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США вели тайные коронавирусные проекты не только на Украине, но и в Грузии

11.03.2022, 15:54 19771
США вели тайные коронавирусные проекты не только на Украине, но и в Грузии
Фото: Depositphotos
МОСКВА. 11 МАРТА - США вели тайные коронавирусные проекты не только на Украине, но и с 2017 года - в секретной лаборатории американского центра Лугара в Тбилиси, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

При этом подрядчик Пентагона по этой программе изучал и коронавирусы у летучих мышей в Китае незадолго до начала пандемии - по 2019 год включительно", - сообщает РИА "Новости", ссылаясь на изученные документы американских ведомств.


 
По данным издания, общая сумма финансирования этих исследований правительства США согласно документам составляет около 10,2 млн долларов: из них $6,5 млн - в Грузии, Армении, Азербайджане, Турции и Иордании и $3,7 млн - в Китае.


telegram/РИА Новости
telegram/РИА Новости
telegram/РИА Новости
telegram/РИА Новости

Ранее сообщалось, что на Украине под кураторством США изучали смертельно опасные инфекции, которые могли стать основой для биологического оружия.  

 

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В мире насчитывается более 300 биолабораторий с участием США - МИД РФ

12.03.2022, 17:32 1436
В мире насчитывается более 300 биолабораторий с участием США - МИД РФ
Фото: Depositphotos
МОСКВА. 12 МАРТА - О количестве биолабораторий с участием США рассказал заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

То, что вскрылось сейчас на Украине, - это малая толика из более чем 300 лабораторий с американским участием, которые разбросаны по миру. Документы есть. Мы будем представлять новые", - цитирует слова Рябкова из интервью Первому каналу РИА "Новости"

 
Напомним, американских политиков уличили во лжи о биолабораториях на Украине.
 
Ранее сообщалось, что украинские биолаборатории готовили "безрассудные эксперименты". В частности, изучали распространение инфекций через птиц.


Экс-конгрессмен США Тулси Габбард заявила в эфире Fox News, что биолаборатории США надо закрыть немедленно. 

 

В Туркменистане начались выборы президента

12.03.2022, 11:10 5581
АШХАБАД. 12 МАРТА - В Туркменистане сегодня в 07.00 по местному времени стартовали досрочные президентские выборы, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По данным туркменского Центризбиркома, по состоянию на 09.00 утра явка избирателей составила уже 25,24%. Голосование продлится до 19.00.
 
Отдать свой голос за кандидатов можно также на 41 избирательном участке, открытом при дипломатических и консульских учреждениях Туркменистана за рубежом.
 
На пост президента в Туркмении претендуют 9 кандидатов, выдвинутых тремя зарегистрированными в стране политическими партиями и инициативными группами граждан. В их числе - сын действующего главы государства Гурбангулы Бердымухамедова - Сердар Бердымухамедов, выдвинутый Демократической партией Туркменистана.
 

Законодательство Туркмении не устанавливает порога явки избирателей, поэтому выборы будут признаны состоявшимися при любой активности избирателей", - сообщает РИА "Новости".

 
Итоги Центризбирком огласит не позднее чем на седьмой день после выборов. Избранным президентом будет объявлен кандидат, получивший на выборах более половины голосов избирателей, принявших участие в голосовании.
 
Инаугурация нового президента страны состоится 19 марта.

Напомним, неделю назад действующий президент страны Гурбангулы Бердымухамедов назначил внеочередные президентские выборы на 12 марта, заявив, что необходимо давать дорогу к управлению государством молодым руководителям.
 

В США политиков уличили во лжи о биолабораториях на Украине

11.03.2022, 20:40 14016
В США политиков уличили во лжи о биолабораториях на Украине
Фото: Depositphotos
МОСКВА. 11 МАРТА - Американские политики не могут определиться в вопросе существования на Украине биологических лабораторий, и это должно настораживать общественность, сообщил в эфире телеканала Fox News обозреватель Такер Карлсон, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Журналист напомнил, что заместитель госсекретаря Виктория Нуланд и пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки почти одновременно сделали зеркально разные заявления о том, есть ли на Украине финансируемые США секретные биолаборатории, сообщает РИА "Новости".
 

Замгоссекретаря Виктория Нуланд вскользь упомянула на слушаниях в сенате во вторник, что, да, администрация Байдена действительно финансирует на Украине целую вереницу биолабораторий: их содержимое настолько опасно, что она глубоко встревожена, как бы эти материалы не попали в руки российских военных. Такое развитие событий нас поразило. Уже в который раз бредовая теория заговора оказалась сущей правдой", - считает Карлсон.


 
Джен Псаки в свою очередь утверждает, что единственная страна, у которой есть программа химического и биологического оружия, - это Россия, а вовсе не Америка.
 
Сразу несколько американских СМИ также озвучили различные версии, оправдывающие финансирование на Украине проектов с опасными биологическими веществами: уничтожение биологического оружия, оставшегося после распада СССР, обеспечение безопасности этого оружия, а затем разработку вакцины и оповещение о вспышках опасных болезней, продолжил Карлсон.
 
Обозреватель назвал все три версии недостоверными, поскольку, согласно Нуланд, ни уничтожить, ни обезопасить якобы имеющиеся остатки советского биологического оружия на Украине не удалось. Между тем в распоряжении Fox News появилась информация, что еще в 2010 году правительство США спонсировало строительство совершенно новой биолаборатории третьего уровня в Одессе, предназначенной для исследования новых, "опасных" возбудителей, добавил сотрудник телеканала.

 

Почему США финансируют биолаборатории, деятельность которых Пентагон всячески отрицает? Почему пресс-секретарь Белого дома публично опровергает то, что уже признал глава пентагоновской программы контроля над биологическим оружием? Зачем она это делает и как нам к этому всему относиться? Это не просто оскорбительно, а повод для беспокойства. Это важная тема с далеко идущими последствиями. Вот почему нам об этом лгут", - резюмировал журналист.

 
Ранее сообщалось, что украинские биолаборатории готовили "безрассудные эксперименты". В частности, изучали распространение инфекций через птиц.

 
В Китае призвали США рассказать о своих лабораториях на Украине.

 

По каким лекалам шьет фейки тайная фабрика Украины

11.03.2022, 17:20 17576
МОСКВА. 11 МАРТА - В распоряжении RT оказалась новая порция документов предположительно из украинского центра информационно-психологических операций (ЦИПСО) - специального подразделения ВСУ по организации пропагандистских атак за границей, расположенного в небольшом городе Бровары рядом с Киевом, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Ранее в соцсетях появились инструкции о планах ЦИПСО провести серию информационных диверсий на территории России. Из новой утечки следует, что в ряды бойцов информационного фронта призываются добровольцы. Им рекомендуют как можно активнее нагнетать истерию вокруг темы западных санкций и распространять слухи о скором объявлении в России мобилизации. По каким лекалам шьет фейки тайная фабрика Украины, в беседе с RT рассказали создатели Telegram-канала Beregini.
 
В новой порции документов, принадлежащих, как утверждают авторы Beregini, спецподразделению ВСУ, обозначены основные темы, на которые следует обращать внимание добровольцам-дезинформаторам. Инструкция также очерчивает аудиторию в 60-70 млн россиян - потенциальных реципиентов фейков, по мнению составителей документа.
 
По этой аудитории и планировались основные информационные бомбардировки - сообщениями о грозящем России экономическом упадке, пугающих последствиях западных санкций, "росте цен на еду, бытовую технику, авто, одежду", непосильном ипотечном гнете и так далее. Добровольцам дается четкая установка: "бить в глубину, давить на болевые точки". 
 

Моя сестра работает в "Сбере", он подпал под санкции - они больше не будут выплачивать деньги народу", "нет долларов в банках", "банки блокируют карты", - такими сообщениями в первые дни проведения российской спецоперации на Украине наполнился весь русскоязычный сегмент интернета.

 
Особое внимание в инструкции для волонтеров по фейкам рекомендуется уделить женской аудитории и распространению слухов о возможном "призыве и отправке на войну". Соответствующие новеллы так и называются: "Мамы против войны" и "Мама, забери меня домой". В методичке указывается, что эта тема "заходит шикарно".
 
Разработчики инструкции уверены, что именно матери "первыми начнут поднимать панику". В качестве примера таких пропагандистских атак предлагается использовать телефонные звонки с воззваниями к помощи от якобы попавших в плен российских военнослужащих. Высока эффективность и сообщений о скором введении в стране военного положения, объявлении всероссийской мобилизации или планируемом призыве в армию студентов. 
 
Как ранее сообщали СМИ, информационная бомбардировка координировалась с одного адреса - города Бровары, находящегося в Киевской области. Там была выстроена главная украинская фабрика фейков - 72-й центр информационно-психологических операций ВСУ.
 
Специализированная военная часть эффективно и бесперебойно работала до тех пор, пока не была ликвидирована высокоточным оружием Минобороны РФ 2 марта 2022 года.
 
Каким образом Украине, военные силы которой трудно назвать новаторскими, удалось освоить и применить современную методологию гибридной войны, в беседе с RT пояснили авторы утечки, создатели Telegram-канала Beregini.
 
По их словам, инструментарий, который за последние шесть-семь лет оказался в руках офицеров киберцентров Украины, "обширен, многогранен" и это результат большой работы, проделанной в Киеве западными инструкторами - прежде всего американцами и британцами.
 

Было завезено высокотехнологичное оборудование, вложены колоссальные средства. Продумывалось все, от легенды до способов распространения лживой информации", - пояснили RT создатели ТГ-канала. 

 
Украинские специалисты проходили обучение и проводили совместные учения с аналогичными центрами стран НАТО начиная с 2014 года, а представители соответствующих американских служб были частыми гостями в украинских центрах, отмечают авторы Beregini. И это сотрудничество продолжается.
 

Сейчас террористам из Броваров активно помогают все киберцентры Польши, Прибалтики, Канады, Великобритании и США. Фейки, постановочные видео, атаки на правительственные сайты России - развернута полномасштабная информационная война, и это случилось не в феврале этого года, это произошло намного раньше", - пояснили они.

 
При этом создатели Beregini заявили, что пофамильно знают тех, кто ведет информационную войну:
 

У нас более 50 Гб документов, и с каждым днем наша база пополняется все новыми и новыми фактами. Там есть все, чтобы доказать правду. Придет время, и они ответят за свои преступления". 

 
Экс-заместитель начальника информационно-аналитического управления ФСБ России генерал-майор в отставке Александр Михайлов пояснил в беседе с RT, почему фейки о мобилизации, введении военного положения, призыве в армию студентов и другие пугающие население слухи в текущей ситуации, несмотря на все старания украинской стороны, работают только в отношении самых легковерных или мнительных пользователей Сети, вызывая критическую реакцию у большинства.
 

На данный момент, я полагаю, нет никаких оснований прибегать к таким мерам (военное положение, мобилизация). Если посмотреть на карту военных действий, то понятно, что никакой мобилизации и тем более военного положения России не потребуется", - заявил Михайлов.

 
При этом он отметил, что информационно противостоять таким вбросам очень сложно.
 

Все это рассчитано на людей с определенным психотипом, и люди, находящиеся в условиях негативного эмоционального фона, очень плохо воспринимают логику", - отметил эксперт.

 
Военный обозреватель ТАСС полковник в отставке Виктор Литовкин полагает, что тематика мобилизации и призыва резервистов рассчитана прежде всего на женщин России, особенно на тех, у кого есть дети призывного возраста или служащие мужья и сыновья.
 

Очень хорошо, что президент России, выступая на днях, ясно заявил, что никакой мобилизации не будет", - напомнил собеседник RT, подчеркнув, что такие слухи "необходимо разоблачать".

 

Панические настроения, конечно, опасны, и люди должны знать, кто организует эти вбросы, а Следственный комитет РФ должен дать им соответствующую правовую оценку и применить к виновным соответствующие санкции", - считает политолог Алексей Мухин.

 
Он призывает противопоставлять таким атакам "спокойную разъяснительную работу".
 

Собственно, Минобороны это уже делает, проводятся регулярные брифинги. Но в такой обстановке, когда делаются попытки повлиять на психологическое состояние общества, большая ответственность ложится и на лидеров общественного мнения, которые тоже должны включаться в эту работу", - добавил он.

 
В прошлом сотрудник особого отдела Комитета госбезопасности СССР, майор в отставке Валерий Полищук, выполнявший в 1980-е годы задачи по контрразведывательному обеспечению военных действий в Афганистане, предлагает организовать лекции в школах, колледжах, вузах, в ходе которых лекторы разъяснили бы молодежи текущую ситуацию.
 

В соцсетях такую работу организовать сложно - мы знаем, кто их создал и под чьим контролем они находятся", - уточнил он.

 
Генерал Михайлов сомневается, что пропагандистские усилия украинской стороны в принципе могут привести к подрыву доверия к руководству страны или к массовым выступлениям
 

Ну какие-то выступления были, но что значит массовые? Вот когда у нас в 1991 году выходило по миллиону человек в Москве, это было серьезно", - сказал он, подчеркнув, что сейчас не видит предпосылок для подобных уличных акций.

 

ВОЗ рекомендовала Украине уничтожить опасные патогены в лабораториях

11.03.2022, 16:05 19331
ВОЗ рекомендовала Украине уничтожить опасные патогены в лабораториях
Фото: Depositphotos
МОСКВА. 11 МАРТА - Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала Украине уничтожить особо опасные патогены, хранящиеся в лабораториях страны, чтобы предотвратить возможные утечки, говорится в электронном письме ВОЗ агентству Рейтер, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Ранее заместитель госсекретаря Соединенных Штатов Виктория Нуланд заявила, что на Украине есть объекты биологических исследований, Киев и Вашингтон сейчас работают над тем, чтобы не допустить попадания накопленных там материалов в руки российских сил. В Минобороны РФ в ответ отметили, что этими словами она подтвердила участие Пентагона в военно-биологических программах на Украине, сообщает РИА "Новости".
 
ВОЗ сообщила, что на протяжении нескольких лет сотрудничала с медицинскими властями Украины, чтобы содействовать внедрению методов безопасности. 
 

В рамках этой работы ВОЗ настоятельно рекомендовала Минздраву Украины и другим ответственным органам уничтожить особо опасные патогены, чтобы предотвратить любые возможные утечки", - сообщила организация в письме.


reuters.com

ВОЗ не сообщила, когда была сделана рекомендация, а также не предоставила конкретной информации о видах патогенов или токсинов, хранящихся в лабораториях Украины. Были ли выполнены рекомендации, ВОЗ также не известно.

Washington Post: Meta нарушила свои правила борьбы с разжиганием ненависти на этнической или религиозной почве

11.03.2022, 15:41 20316
Washington Post: Meta нарушила свои правила борьбы с разжиганием ненависти на этнической или религиозной почве
ВАШИНГТОН. 11 МАРТА - Издание Washington Post раскритиковало решение Meta разрешить в своих социальных сетях Facebook и Instagram призывы к насилию против российских военных, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Facebook не в первый раз меняет правила модерации контента, за эту непоследовательность он уже подвергался критике. Одно из таких "исключений" произошло в прошлом году, напоминает издание, когда Facebook разрешил иранским активистам призывать к смерти верховного лидера страны Али Хаменеи", - цитирует издание РИА "Новости"

 
Что касается антироссийских поправок, газета характеризует их появление как "крайне необычное", но в то же время последовательное: на прошлой неделе пользователям Facebook было разрешено "восхвалять" неонацистский батальон как часть сил, пытающихся противостоять военной спецоперации России на Украине.


washingtonpost.com

Напомним, Meta в свете событий на Украине временно сняла в своих социальных сетях Facebook и Instagram запрет на призывы к насилию против российских военных, но не против гражданского населения России. 


facebook.com

 

На кыргызско-таджикской границе вновь произошла перестрелка

11.03.2022, 10:46 23876
БИШКЕК. 11 МАРТА - Очередной инцидент между пограничниками Кыргызстана и Таджикистана произошел сегодня ночью примерно в 02.50. Перестрелка длилась около 20 минут и завершилась в 03.10, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

На участке автодороги Баткен - Исфана в местности Эки-Таш Баткенского района пограничники Таджикистана стали закидывать камнями проезжавшие машины. Они проигнорировали требование кыргызских пограничников прекратить свои действия. Кыргызские военнослужащие были вынуждены выстрелить в воздух. В это время другой пограничный наряд Таджикистана, который нес службу в этой местности, открыл огонь по наблюдательной вышке, где находились кыргызские пограничники", - сообщили в погранслужбе ГКНБ.

 
Пострадавших и раненых с кыргызской стороны нет, сообщает 24.kg.
 

Чтобы не допустить дальнейшую эскалацию конфликта, погранпредставители Кыргызстана и Таджикистана провели телефонные переговоры, а затем встретились на месте инцидента", - добавили в погранслужбе.


Напомним, накануне на кыргызско-таджикской границе в местности Тескей Баткенского района произошел вооруженный конфликт.
 

Meta признала снятие запрета на призывы к насилию против россиян

11.03.2022, 10:25 24266
Meta признала снятие запрета на призывы к насилию против россиян
ВАШИНГТОН. 11 МАРТА - Meta в свете событий на Украине временно сняла в своих социальных сетях Facebook и Instagram запрет на призывы к насилию против российских военных, но не против гражданского населения России, заявил пресс-секретарь компании Энди Стоун в Twitter, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В результате российского вторжения на Украину мы временно разрешили формы политического самовыражения, которые бы в обычной ситуации нарушали наш запрет на призывы к насилию", - приводит заявление Энди Стоун РИА "Новости". 


 
В качестве примера не дозволенного ранее, но разрешенного теперь компания привела лозунг "Смерть российским захватчикам".
 

Мы тем не менее не будем дозволять правдоподобные призывы к насилию против российских гражданских лиц", - подчеркнул представитель Meta.

 
Агентство Рейтер со ссылкой на внутренние документы компании ранее сообщало, что временное разрешение относится к таким странам, как Россия, Украина и Польша, Латвия, Литва и Эстония, Венгрия, Румыния и Словакия, а также к государствам Закавказья. Соответствующие электронные письма были направлены модераторам контента.
 

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