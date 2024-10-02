01.10.2024, 16:35 12026
Спецэфир РБК: Что известно о новой операции Израиля в Ливане
Израиль нанес авиаудры по Бейруту
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Астана. 1 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В ночь на 1 октября Израиль объявил о начале наземных операций в Ливане. Что известно о новой фазе конфликта и перерастет ли это в масштабную войну - в спецэфире телеканала РБК.
Это будут "ограниченные, локализованные и целевые рейды" против объектов "Хезболлы" "в приграничной зоне южного Ливана", сообщила ЦАХАЛ. Также Израиль нанес авиаудры по Бейруту.
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02.10.2024, 08:07 2911
Массивный ракетный удар по Израилю нанес Иран
Иран выпустил по Израилю около 500 ракет
Фото: кадр из видео
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Иерусалим. 2 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Массивный ракетный удар по территории государства Израиль нанес Иран.
Услышав сирену, вы должны войти в убежище и оставаться там до дальнейшего уведомления. Армия обороны Израиля делает и будет делать все необходимое для защиты мирного населения государства Израиль", - сообщает РБК со ссылкой на ЦАХАЛ.
Спустя менее часа израильские военные разрешили жителям покидать укрытия, сообщив об окончании атаки.
По данным газеты Jerusalem Post, Иран выпустил по Израилю около 500 ракет. Haaretz сообщает, что Израиль закрыл свое воздушное пространство. Аналогичное решение приняли Ирак и Иордания. МИД Израиля назвал атаку беспрецедентной.
Корпус Стражей исламской революции Ирана объяснил удар ответом на гибель лидера ливанской группировки "Хезболла" Насраллы Хасана и генерал-майора КСИР Аббаса Нилфорушана в результате израильского удара по подземному штабу движения в пригороде Бейрута 27 сентября. Тегеран пригрозил, что если Израиль решит ответить на этот удар, то "столкнется с очередными сокрушительными и разрушительными атаками".
По данным "Маген Давид Адом", в результате атаки двое были ранены осколками в Тель-Авиве, по всей стране есть легкораненые.
01.10.2024, 14:35 13706
Йенс Столтенберг покидает пост главы НАТО Дополнено
Ему на смену приходит бывший премьер Нидерландов Марк Рютте
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Брюссель. 1 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Норвежский политик Йенс Столтенберг во вторник покидает пост генерального секретаря НАТО.
На смену Столтенбергу на фоне заверений в "преемственности" политики альянса приходит бывший премьер Нидерландов Марк Рютте, сообщает РИА Новости.
Согласно утечкам в западных СМИ, главной задачей нового генерального секретаря НАТО будет обеспечение преемственности политики альянса в ближайшее время на фоне сложной геополитической ситуации. Учитывая это, каких-либо "потрясений" в штаб-квартире блока в связи с приходом нового руководителя не ожидается, пишет издание.
Церемония передачи полномочий начнется во вторник в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.
Дополнено 01.10. 2024, 17.00
57-летний Марк Рютте был утвержден новым генсеком НАТО в конце июня. Назначение Рютте считалось почти решенным вопросом еще весной: свою поддержку ему выражали 28 из 32 стран альянса, включая ключевых участников блока - США, Германию, Францию и Великобританию, напоминает РБК.
Какие задачи стоят перед новым генсеком НАТО
The Conversation отмечает, что Рютте занимает новый пост в момент, когда перед НАТО стоит целый ряд проблем; военные действия на Украине и растущие амбиции Китая - наиболее актуальные из них. Издание отмечает, что на плечи экс-премьера Нидерландов также свалится рост националистических и популистских движений в государствах - членах НАТО, которые бросают вызов внутреннему единству блока.
Euroactiv добавляет, что перед Рютте стоит задача "лавировать в бушующих водах", поскольку члены альянса по обе стороны Атлантики стремятся навязать свои приоритеты новому главе блока, что прослеживалось еще во время переговоров по кандидатуре. Дипломатические источники издания сообщают, что Рютте планирует расширить в НАТО представленность восточноевропейских стран, предложив некоторым политикам из этих государств должности помощников.
Однако самым сложным вызовом для Рютте, по оценкам Euractiv, будет сохранение положения США в НАТО в момент, когда Россия "стремится расколоть этот клуб", а Соединенные Штаты переживают внутриполитический кризис из-за грядущих президентских выборов. Неоднократные угрозы кандидата от республиканцев Дональда Трампа отказаться от защиты трансатлантических союзников из-за их низких расходов на оборону уже встревожили Европу. (По иронии судьбы именно при Рютте Нидерланды традиционно сокращали оборонный бюджет. Только в этом году траты страны на оборону впервые достигли показателя 2,05% от ВВП.)
Сторонники кандидатуры Рютте считают, что он справится с таким вызовом, как возможное возвращение Трампа в Белый дом. На саммите НАТО 2018 года 45-й президент США заявил, что Вашингтон "пойдет своим путем", если другие страны альянса не начнут тратить больше на свою защиту. По словам представителей альянса, именно Рютте спас ситуацию, заверив американского лидера, что расходы выросли, хотя факты говорили об обратном. За это нидерландский политик получил прозвище Заклинатель Трампа.
Уже в этом году Трамп сказал, что Вашингтон не станет защищать партнеров по НАТО в случае столкновения с Россией, что спровоцировало обсуждение вопроса о необходимости создать альтернативную альянсу структуру. Рютте заявил, что Европе следует перестать жаловаться на возможность возвращения Трампа, а вместо этого сосредоточиться на помощи Украине.
Politico утверждает, что многих представителей альянса устроила кандидатура Рютте именно из-за его позиции относительно России: он не слишком мягок, и в то же время его нельзя назвать ястребом. В феврале немецкое издание Welt сообщало, что Олаф Шольц не допустил выдвижения на пост генсека НАТО Урсулы фон дер Ляйен, поскольку она лишком критично настроена по отношению к Москве.
После начала российской военной операции на Украине Нидерланды зарекомендовали себя в качестве стойкого союзника Украины. На Мюнхенской конференции по безопасности 2024 года президент Украины Владимир Зеленский сказал про Рютте: "Я знаю его, он спасет единство НАТО". Однако Рютте, отвечая на вопрос журналистов о сроках вступления Украины в альянс, отметил, что на июльском саммите НАТО в Вашингтоне "важно не наобещать Киеву слишком многого".
На одной из пресс-конференций в июне Рютте заявил, что в долгосрочной перспективе альянсу придется найти способ выстроить отношения с Россией.
Сейчас Россия, конечно, является нашим главным противником, и мы должны бороться с ней (...) Но в долгосрочной перспективе мы также должны понимать, что Россия никуда не денется. Когда война закончится... мы должны будем найти способ ведения отношений с Россией", - отметил он, добавив, что в настоящий момент очень сложно предсказать, "что из этого получится".
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что назначение Рютте вряд ли способно что-либо поменять в генеральной линии НАТО и членов атлантического альянса, которые "работают с целью стратегического подавления Российской Федерации".
В НАТО, в свою очередь, ожидают, что Рютте сохранит курс Столтенберга - сплотит страны альянса вокруг поддержки Киева, подтолкнет к увеличению трат на оборону и будет поддерживать участие США в европейской безопасности, отмечает Reuters со ссылкой на источники в альянсе.
30.09.2024, 11:27 25411
Нового лидера "Хезболлы" назначили в Ливане
Фото: Francesca Volpi / Getty Images
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Бейрут. 30 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Новым лидером "Хезболлы" стал двоюродный брат бывшего лидера и сооснователь группировки Хашем Сафи ад-Дин, сообщает РБК.
Сафи ад-Дин занимал должность главы исполнительного комитета. Он приходится двоюродным братом бывшему лидеру группировки Хасану Насралле, который погиб при израильском авиаударе, и зятем экс-командующему иранскими силами "Кудс" Касему Сулеймани, погибшему при американском авиаударе. Al Ghad отмечает, что сходство бывшего и нового лидеров поразительное: они похожи фигурой, внешностью и даже легкой шепелявостью", - пишет агентство.
Новый лидер "Хезболлы" родился в 1964 году в городе Дейр-Канун ан-Нахр на юге Ливана. Вместе с Насраллой обучался в Наджафе и Куме. В 1882-м стал сооснователем "Хезболлы", а в 1994 году - главой исполнительного комитета, сменив Насраллу, который к тому времени возглавил всю группировку. Появлялись сведения, пишет Al Ghad, что последний в случае своей гибели рекомендовал двоюродного брата в качестве преемника еще в 2008 году.
По данным Al Arabiya, Сафи ад-Дин в течение трех десятилетий занимался конфиденциальными делами группировки, оставив Насралле выработку общей стратегии. Как уточняет BBC Arabic, он осуществлял надзор за политической, социальной, культурной и образовательной деятельностью "Хезболлы". В мае 2017 года США и Саудовская Аравия добавили Сафи ад-Дина в список террористов.
Несмотря на свой непубличный статус, из-за ограниченной публичности Насраллы Сафи ад-Дин чаще появлялся на публике.
Напомним, 28 сентября Израиль объявил о ликвидации лидера "Хезболлы" Хасана Насраллы. Он погиб в результате израильского авиаудара по Бейруту. Израильская сторона объяснила свои действия планами "Хезболлы" и Ливана окружить и уничтожить еврейское государство к 2040 году, а также важной ролью Насраллы в осуществлении этих намерений.
Позже французская Le Parisien сообщила, что местонахождение лидера группировки Израилю выдал иранский "крот".
29.09.2024, 19:25 33686
"Крот" из Ирана сообщил Израилю местонахождение лидера "Хезболлы" - Le Parisien
Было сброшено шесть бомб, каждая весом по две тонны
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Бейрут. 29 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Иранский "крот" сообщил Израилю местонахождение лидера группировки "Хезболла" Хасана Насраллы, который был убит в результате авиаудара ЦАХАЛ.
Иранский "крот" сообщил израильской стороне о скором прибытии в штаб-квартиру в пригороде Бейрута лидера группировки "Хезболла" Хасана Насраллы", - сообщает РБК со ссылкой на газету Le Parisien.
Уточняется, что Насралла находился на похоронах командира подразделения беспилотников "Хезболлы" Мохаммеда Хусейна Сроура в другом районе Бейрута. На этот момент израильские F-35 уже ожидали прибытия лидера группировки в штаб-квартиру, расположенную в подземном бункере. Туда он отправился на автомобиле одного из командиров подразделения иранского Корпуса стражей исламской революции "Аль-Кудс".
Также помимо Насраллы в совещании в штаб-квартире участвовали еще 12 командиров. Израильские военные ждали, чтобы все они оказались в помещении, прежде чем нанести удар.
По данным Le Parisien, было сброшено шесть бомб, каждая весом по две тонны. После взрыва, который был слышен в центре Бейрута, осталась воронка глубиной 30 метров, штаб-квартира разрушена.
Напомним, 64-летний Насралла, возглавлявший группировку с 1992 года, погиб вечером 27 сентября. По данным источников Reuters, его тело найдено, на трупе нет ран, предполагается, что он умер от травмы, полученной из-за воздействия взрывной волны. "Хезболла" после гибели своего руководителя заверила, что "продолжит джихад перед лицом врага в поддержку сектора Газа и Палестины, а также в защиту Ливана и его стойкого и достойного народа".
Вместе с Насраллой погиб генерал-майор КСИР Аббас Нилфорушан. Тегеран пообещал, что Израиль понесет ответственность за гибель и лидера "Хезболлы", и иранского генерала. "По милости и силе Бога, Ливан заставит преступного, злобного врага пожалеть о своих действиях", - заявил духовный лидер Ирана Али Хаменеи. По данным Reuters, Хаменеи после гибели Насраллы был перевезен в безопасное место.
29.09.2024, 09:33 39351
Джонсон заявил о планах "рейда" на Нидерланды из-за вакцины в пандемию
В конце концов Британия не стала проводить "рейд"
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Лондон. 29 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что в 2021 году британские власти рассматривали возможность "рейда" на завод Halix в Нидерландах из-за того, что там оставались 5 млн доз заказанной Лондоном вакцины от коронавируса.
Я прошу вас простить мое отчаяние. Это было сделано из лучших побуждений. Я поручил провести некоторую работу по выяснению того, возможно ли технически осуществить водный рейд на склад в Лейдене, Нидерланды, и забрать то, что по закону принадлежит нам и в чем отчаянно нуждается Великобритания", - цитирует РБК Бориса Джонсона со ссылкой на Daily Mail.
Сообщается, что на заседании у Джонсона был намечен возможный план действий: одна команда отправляется коммерческим рейсом в Амстердам, а другая в темноте пересекает Ла-Манш на надувных лодках. Они встречаются у цели, заходят на территорию, захватывают груз и заложников и направляются к портам Ла-Манша.
При этом военное руководство скептически относилось к этой идее: на тот момент замначальника штаба обороны Дуглас Чалмерс отметил, что налет не пройдет незамеченным, поскольку в Бельгии и Нидерландах действуют карантинные меры и местные власти могут обратить внимание на действия британцев.
Если нас обнаружат, нам придется объяснить, почему мы фактически вторгаемся на территорию давнего союзника по НАТО", - подчеркнул он.
Джонсон отметил, что специальные подразделения, способные выполнить такую задачу, были созданы в начале 2020 года - "как только стало ясно, что будет объявлен глобальный конкурс на комплекты для спасения жизни, такие как СИЗ и аппараты искусственной вентиляции легких".
По словам бывшего британского премьера, причина, по которой Лондон не мог получить эти вакцины, заключалась в неприязни со стороны Евросоюза из-за лучшей ситуации с вакцинацией в Британии, которую в некоторых СМИ связали с Brexit. По мнению Джонсона, этим были недовольны, в частности, власти Германии и Франции.
Единственная причина, по которой 5 млн доз были задержаны на заводе Halix в Нидерландах, заключалась в том, что компания Halix долгое время была частью цепочки поставок AstraZeneca и, действительно, правительство Великобритании частично профинансировало завод в Нидерландах на сумму 21 млн фунтов стерлингов. Они похитили наши вакцины", - заявил Джонсон.
По словам экс-премьера, он позвонил главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен и заявил ей, что Лондон не виноват, что в Британии ситуация с вакцинацией лучше, чем в ЕС.
Но вы не должны говорить, что это из-за Brexit", - ответила фон дер Ляйен.
В конце концов Британия не стала проводить "рейд", и Джонсон говорит, что рад этому, поскольку такие действия не улучшили бы отношения между Лондоном и Брюсселем.
Но меня все равно бесило - на самом деле до сих пор бесит, что они на самом деле были готовы позволить британцам умирать, вместо того чтобы признать возможность того, что в Brexit могут быть положительные стороны. Их поведение было циничным, постыдным и опасным для здоровья людей", - подчеркивает экс-премьер.
Он также сообщил, что рассказал об этом экс-канцлеру Германии Ангеле Меркель и она, "похоже, поняла мою точку зрения", а позже сама привилась вакциной AstraZeneca. Однако Британия так и не получила вакцины, которые оставались на складах Halix.
Напомним, AstraZeneca разработала вакцину от коронавируса в 2020 году, летом того же года ее первой одобрила Великобритания. Препарат был одобрен ВОЗ и регуляторами более чем в 70 странах, но не в США. Однако весной 2021 года появились сообщения о риске тромбоза при использовании этой вакцины. В связи с этим некоторые европейские страны приостановили ее использование.
Комитет по безопасности Европейского агентства лекарственных средств позже пришел к выводу, что случаи образования тромбов, в том числе в венозных синусах головного мозга, крайне редки, а общая польза от вакцины в связи с предотвращением ею заражения COVID-19 намного больше риска возникновения побочных эффектов.
В этом мае AstraZeneca признала, что вакцина могла спровоцировать тромбоз. В том же месяце Европейское агентство по лекарственным средствам объявило, что разрешение на применение вакцины на территории ЕС было отозвано по просьбе фармацевтического гиганта. Тогда же AstraZeneca объявила об отзыве препарата по всему миру, официальной причиной назвали падение спроса. В Британии тысячи людей подали заявки на компенсацию в связи с проявлением побочных эффектов после вакцинации.
28.09.2024, 13:44 46496
Израиль объявил о ликвидации лидера "Хезболлы"
Группировка пока не подтвердила гибель Хасана Насраллы
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Бейрут. 28 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Лидер ливанской группировки "Хезболла" Хасан Насралла погиб в результате израильского авиаудара по Бейруту, заявила пресс-служба израильской армии в телеграм-канале. Удар нанесли накануне вечером по центральному штабу группировки, разрушено шесть зданий, сообщает РБК.
Израильская сторона объяснила свои действия планами "Хезболлы" и Ливана окружить и уничтожить еврейское государство к 2040 году, а также важной ролью Насраллы в осуществлении этих намерений.
Насралле было 64 года, из которых 32 года он руководил "Хезболлой". Долгое время Насралла призывал к "освобождению" Иерусалима и называл Израиль "сионистским образованием", требуя, чтобы все израильтяне вернулись в страны своего происхождения, а на его месте была создана объединенная Палестина.
Напомним, 17 сентября по всему Ливану взорвались пейджеры, принадлежащие членам "Хезболлы". Погибли более десяти человек, около 3 тыс. были ранены. На следующий день начали взрываться радиостанции ICOM, а также скутеры, автомобили с новейшей электроникой, ноутбуки. Погибли 20 человек, несколько сотен пострадали. Движение "Хезболла" возложило ответственность за массовые взрывы на Израиль и пообещало "справедливый ответ откуда не ждали".
26.09.2024, 17:37 63891
Глава ЕАБР отметил высокий инвестиционный потенциал Узбекистана
За последние годы страна стала "центром растущих перспектив"
Фото: ЕАБР
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Самарканд. 26 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Председатель правления Евразийского банка развития Николай Подгузов на годовом собрании Азиатского банка инфраструктурных инвестиций в Самарканде отметил высокий инвестиционный потенциал Узбекистана, сообщает пресс-служба ЕАБР.
По словам председателя правления ЕАБР, Узбекистан понимает все указанные вызовы и имеет огромный инвестиционный и экономический потенциал, чтобы превратить их в возможности. За последние годы страна стала "центром растущих перспектив" и проводит масштабные реформы под руководством президента Шавката Мирзиёева.
Также Николай Подгузов сделал акцент на "глокализации" - новом концептуальном подходе, отметив, что при решении глобальных задач необходимо учитывать уникальные особенности и потребности Центральной Азии.
Он обратил внимание на 3 ключевые вызова региона: необходимость обеспечения устойчивого и быстрого экономического роста, улучшение транспортной связанности и доступ к водным ресурсам.
Глобальная задача по обеспечению устойчивого экономического роста особенно актуальна для Центральной Азии, но цель региона не только в устойчивом, но и в быстром росте, который необходим для сокращения разрыва в доходах с более богатыми странами", - подчеркнул Николай Подгузов.
Глава ЕАБР также отметил, что Центральная Азия - это регион, где все 5 стран не имеют выхода к морю, а Республика Узбекистан не только расположена внутри континента, но и окружена странами без выхода к морю. В этой связи он упомянул концепцию Евразийского транспортного каркаса, разработанную ЕАБР, подчеркнув, что сопряжение транспортных коридоров Восток - Запад и Север - Юг может создать синергетический эффект и увеличить грузопоток до 40% в регионе.
Кроме того, Николай Подгузов затронул проблему доступа к водным ресурсам в регионе, подчеркнув, что в настоящее время Центральная Азия теряет 40% воды ежегодно в форме фильтрационных потерь на полях в процессе орошения и более 50% питьевой воды в распределительных сетях.
По его словам, для решения этих проблем требуется модернизация систем орошения и внедрение водосберегающих технологий.
В среднем на 5% - именно такими темпами растет экономика Узбекистана, что значительно превышает средние темпы роста большинства стран мира и развивающихся экономик. Количество компаний с иностранным капиталом увеличилось в 3 раза. Эти цифры свидетельствуют о растущей экономической привлекательности Узбекистана. Самое большое население в регионе обеспечивает прочную основу для быстрого промышленного роста", - руководитель ЕАБР.
Завершая свое выступление, председатель правления ЕАБР выразил готовность банка к сотрудничеству с АБИИ и другими МБР, обозначив 7 перспективных направлений кооперации между МБР, среди которых: мобилизация капитала, рынки капитала, финансирование в национальных валютах, экспертиза проектов, совместные исследовательские проекты, совместная или скоординированная техническая поддержка и совместная реализация трансграничных проектов.
Должны ли МБР сотрудничать и почему? Проще говоря, наша институциональная позиция в отношении сотрудничества с МБР такова: оно крайне необходимо и ему нет альтернативы. Экономическое развитие Узбекистана и других стран региона требует реализации крупных инфраструктурных проектов - строительства гидроэлектростанций, дорог и заводов. Ни одно финансовое учреждение не будет финансировать многомиллиардный проект в одиночку. Институты развития должны совместно мобилизовывать финансовые ресурсы для таких проектов", - добавил Николай Подгузов.
Евразийский банк развития (ЕАБР) - международная финансовая организация, осуществляющая инвестиционную деятельность на евразийском пространстве. Уже более 17 лет ЕАБР содействует укреплению и расширению экономических связей и всестороннему развитию стран-участниц: Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана. Уставный капитал ЕАБР составляет 7 млрд долларов. Основную долю в портфеле ЕАБР занимают проекты с интеграционным эффектом в сферах транспортной инфраструктуры, цифровых систем, зеленой энергетики, сельского хозяйства, промышленности и машиностроения. В своей деятельности банк руководствуется целями в области устойчивого развития ООН и принципами ESG.
26.09.2024, 08:41 67456
Владимир Путин предложил изменить ядерную доктрину России
Дополнен перечень военных угроз, для нейтрализации которых выполняются "мероприятия ядерного сдерживания"
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Москва. 26 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент России Владимир Путин предложил внести ряд изменений в определения условий применения ядерного оружия, сообщает РБК.
В частности, в проекте "Основ государственной политики в области ядерного сдерживания" расширили категорию государств и военных союзов, в отношении которых проводится ядерное сдерживание. Дополнен перечень военных угроз, для нейтрализации которых выполняются "мероприятия ядерного сдерживания".
На что еще особо хотел бы обратить ваше внимание: в обновленной редакции документа агрессию против России со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерного государства предлагается рассматривать как их совместное нападение на Российскую Федерацию", - сказал президент на заседании постоянного совещания Совета безопасности по ядерному сдерживанию.
Постоянное совещание по ядерному сдерживанию - рабочий орган Совета безопасности, принимающий решения относительно ядерной политики страны.
Также в обновленной редакции зафиксировано, что Москва может перейти к применению ядерного оружия сразу при получении достоверной информации о "массированном старте средств воздушно-космического нападения" и пересечении ими границы. Путин уточнил, что речь идет о самолетах стратегической и тактической авиации, крылатых ракетах, беспилотниках, гиперзвуковых и других летательных аппаратах.
Кроме того, Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии против нее или Белоруссии как участника союзного государства, добавил российский президент. "С белорусской стороной, с президентом Белоруссии все эти вопросы согласованы. В том числе если противник, используя обычное оружие, создает критическую угрозу нашему суверенитету", - подчеркнул он.
Все уточнения являются глубоко выверенными и соразмерными современным военным угрозам и рискам в отношении Российской Федерации", - заключил президент.
В утвержденном в 2020 году документе "Основы государственной политики в области ядерного сдерживания" закреплены четыре условия, при которых Россия могла бы применить ядерное оружие:
поступление достоверной информации о старте баллистических ракет, атакующих территорию страны или союзников;
применение ядерного и других видов оружия массового поражения по территории России;
воздействие на критически важные государственные или военные объекты страны;
агрессия против страны с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства.
О том, что Россия работает над изменением ядерной доктрины, рассказывали в МИДе. До этого Путин на ПМЭФ допустил изменение документа. Президент согласился, что использование ядерного оружия позволит ускорить достижение стоящих перед Россией задач, но сказал, что "важнее забота о жизни и здоровье наших ребят, которые воюют на фронте".
В том же месяце Путин заявил, что возможность нанести превентивный ядерный удар России пока не нужна, так как "при ответе на встречный удар противник будет гарантированно уничтожен". Весной он говорил, что с военно-технической точки зрения Россия готова к ядерной войне.
Этим летом президент США Джо Байден изменил ядерную стратегию страны. В Белом доме не исключили, что США придется увеличить объемы развертывания своего арсенала, поскольку это может потребоваться для сдерживания России, Китая и Северной Кореи.
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Ваше мнение
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