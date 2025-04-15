14.04.2025, 13:12 14651
США не могут действовать произвольно - глава МИД Китая высказался о международной обстановке
Вместе со всеми странами Китай готов противостоять любым попыткам нарушить справедливость и порядок в мире, заявило МИД КНР
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Пекин. 14 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Член политбюро центрального комитета Коммунистической партии Китая, министр иностранных дел Ван И в ходе встречи с генеральным директором Международного агентства по атомной энергии Рафаэлем Гросси высказался о международной обстановке, сообщает Министерство иностранных дел КНР.
По его словам, текущая международная обстановка нестабильна и полна беспорядков, и одной из главных причин этого является то, что отдельные крупные державы слепо верят в приоритет силы и собственных интересов, действуя в духе одностороннего давления и притеснения.
В последнее время Соединенные Штаты повсеместно применяют тарифные барьеры, откровенно ставя свои собственные интересы выше общих интересов всех стран и откровенно игнорируя многостороннюю торговую систему и установленные правила. Международное сообщество не должно оставаться безучастным - США не должны вести себя произвольно, история не должна двигаться назад. Китай - достойная великая держава и ответственный член международного сообщества. Мы выступаем против доминирования силы не только для защиты своих законных интересов, но и ради общей пользы всего международного сообщества, чтобы не допустить возвращения человечества в мир, где царствует "закон джунглей", где выживает сильнейший", - говорится в сообщении.
Ван И подчеркнул, что в этом году исполняется 80 лет со дня основания Организации Объединенных Наций. Китай, как постоянный член Совета Безопасности ООН, готов использовать эту годовщину как возможность для решительной поддержки международной системы с ООН в качестве ее ядра и международного порядка, основанного на международном праве. Отмечается, что вместе со всеми странами Китай готов противостоять любым попыткам нарушить справедливость и порядок в мире.
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15.04.2025, 21:17 426
Создатель группы "Синий кит" получил 9 лет лишения свободы
Фото: Depositphotos
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Москва. 15 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В России суд рассмотрел дело создателя группы "Синий кит". Его признали виновным и приговорили к 9 годам лишения свободы, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Новосибирской области.
15 апреля Ленинский районный суд Новосибирска рассмотрел уголовное дело по обвинению Погиблова Ильи.
Подсудимый, имея патологический интерес к смерти других, с использованием Интернета организовал деятельность, направленную по побуждение к совершению самоубийства путем создания публичного канала "Синий кит", который возглавил.
Организованная Погибловым группа в 2023 году в мессенджерах побуждала потенциальных жертв, которыми являлись и несовершеннолетние, к выполнению ряда заданий, необходимых для подготовки к самоубийству, сутью которых являлось выполнение действий, направленных на причинение себе телесных повреждений, опасных для жизни и здоровья.
В судебном заседании Погиблов вину признал полностью.
Приговором суда Илья Погиблов признан виновным, ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 9 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с лишением права на срок 4 года заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов с использованием электронных и (или) информационно-телекоммуникационных сетей.
Приговор не вступил в законную силу.
Напомним, в начале сентября 2024 года в Казахстане произошла волна резонансных самоубийств. Только в Алматы за неделю сразу три девочки-подростка совершили суицид. Также счеты с жизнью свели два парня, сбросившись с высотки. На момент написания материала стало известно еще об одной трагедии - в Астане покончила с собой молодая девушка. В целом статистика по самоубийствам в Казахстане неутешительная. В 2023 году, по данным организации Wisevoter, Казахстан занял 19-е место из 178 стран - 17,6 случая суицида на 100 тысяч населения.
13.04.2025, 19:19 26256
Ребенок погиб в результате землетрясения в Таджикистане
Сегодня на востоке Таджикистана произошли три землетрясения: первое в 09.24 магнитудой 5, второе - в 12.14 магнитудой 4, третье - в 13.33 магнитудой 3
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Душанбе. 13 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В результате землетрясения на востоке Таджикистана погиб трехгодовалый ребенок, сообщает "Sputnik Таджикистан" со ссылкой на центр управления кризисными ситуациями Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне страны.
В результате подземных толчков в Раштском районе на востоке Таджикистана погиб трехлетний ребенок, его завалило стеной дома", - говорится в сообщении.
Сегодня на востоке Таджикистана произошли три землетрясения: первое в 09.24 магнитудой 5, второе - в 12.14 магнитудой 4, третье - в 13.33 магнитудой 3.
Все подземные толчки зафиксированы северо-восточнее Душанбе на территории Раштского района, на расстоянии от 158 до 163 километров до столицы Таджикистана.
Всего разрушено 29 домов и одна школа, уточнили в КЧС.
Из общего числа разрушенных домов 17 домов и одна школа находятся в Раштском районе, а 12 - в Таджикабаде.
12.04.2025, 20:00 39986
Жителям Китая весом менее 50 кг рекомендовали два дня не выходить на улицу
Шторм пришел в Китай из Монголии
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Пекин. 12 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Пекин накрыли шквальный ветер и песчаная буря. Тысячи людей остались дома, сотни рейсов отменены. Занятия учеников начального и среднего звена в городских школах отменили, общественные пространства - например, музеи, - закрыты, сообщает РБК со ссылкой на FTV News.
Жителям северных регионов Китая с весом до 50 кг порекомендовали не выходить на улицу в ближайшие двое суток.
Из-за урагана на севере страны объявили режим повышенной готовности. Шторм пришел в Китай из Монголии.
Скорость ветра в Пекине, Тяньцзине и других частях региона Хэбэй может достигнуть 150 км/ч. По данным властей, ветер может вырывать с корнем деревья диаметром до 30 см.
В Пекине до позднего вечера действует "оранжевое" предупреждение о погоде - его объявили впервые за 10 лет.
11.04.2025, 20:38 55591
Тоннель строящегося метро обрушился в Корее
Фото: Рёнхап
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Сеул. 11 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В пятницу, 11 апреля, тоннель строящегося метро обрушился в городе Кванмён к югу от Сеула, сообщает "Рёнхап".
Во время обрушения внутри находилось пять рабочих: троих спасли, еще один заблокирован под землей. Пятый числится пропавшим без вести.
В результате ЧП участок дороги обвалился и повредил несколько близлежащих зданий. Власти города объявили эвакуацию жителей близлежащих районов, так как сохраняется риск новых обрушений.
11.04.2025, 17:01 58421
Издание "Жэньминь жибао" теперь доступно на трех новых языках
"Жэньминь жибао" - главная газета Китая
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Пекин. 11 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Издание "Жэньминь жибао" теперь доступно на вьетнамском языке, урду и хинди, сообщает газета.
Cайт "Жэньминьван" официально запустил версии на вьетнамском языке, урду и хинди. Запуск версий на трех новых иностранных языках является важной мерой по дальнейшему укреплению статуса компании в области международной коммуникации. Три новых языковых портала будут предоставлять всестороннюю информацию о Китае соответствующей аудитории, еще больше расширяя охват распространения новостей и информации сайта "Жэньминьван", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что в последние несколько лет сайт "Жэньминьван" запустил ряд версий на разных иностранных языках. В настоящее время портал доступен на 18 языках, а именно на английском, французском, русском, арабском, испанском, японском, корейском, немецком, португальском языках, суахили, итальянском, казахском, тайском, малайском, греческом, вьетнамском языках, урду и хинди.
11.04.2025, 14:35 60621
До 125% повысил Китай пошлины на американский импорт
Они вступят в силу с 12 апреля
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Пекин. 11 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Китай повысил пошлины на товары из США с 84 до 125%. Это стало ответом на увеличение американских пошлин до 145% на китайский импорт.
Китай повысил пошлины на американские товары с 84 до 125%, они вступят в силу с 12 апреля, сообщает РБК со ссылкой на Bloomberg.
Накануне, 10 апреля, США увеличили пошлины на китайские товары до 145%. В Минфине КНР заявили, что больше нет "никакой возможности рыночного принятия" американских товаров, экспортируемых в страну по текущим пошлинам.
Если американская сторона впоследствии продолжит вводить пошлины на китайские товары, экспортируемые в США, китайская сторона не будет обращать на это внимания", - говорится в заявлении.
Кроме того, после последнего повышения тарифов США Пекин подал новый иск к Вашингтону во Всемирную торговую организацию (ВТО), сообщает китайский телеканал CGTN со ссылкой на Министерство торговли страны.
До этого Китай обратился с жалобой в ВТО, после того как 9 апреля президент США Дональд Трамп повысил пошлины на китайские товары со 104 до 125%. Республиканец объявил, что новые условия вступают в силу немедленно. При этом в Белом доме уточнили, что итоговая ставка пошлин составит 145%, так как тарифы в размере 20% были введены ранее.
Трамп объяснил решение поднять пошлины "неуважением, которое Китай проявляет к мировым рынкам". Пекин принял против Вашингтона ответные меры, подняв ставки на все импортируемые из США товары с 34 до 84%, а до этого ограничил экспорт редкоземельных элементов, которые используются в производстве высокотехнологичных товаров.
2 апреля американский президент объявил об импортных пошлинах от 10 до 50% для 211 стран и территорий, включая крупнейших торговых партнеров США. Мировые рынки негативно отреагировали на допсборы. По словам Трампа, уже более 75 стран обратились к нему с просьбами пересмотреть решения по тарифам и торговым барьерам. С критикой по поводу введенных американских пошлин выступили несколько миллиардеров - сторонников Трампа.
9 апреля республиканец приостановил действие повышенных импортных тарифов для всех стран, кроме Китая, на 90 дней. Эта отсрочка также не затронет Канаду и Мексику.
10.04.2025, 21:19 69271
США объявили о новом размере пошлины для Китая
Теперь пошлина на китайские товары составит 145%
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Вашингтон. 10 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Тарифная ставка США против Китая складываются по следующей формуле: изначальные 10%, затем 10% "за фентанил" и еще 125-процентная "ответная" пошлина, сообщает РБК.
Пошлины для Китая теперь "фактически составляют 145%". Представитель Белого дома указал, что вчерашнее решение Дональда Трампа идет "в дополнение к 20% пошлины на фентанил", который Трамп ранее ввел для Китая.
Ранее президент США Дональд Трамп объявил о повышении импортных пошлин на товары из Китая до 125%. В отношении других стран на три месяца вводится пауза для переговоров, в течение которой для всех будет действовать 10-процентный тариф на импорт в США.
10.04.2025, 08:20 76996
В Кыргызстане заявили о пресечении попытки госпереворота
Спровоцировать беспорядки и столкновения, утверждают в Комитете госбезопасности КР, должен был фейковый ролик
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Бишкек. 10 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Спецслужбы Кыргызстана пресекли попытку организации в стране массовых беспорядков, проинформировал Государственный комитет национальной безопасности республики (ГКНБ), сообщает РБК.
Основная цель этих беспорядков - дестабилизация общественно-политической обстановки с последующей попыткой государственного переворота, утверждают в комитете.
ГКНБ установил и задержал всех участников группы, которая планировала переворот. По информации спецслужбы, подозреваемые хотели снять "фейковый провокационный" видеоролик, в котором избитая кыргызская девушка рассказывает, как над ней надругались иностранные граждане.
Этот ролик должен был воздействовать на "национальные патриотические чувства" и спровоцировать представителей "неорганизованной молодежи страны", пояснили в ГКНБ. После этого "специально подготовленные боевые группы, снаряженные огнестрельным оружием", устроили бы погромы "в местах работы и жительства иностранцев", как это было в мае 2024 года, когда в Бишкеке нападениям подверглись граждане из стран Юго-Восточной Азии. Провокации и беспорядки планировали и в отношении граждан Кыргызстана и представителей правоохранительных органов.
Как отметили в комитете, один из идейных вдохновителей группы находится в бегах, предположительно он скрывается в ОАЭ.
18 мая 2024 года в Бишкеке разъяренная толпа собралась из-за драки с участием иностранцев, которая произошла в одном из хостелов столицы несколькими днями ранее. Люди согласились разойтись после переговоров с милицией. Минздрав КР сообщил о 29 пострадавших в этом инциденте, 15 из них попали в больницу.
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Сайгаки - уникальные животные, которые являются настоящим символом казахской степи. Еще осенью 2023 года сайгу включили в перечень животных, подлежащих регулированию. Позже выяснилось, что отлов оказался сложным. И Минэкологии объявило, что антилоп будут отстреливать. В феврале прошлого года отстрел сайгаков был временно приостановлен. Считаете ли вы необходимым возобновление отстрела уникальных животных?