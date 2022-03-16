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США должны представить подробную информацию о своей военно-биологической деятельности за рубежом - МИД КНР

15.03.2022, 10:37 11236
ПЕКИН. 15 МАРТА - Министерство иностранных дел Китая призвало Соединенные Штаты раскрыть военно-биологическую деятельность на территории Украины. С таким заявлением выступил официальный представитель китайского Министерства иностранных дел Чжао Лицзянь, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Если американская сторона хочет доказать свою невиновность, почему не откроет эти биолаборатории и не допустит туда международных экспертов для независимого расследования?" - отметил Чжао Лицзянь.

 
Так, дипломат прокомментировал высказывания постпреда США при ООН Линды Томас-Гринфилд об угрозе биологического оружия на Украине, сделанные в ходе заседания Совбеза 11 марта. В частности, Томас-Гринфилд заявила, что Китай распространяет дезинформацию в поддержку России, информирует RT.
 
Чжао Лицзянь подчеркнул, что деятельность американской стороны и связанных с ней лабораторий на Украине вызывает озабоченность у мирового сообщества.
 
Он добавил, что согласно обнародованным данным, на украинской территории функционируют более 30 биологических лабораторий, которые выполняют заказы Министерства обороны США.
 

Американская сторона постоянно выступает за открытость и прозрачность. Но если эти заявления фейки, то почему она не опубликует подробную информацию, чтобы доказать, что она ни в чем не виновата? Куда все-таки были потрачены инвестированные Америкой 200 млн? Какие исследования проводила Америка с теми патогенами? Американское посольство на Украине удалило со своего сайта все документы, связанные с этой темой. Что же они хотели скрыть?" - сказал Лицзянь.

 
МИД Китая уже не впервые выступает с подобным призывом. Так, 8 марта Чжао Лицзянь заявил, что деятельность США на Украине - всего лишь верхушка айсберга. Дипломат тогда сообщил, что Пентагон контролирует 336 биолабораторий в 30 странах мира под предлогом сотрудничества по снижению рисков биобезопасности и укреплению глобального общественного здравоохранения.
 
Биологическая опасность
 
Ранее Минобороны России обнародовало информацию, согласно которой Соединенные Штаты активно финансировали деятельность целого ряда биологических лабораторий. На это было потрачено более $200 млн, а лаборатории участвовали в военно-биологической программе, работая в том числе с возбудителями сибирской язвы и чумы.
 
Начальник войск РХБЗ Вооруженных сил РФ, генерал-лейтенант Игорь Кириллов сообщил, что на территории Украины была сформирована сеть из 30 учреждений, работавших в интересах Пентагона. Все они были построены по заказу управления Минобороны США по снижению военной угрозы (DTRA).
 
Кроме того, о существовании этих лабораторий знали и в Германии. Из обнаруженных российскими военными документов следует, что в 2020-2021 годах немецкие специалисты изучали в украинской биолаборатории возбудителей конго-крымской геморрагической лихорадки, лептоспироза, менингита и хантавирусов.
 
Минобороны РФ также обнародовало копию письма министра здравоохранения Украины Виктора Ляшко, адресованного медицинским учреждениям и лабораториям. В нем содержалось предписание уничтожить ряд биологических патогенных агентов в связи с введением в стране 24 февраля военного положения.
 
По словам официального представителя Минобороны РФ, генерал-майора Игоря Конашенкова, уничтожались возбудители чумы, сибирской язвы, туляремии, холеры и других смертельных болезней.
 
После обнародования этих сведений российским оборонным ведомством в США заявили, что работа в украинских лабораториях якобы не имела отношения к созданию биологического оружия. Как отметила 10 марта на брифинге директор Национальной разведки США Эврил Хейнс, они лишь обеспечивали "биологическую безопасность".
 
Однако ранее на слушаниях в комитете по иностранным делам сената замгоссекретаря Виктория Нуланд заявила, что на Украине есть биологические исследовательские объекты и Вашингтон пытается не допустить их попадания в руки военных РФ.
 
Не стоит забывать, что кроме других опасных патогенов, в украинских лабораториях с американским финансированием также велась работа с коронавирусом летучих мышей, отметил в разговоре с RT бывший член комиссии ООН по биологическому оружию Игорь Никулин. Это, безусловно, должно заинтересовать другие страны, в том числе и КНР, которую обвиняли в создании COVID-19.
 

Так как на Украине велись разработки в том числе и с участием коронавирусов, исследования китайских летучих мышей, мы можем утверждать с большой долей вероятности, что это их рук дело. Появление за два года нескольких десятков тысяч разновидностей и штаммов этого коронавируса говорит о том, что это все неслучайно. В связи с открывшимися сведениями есть основания полагать, что эта эпидемия носила искусственный характер", - считает Игорь Никулин.

 
Есть что скрывать
 
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала, что в связи с фактами военной биологической деятельности США на Украине не исключает запуска механизма консультаций в рамках Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО).
 

Данные сведения подтверждают обоснованность неоднократно предъявлявшихся нами претензий в контексте выполнения КБТО в отношении военно-биологической деятельности США и их союзников на постсоветском пространстве. В интересах их снятия не исключаем задействования механизмов статей V и VI КБТО, в соответствии с которыми государства-участники должны консультироваться друг с другом в решении любых вопросов в отношении цели конвенции или в связи с выполнением ее положений, а также сотрудничать в проведении любых расследований возможных нарушений обязательств по КБТО", - подчеркнула российский дипломат.

 
Мария Захарова добавила, что экстренное уничтожение особо опасных патогенов потребовалось, чтобы не допустить вскрытия фактов нарушения Украиной и США статьи I Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия.
 
В свою очередь, на заседании Совбеза ООН 11 марта постоянный представитель России Василий Небензя заявил, что отказ Вашингтона допустить международную проверку курируемых США биолабораторий во всем мире, в том числе на Украине, означает, что американской стороне есть что скрывать.
 

Поставить их под международную верификацию Вашингтон категорически отказывается, блокируя с 2001 года выработку юридически обязывающих протоколов КБТО о создании эффективного механизма верификации соблюдения государствами конвенции. Это не может не наводить на мысли, что Соединенным Штатам есть что скрывать", - сказал Небензя.

 
Напомним, что Россия поднимала вопрос присутствия на территории Украины и других стран постсоветского пространства связанных с США биолабораторий и их деятельности еще задолго до начала спецоперации.
 
Так, еще в октябре 2017 года президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека сообщил о деятельности иностранных представителей, ведущих сбор биологических материалов россиян.
 
В свою очередь, замглавы МИД Рябков тогда назвал поступившие от представителей США объяснения о медицинском характере этих действий надуманными и сообщил, что у российских границ осуществляет свою деятельность целый ряд американских организаций двойного применения, что может иметь далеко идущие последствия.
 

Такого рода объяснения кажутся надуманными и сомнительными. Видим, что по периметру российских границ деятельность американских государственных органов двойного применения набирает обороты, это может иметь далеко идущие последствия. Мы говорим об этом открыто и американцам, и нашим соседям, где создана целая сеть лабораторий при содействии и участии США", - заявил тогда Рябков.

 
Политическая ответственность
 
Как отметил директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов в комментарии RT, США неоднократно обвиняли Китай в причастности к организации эпидемии нового коронавируса, поэтому обнародование фактов военно-биологической деятельности Вашингтона на Украине представляет для Пекина особый интерес.
 

МИД КНР сделал достаточно жесткое заявление, опираясь на сведения, представленные российской стороной. Надо понимать, что Китай уже неоднократно требовал от США раскрыть такую информацию, но США просто ее утаивали. Теперь есть надежда, что при участии РФ и КНР этот вопрос продолжит обсуждаться на уровне ООН", - подчеркнул собеседник RT.

 
США будут пытаться игнорировать эту тему, однако вслед за Россией и Китаем к ней могут подключиться и другие акторы, считает Алексей Маслов.
 

Не исключено, что в эту дискуссию могут включиться Иран, Ирак, страны Юго-Восточной Азии, возможно, Центральной Азии. Но многие страны очень аккуратно подходят к этому вопросу, потому что деятельность лабораторий на других юрисдикциях со стороны США неплохо оплачивается. Поэтому в основном Россия и Китай будут стимулировать обсуждение этого вопроса. Само по себе это уже является важным шагом, потому что раньше этот вопрос вообще не ставился", - отметил эксперт.

 
При этом, судя по реакции американских официальных лиц, Вашингтон явно не был готов к обнародованию фактов по своим бактериологическим программам на Украине, добавил Маслов.
 
Заявление МИД КНР говорит о том, что Китай внимательно следит за развитием событий, в том числе на Украине, и очень обеспокоен снижением коллективной безопасности во всем мире, отметил в комментарии RT политолог Алексей Мухин.
 

Обеспокоенность китайского МИДа можно понять и нужно приветствовать. США - одна из стран, которая не уничтожила свое химическое оружие и обладает большими запасами бактериального оружия. Об этом говорит количество их биолабораторий, особенно в странах с облегченной политической ответственностью, таких как Украина", - отметил эксперт.

 
Остается надеяться, что не только Россия и Китай будут привлекать внимание к этому вопросу, добавил Алексей Мухин.
 

Если этого не произойдет, это будет означать, что значительное количество стран находится под прямым коррупционным воздействием США и демонстрирует крайне безответственное поведение, позволяя Вашингтону применять недозволенные методы добычи и производства оружия массового поражения", - заключил собеседник RT.

 

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США не обращались к Казахстану за C-300 для Украины - Минобороны

16.03.2022, 13:30 431
НУР-СУЛТАН. 16 МАРТА - США не обращались к Казахстану за зенитно-ракетными комплексами C-300 для их возможной поставки на Украину, сообщил журналистам министр обороны республики Руслан Жаксылыков, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Такого обращения не было и быть не может… Я вам гарантирую, что к нам такого обращения не было и вряд ли будет", - сказал он в среду в кулуарах парламента, отвечая на вопрос агентства РИА Новости.

 
По информации агентства, телеканал CNN во вторник со ссылкой на источники сообщил, что госдепартамент США пытается определить, у каких стран есть советские C-300, и изучает способы доставки комплексов на Украину.
 

Россия ввела санкции против премьера Канады

15.03.2022, 21:55 5081
МОСКВА. 15 МАРТА - МИД РФ опубликовало "черный список" граждан Канады, которым запрещен въезд в Россию, среди которых - премьер Канады Джастин Трюдо, министры иностранных дел и обороны Мелани Джоли и Анита Ананд, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Согласно сообщению ведомства, "канадские" персональные санкции были введены в ответ на "лихорадочно вводимые официальной Оттавой, соревнующейся в русофобском раже с Вашингтоном, все новые санкции, которые были распространены на высших руководителей России и практически весь российский депутатский корпус". Вместе с премьером, главами МИД и обороны под запрет попали также большинство депутатов палаты общин канадского парламента и "агрессивные пробандеровские элементы" - всего 313 человек, сообщает РИА Новости.
 

Данный шаг носит вынужденный характер и предпринят в порядке реакции на выходящие за рамки приличий враждебные действия нынешнего канадского режима, который столь долго испытывал наше терпение. Каждый русофобский наскок, идет ли речь о нападениях на российские дипломатические миссии, закрытии воздушного пространства или фактическом разрыве Оттавой двусторонних экономических связей - в ущерб канадским же интересам, - неизбежно получит решительный и необязательно симметричный отпор", - отметили в МИД РФ.

 
Ранее Россия ввела персональные ограничения против президента США Джо Байдена.
 

Россия ввела персональные санкции против президента США

15.03.2022, 21:07 5726
МОСКВА. 15 МАРТА - Россия ввела персональные ограничения против президента США Джо Байдена, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

В ответ на серию беспрецедентных санкций, запрещающих, помимо прочего, въезд в США для высших должностных лиц Российской Федерации, с 15 марта в российский "стоп-лист" включаются на основе взаимности президент Джо Байден <...>, а также ряд руководителей ведомств и известных американских деятелей", - отметили в МИД РФ.

 
Как сообщает РИА Новости, в министерстве подчеркнули, что подобное решение - встречная реакция на русофобский курс нынешнего руководства США, отчаянно пытающегося сохранить американскую гегемонию.
 
Вот как выглядит полный список попавших под ответные санкции:
 
  • Джозеф Байден - резидент США;
  • Энтони Блинкен - госсекретарь США;
  • Ллойд Остин - министр обороны США;
  • Марк Милли - председатель Объединенного комитета начальников штабов;
  • Джейкоб Салливан - помощник Президента США по национальной безопасности;
  • Уильям Бернс - директор ЦРУ;
  • Дженнифер Псаки - пресс-секретарь Белого дома;
  • Далип Сингх - заместитель помощника президента США по национальной безопасности;
  • Саманта Пауэр - директор Агентства по международному развитию;
  • Хантер Байден - сын Президента США;
  • Хиллари Клинтон - бывший кандидат в президенты США;
  • Адевейл Адейемо - первый заместитель министра финансов;
  • Рета Джо Льюис - президент и председатель совета директоров Экспортно-импортного банка.
 

В ближайшее время последуют новые объявления о расширении санкционного перечня за счет включения высших американских чиновников, военных, законодателей, бизнесменов, экспертов и медийных персон, русофобски настроенных либо содействующих разжиганию ненависти к России и введению ограничительных мер", - отмечается в заявлении внешнеполитического ведомства.

 
В МИД подчеркнули, что ответные санкции будут приниматься параллельно с решениями правительства по защите российской экономики и ее устойчивого развития.
 

Расследование покажет цель работ в лабораториях на Украине -секретарь Совбеза РФ

15.03.2022, 19:56 6561
ГРОЗНЫЙ. 15 МАРТА - Вашингтон всячески боится огласки ведущихся им на территории постсоветских государств исследований по разработке биологического оружия, и расследование должно пролить свет на истинные замыслы и последствия работ, шедших в биолабораториях на Украине при участии США, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Он выступил во вторник в Грозном на совещании по вопросам обеспечения национальной безопасности в Северо-Кавказском федеральном округе РФ, сообщает РИА Новости
 

Получены сведения, подтверждающие реализацию военно-биологических программ в биолабораториях, созданных на Украине при непосредственном участии иностранных консультантов и советников, включая их финансирование со стороны США. Именно поэтому США всячески боятся огласки проводимых ими на территории постсоветских государств исследований по разработке биологического оружия в нарушение Конвенции по запрещению биологического и токсинного оружия", - сказал Патрушев.

 
На самой же территории США еще во времена президентства Барака Обамы был наложен мораторий на проведение биологических испытаний с опасными патогенами, напомнил секретарь Совбеза.
 

Заместитель госсекретаря США Нуланд не случайно заявила о необходимости принятия мер по недопущению попадания к России накопленных материалов исследований и образцов патогенов. И на самом деле есть, чего опасаться", - сказал Патрушев.

 
По его словам, неудивительно, что отмечаемые в ряде стран вспышки инфекционных заболеваний могут быть напрямую связаны с деятельностью биолабораторий на Украине.
 

Расследование такой деятельности должно пролить свет на истинные замыслы и последствия проведения подобных исследований", - подчеркнул Патрушев.

 
Ранее Министерство иностранных дел Китая призвало Соединенные Штаты раскрыть военно-биологическую деятельность на территории Украины. С таким заявлением выступил официальный представитель китайского Министерства иностранных дел Чжао Лицзянь.
 
13 марта экс-сотрудник Службы безопасности Украины заявил о "заметании следов" в биолабораториях США на Украине.
 
12 марта о количестве биолабораторий с участием США рассказал заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.
 

Сердар Бердымухамедов победил на президентских выборах в Туркменистане

15.03.2022, 13:15 9671
Сердар Бердымухамедов победил на президентских выборах в Туркменистане
Фото: turkmenportal.com
АШХАБАД. 15 МАРТА - Сын действующего президента Гурбангулы Бердымухамедова, кандидат от правящей Демократической партии Туркменистана Сердар Бердымухамедов победил на выборах президента Туркменистана, получив 72,97% голосов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Об этом объявила во вторник Центральная комиссия по проведению выборов и референдумов страны, сообщает ТАСС.
 

В соответствии со статьей 76 Избирательного кодекса Туркменистана и на основании постановления Центральной избирательной комиссии от 14 марта 2022 года, заместитель председателя кабинета министров Туркменистана Сердар Гурбангулыевич Бердымухамедов, набравший 72,97% голосов избирателей, признан избранным президентом Туркменистана", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте избиркома.

 
Комиссия напоминает, что выборы президента Туркмении состоялись 12 марта. В голосовании участвовали 3 362 052 человека, или 97,17% зарегистрированных избирателей.
 

ВСУ при уходе из Волновахи заминировали роддом

15.03.2022, 08:27 12331
ВОЛНОВАХА (ДНР). 14 МАРТА - Украинские войска перед отступлением из Волновахи открыли по роддому огонь из танка и заминировали его, в то время как в подвале находились мирные жители и пациенты, рассказал очевидец, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщил РИА Новости сотрудник центральной районной больницы города, в числе тех, кто прятался в убежище, были роженицы из родильного отделения.
 

Было два выстрела танка. Первый выстрел пришел во второй этаж, и мы так понимаем, что у него башня не опускалась. Он заехал на горку, опустил башню и выстрелил прямо сюда, хотя знал, что мы здесь находимся… Прошило три стены полностью", - сказал собеседник агентства.

 
Как отметил сотрудник медучреждения, никто не понимал, зачем украинские войска вели огонь по больнице, роды в ней принимались при обстрелах. При этом в последнее время перед освобождением города военные прятались и не могли связаться со своим командованием, некоторые переодевались и убегали.
 

При отходе они все это заминировали... Пережили мы все это и продолжаем жить... и заново все строить", - заключил собеседник агентства.

 
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
 
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
 
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
 

Обстрел Донецка "Точкой-У" выполнили из контролируемого националистами Красноармейска

14.03.2022, 18:38 19096
МОСКВА. 14 МАРТА - Обстрел Донецка "Точкой-У" был выполнен из района Красноармейска, который контролируется украинскими националистами, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Игорь Конашенков отметил, что 14 марта около 11.30 мск с подконтрольной Киеву территории был осуществлен удар тактической ракетой "Точка-У" по жилому кварталу Донецка, сообщает РИА "Новости".
 

Обстрел города производен с северо-западного направления, из района населенного пункта Красноармейск, который контролируется украинскими националистическими подразделениями", - сообщил генерал.

 
В Минобороны РФ подчеркнули, что удар ракетой "Точка-У" по Донецку еще раз подтверждает нацистскую и античеловеческую суть правящего сегодня на Украине режима.
 
Напомним, в понедельник украинские вооруженные формирования ударили по центру Донецка с использованием ракеты "Точка-У". По предварительным данным донецких властей, погибли 20 человек, 28 пострадали.
 

Украинские военные нанесли удар по Донецку, 20 человек погибли

14.03.2022, 17:00 20071
ДОНЕЦК. 14 МАРТА - Двадцать человек погибли из-за атаки украинских войск по Донецку с использованием ракеты "Точка-У", сообщил штаб территориальной обороны ДНР в Telegram-канале, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В понедельник украинские вооруженные формирования ударили по центру Донецка с использованием ракеты "Точка-У". По предварительным данным донецких властей, погибли 20 человек, 28 пострадали, раненые госпитализированы, сообщает РИА "Новости"
 

Украинские вооруженные формирования в очередной раз применили тактический ракетный комплекс "Точка-У" по жилым кварталам Донецка в целях геноцида мирных граждан и поражения важных объектов гражданской инфраструктуры", - говорится в заявлении.

 
Информация о пострадавших уточняется. У руководства республики также есть данные, что при атаке погибли дети. Власти расценивают удар как теракт.
 
По словам главы ДНР Дениса Пушилина, в ракете был кассетный заряд. Мэр города Алексей Кулемзин ранее заявил, что ее сбили у Дома правительства.
 
Накануне из РСЗО "Град" обстреляли центральную районную больницу Волновахи. По словам сотрудников медучреждения, это сделали украинские войска при отступлении с позиции. Как утверждается, перед этим они из здания и двора больницы вели огонь по бойцам ДНР, прикрываясь, как живым щитом, пациентами. Собеседники агентства насчитали как минимум шесть тел погибших.
 
Силы ЛНР также сообщили об обнаружении места массового убийства мирных жителей в районе Попаснянской железной дороги.
 
Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин назвал ракетный удар "Точкой-У" по Донецку военным преступлением Киева.
 

Чудовищное преступление киевского режима, безусловно, подпадает под военные преступления. Никакого противодействия, никаких попыток причинить ущерб именно военной инфраструктуре в данном замысле не усматривалось", - сказал политик.

 
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
 
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал Путин.
 

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