Скончался раненый экс-премьер-министр Японии Синдзо Абэ

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ТОКИО. 8 ИЮЛЯ - Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ, на которого было совершено нападение в городе Нара во время его уличного выступления, госпитализирован без сознания, он не подает признаков жизни, сообщило агентство "Киодо", передает KAZAKHSTAN TODAY.

Неизвестный напал с огнестрельным оружием на бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ во время его выступления в городе Нара.

Отмечается, что нападение на Абэ произошло около 11.30 по местному времени (8.30 Нур-Султана). Были слышны два выстрела, после которых политик упал. По информации агентства, злоумышленник стрелял сзади, а пуля попала в район груди.

Добавляется, что экс-премьера госпитализировали, но политик не подает признаков жизни, ему потребовался массаж сердца, сообщает РИА Новости

Предположительно, выстрелы производились из дробовика, уточняет агентство. Другие СМИ пишут, что у Абэ наблюдалось кровотечение в области шеи.

На месте полиция задержала 40-летнего Тэцуя Ямагами. Подозреваемый сопротивления не оказывал.









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