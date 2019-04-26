СМИ: Манила пригрозила Оттаве войной из-за накопленного на островном государстве канадского мусора

Манила. 25 апреля. Kazakhstan Today - Филиппинский президент Родриго Дутерте напомнил Канаде об отходах, которые она поставляла в Манилу в течение нескольких лет. Глава островного государства, известный своими громкими высказываниями, даже пообещал объявить Оттаве войну, если она не решит этот вопрос в ближайшее время, пишет Rt.com со ссылкой на CNN.

Телеканал обращает внимание, что филиппинские власти уже не первый год призывают Оттаву "вернуть мусор на родину". Ранее канадский премьер Джастин Трюдо говорил, что "активно занимается поиском решения" этой проблемы, передает Kazakhstan Today.

Возможно, на следующей неделе я предупрежу Канаду, что им лучше вывезти этот мусор", - предположил накануне филиппинский лидер. "Мы объявим им войну, мы сможем с ними справиться в любом случае", - пообещал он.

Я не понимаю, почему они превращают нас в помойку", - добавил Дутерте. Президент заверил, что в случае необходимости сможет сам увезти этот мусор в Канаду.

По информации CNN, в 2013 и 2014 годах на Филиппины было отправлено 103 контейнера с 2450 тоннами мусора, предназначенного для утилизации. Но местные инспекторы пришли к выводу, что эти пластиковые отходы не поддаются переработке.

В результате этот мусор был объявлен незаконным, а канадская компания, отвечающая за его перевозку, не получила импортной таможенной очистки. Часть этих контейнеров до сих пор находится в манильском порту.

Вопрос о глобальных свалках и их будущем становится всё более насущной проблемой. На протяжении многих лет развитые страны отправляли свои перерабатываемые отходы за рубеж, но с недавних пор ситуация начала меняться, отмечает телеканал.

В прошлом году Китай решил запретить "иностранный мусор", чтобы снизить экологический ущерб. По некоторым данным, из-за этих ограничений развитые страны накапливают перерабатываемые отходы, не имея возможности отправить их куда-либо.

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