Создать рынок собственных товаров стран ЕАЭС призвал Пашинян

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Ереван. 21 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Развитие промышленного комплекса является одним из самых важных пунктов развития экономической системы стран Евразийского экономического союза, заявил на заседании Евразийского межправительственного совета в широком составе премьер-министр Армении Никол Пашинян.
В современных реалиях вопрос устранения препятствий - это фактически вопрос устойчивости внутреннего рынка, который не теряет своей актуальности. Это непрерывный процесс, эффективность и оперативность которого во многом зависит от слаженной работы государств-членов и органов Союза, а также готовности находить компромиссные решения", - заявил Пашинян.
Он подчеркнул, что в условиях современных вызовов промышленная кооперация и развитие совместных проектов, в том числе в высокотехнологичной сфере, позволит странам ЕАЭС быть еще более конкурентными.
Выработка совместной политики и механизма финансирования совместных кооперационных проектов, направленных на импортозамещение, станет одним из главных условий создания полноценного единого рынка собственных товаров", - подчеркнул премьер Армении.
Напомним, в Ереване проходит заседание межправсовета, на котором главы правительств стран ЕАЭС обсудят источники и механизмы финансирования промышленных кооперационных проектов в рамках ЕАЭС, вопросы устранения препятствий на внутреннем рынке Союза, развитие интегрированной информационной системы Союза.