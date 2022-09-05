США планируют перенести с Украины в страны бывшего СССР и Восточной Европы свои лаборатории

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МОСКВА. 4 СЕНТЯБРЯ - США планируют перенести с Украины в страны бывшего Советского Союза и Восточной Европы свои лаборатории, передает KAZAKHSTAN TODAY.





Пентагон переносит незавершенные на Украине программы по биооружию в другие страны постсоветского пространства и Восточной Европы", - цитирует начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игоря Кириллова РИА Новости .





Пентагон намерен в кратчайшие сроки перенести незавершенные на Украине программы в другие страны постсоветского пространства, а также в государства Восточной Европы (такие как Болгария, Чехия) и страны Балтии, заявил Кириллов.





Расширение сети биолабораторий, на базе которых возможно создание и хранение компонентов биологического оружия, создает угрозу военной безопасности Российской Федерации, сказал он на брифинге.





Кириллов подчеркнул, что в отличие от ядерного оружия, которое США размещает на территории стран - партнеров по НАТО, подобная политика альянса в биологической сфере позволяет ему бесконтрольно приближаться к границам России.





Ранее сообщалось, что в Казахстане планируют построить лабораторию BSL-4 и подземное хранилище для коллекции особо опасных штаммов - в поселке Гвардейском Кордайского района Жамбылской области.





Лаборатория заложит основу системы биологической безопасности страны, направленной на защиту населения и охрану окружающей среды от воздействия опасных эпидемиологических факторов и предотвращение смертоносных биологических угроз. Срок завершения строительства запланирован на IV квартал 2025 года", - сообщается в пояснительной записке, автором которой указан министр индустрии и инфраструктурного развития Бейбут Атамкулов.





В 2017 года Центральная референтная лаборатория в Алматы, построенная при поддержке США, прошла госприемку. Как заверяют власти РК, она работает в интересах республики.





Как известно, у нас в Алматы находится референс-лаборатория. Она была построена на грант, средства и оборудование были предоставлены США. Но эта лаборатория передана полностью правительству Казахстана, сейчас Казахстан осуществляет в этой лаборатории свои исследовательские, научные разработки", - сказал глава МИД РК Мухтар Тлеуберди.



