посягательство на территориальную целостность Узбекистана и создание межэтнического конфликта", - подчеркнул президент. 

 
По его словам, следственная группа во главе с первым заместителем генпрокурора проводит тщательное и беспристрастное расследование произошедших событий. 
 

Необходимо обеспечить беспристрастное расследование произошедших событий, поэтому необходимо привлекать представителей общественности, депутатов и активистов", - отметил глава Узбекистана.

 
Напомним, 1 июля в Нукусе начались массовые демонстрации из-за поправок в Конституцию Узбекистана. Власти заявили о попытке захвата органов госуправления. 
 
В связи с беспорядками в Каракалпакстане ввели чрезвычайное положение. 

Парламент Узбекистана проголосовал за продление срока всенародного обсуждения проекта скандальных поправок в Конституцию до 15 июля.


 

В ВОЗ зафиксировали случаи заражения детей оспой обезьян

07.07.2022, 11:20 18461
В ВОЗ зафиксировали случаи заражения детей оспой обезьян
ЦЮРИХ. 7 ИЮЛЯ - Всемирной организации здравоохранения стало известно о случаях заражения детей оспой обезьян, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Есть сообщения о случаях заболевания у детей. На сегодняшний день около трети из них приходится на детей в возрасте до 10 лет, а половина - на детей в возрасте до пяти лет", - цитирует РИА Новости главу секретариата по борьбе с оспой программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Розамунду Льюис. 

 
Она добавила, что вопрос передачи оспы обезьян среди пациентов 18-19 лет все еще остается открытым, однако дети младшего возраста, вероятно, заражаются в результате "воздействия в домашних условиях". 
 
За последнее время в 58 странах мира выявлено более 6 тысяч случаев оспы обезьян, при этом пути распространения инфекции не совсем понятны специалистам. В конце июня комитет ВОЗ заявил, что вспышка оспы обезьян не представляет собой чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения международного значения. При этом комитет признал "чрезвычайный характер" вспышки этого заболевания и призвал контролировать распространение инфекции. 
 
Оспа обезьян - редкая вирусная инфекция, которая передается и между людьми. Обычно это легкое заболевание, и большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель, однако у некоторых возможны осложнения. Начальные симптомы оспы обезьян включают лихорадку, головную боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Может развиться сыпь, часто начинающаяся на лице, а затем распространяющаяся на другие части тела. Сыпь меняется и проходит различные стадии, прежде чем окончательно сформируется струп, который позже отпадает. 
 
Напомним, в Турции выявили первый случай заражения оспой обезьян. 
 
Ранее сообщалось, что Всемирная сеть здравоохранения объявила оспу обезьян пандемией. 
 
Пандемию обезьяньей оспы предсказали американцы год назад. По этим прогнозам, за несколько лет зараза унесет жизни 271 миллиона человек. 
 
Российские ученые считают, что новая смертельная болезнь могла появиться в лабораториях Пентагона.
 

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая

      Ваше мнение

      Переход на Болонскую систему в РК (ярким примером ее введения является ЕНТ) вызвала катастрофическое снижение уровня образования и науки. Считаете ли вы необходимым отказаться от нее в пользу прежней научно-образовательной системы?

      Архив опросов