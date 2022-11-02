Согласовано совместное заявление по Карабаху

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Сочи. 1 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Москва, Баку и Ереван согласовали совместное заявление по Нагорному Карабаху, сообщил президент России Владимир Путин.

Напомним, в понедельник в Сочи состоялись переговоры лидеров России, Армении и Азербайджана. Как отметил президент РФ встреча была очень полезной и создала благоприятную атмосферу для будущих договоренностей, сообщает РИА Новости.

Сегодня мы согласовали совместное заявление. Должен сказать откровенно: не все удалось согласовать, некоторые вещи пришлось изъять из предварительно проработанного на уровне специалистов текста", - уточнил Путин.

Тем не менее, по его словам, этот шаг создает условия для дальнейших действий по урегулированию ситуации в целом. Прошедшие в Сочи переговоры продемонстрировали, что страны могут договариваться о будущем, так как в нормализации отношений заинтересованы все.





Он подчеркнул, что Москва будет делать все возможное, чтобы поставить точку в этом конфликте.

Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами при вооруженном противостоянии в 1992-1994 годах. С 1992-го ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.

В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.