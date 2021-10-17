СМИ: машина с турецкими военными подорвалась в сирийском Идлибе

Идлиб - единственный регион Сирии, значительная часть которого по-прежнему остается в руках бандформирований. В 2017 году там была создана северная зона деэскалации, куда переместились экстремисты, отказавшиеся сложить оружие в дамасском предместье Восточная Гута и южных областях страны. На территории провинции находятся наблюдательные посты турецкой армии, и в соответствии с договоренностями между президентами РФ и Турции, достигнутыми 5 марта 2020 года в Москве, военные двух стран проводят в Идлибе совместные патрулирования.

ДАМАСК. 16 ОКТЯБРЯ - Автомобиль с турецкими военными подорвался на бомбе в сирийской провинции Идлиб, есть пострадавшие, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Делегация Талибана прибыла в Узбекистан для переговоров

ТАШКЕНТ. 16 ОКТЯБРЯ - Делегация Афганистана во главе с заместителем главы сформированного движением "Талибан" временного правительства Абдул Саламом Ханафи прибыла в город Термез для переговоров с правительственной делегацией Узбекистана. В рамках реализации договоренностей, достигнутых в ходе рабочего визита 7 октября 2021 года министра иностранных дел Республики Узбекистан Абдулазиза Камилова в Афганистан, сегодня в Термез прибыла делегация Афганистана во главе с исполняющим обязанности заместителя главы временного правительства Афганистана Абдул Саламом Ханафи. На переговорах узбекскую делегацию возглавляет заместитель премьер-министра - министр инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан Сардор Умурзаков", - сообщил корреспонденту ТАСС официальный представитель МИД Узбекистана Юсуп Кабулжанов. Как ранее сообщил МИД Узбекистана, 7 октября в ходе встречи с главой МИД республики представители правительства талибов заверили, что Узбекистан не столкнется с угрозами с территории Афганистана. В ведомстве также сообщили, что в ходе переговоров в Термезе планируется обсудить вопросы торгово-экономического сотрудничества, в том числе по проектам, предусматривающим строительство ЛЭП Сурхан - Пули-Хумри и железной дороги Мазари-Шариф - Кабул - Пешавар. 21 сентября президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев во время онлайн-выступления на общеполитической дискуссии в рамках 76-й сессии Генеральной ассамблеи ООН призвал мировое сообщество не допустить изоляции Афганистана, отметив, что Ташкент на регулярной основе поставляет в соседнюю страну продовольствие, нефтепродукты и электроэнергию.

ИГИЛ взял на себя ответственность за взрыв в мечети в Кандагаре

КАБУЛ. 16 ОКТЯБРЯ - "Исламское государство" взяло ответственность за подрыв мечети в Кандагаре, в результате которого погибли как минимум 47 человек. Террористическая организация ИГИЛ взял на себя ответственность за взрыв в шиитской мети в Кандагаре, сообщает "РБК" . В результате взрыва погибли как минимум 47 человек, еще 70 получили ранения. Атака произошла во время пятничной молитвы. Ее устроили два террориста-смертника. Напомним, мощный взрыв прогремел в пятницу, 15 октября, возле шиитской мечети Биби-Фатима в городе Кандагаре.

8 октября подобный теракт произошел в шиитской мечети в провинции Кундуз на севере Афганистана. Тогда в результате взрыва погибли не менее 150 человек, около 200 получили ранения. Ответственность за случившееся на себя взяли боевики группировки "Исламское государство в Хорасане".

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