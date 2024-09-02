01.09.2024, 21:00 4266
Стала известна причина крушения вертолета президента Ирана
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Тегеран. 1 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Сложные климатические условия стали основной причиной крушения вертолета, в котором находился президент Ирана Эбрахим Раиси, говорится в отчете генерального штаба иранских военно-воздушных сил.
Основной причиной крушения вертолета стали сложные климатические условия весеннего сезона в регионе, внезапное появление густой массы тумана. Вследствие этого произошло столкновение воздушного судна с горой", - цитирует РБК отчет генштаба ВС Ирана.
Напомним, инцидент с вертолетом президента Ирана произошел в воскресенье днем. Он совершил жесткую посадку в районе Верзеган в иранской провинции Восточный Азербайджан. Позже СМИ сообщили о гибели президента Ирана Ибрахима Раиси и главы иранского МИД. Также на борту вертолета были имам Тебриза Мохаммад Али аль-Хашем, глава провинции Восточный Азербайджан Малек Рахмати, экипаж вертолета и один сотрудник охраны.
В Иране после гибели президента был объявлен пятидневный траур.
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01.09.2024, 10:35 8441
Левая партия во Франции инициировала процедуру импичмента Эмманюэля Макрона
Поводом к импичменту стал отказ назначить премьером Франции Люси Касте, которая победила на выборах от коалиции левых
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Париж. 1 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Левая партия "Непокорившаяся Франция" представила резолюцию о созыве парламента для инициирования импичмента нынешнего президента Франции Эмманюэля Макрона.
Предложение резолюции для участия в процедуре импичмента президента республики в соответствии со статьей 68 Конституции было отправлено сегодня парламентариям на совместное подписание. Макрон отказывается от результатов народного голосования, поэтому мы должны его уволить", - цитирует РБК сообщение главы парламентской фракции партии "Непокорившаяся Франция" Матильды Пано в соцсети X.
Сообщается, что поводом к импичменту стал отказ назначить премьером Франции Люси Касте, которая победила на выборах от коалиции левых.
18 августа члены партии "Непокорившаяся Франция" потребовали от Макрона согласиться назначить кандидата от коалиции левых партий "Новый народный фронт" (NFP), одержавшей победу на парламентских выборах во Франции, Люси Касте на пост премьер-министра. Ранее он исключал такую возможность и усомнился в ее способности получить большинство голосов в Национальном собрании (нижняя палата парламента Франции) для проведения реформ, утверждения бюджета и развития страны. В ответ на это левые обвинили президента Франции в "институциональном перевороте против демократии" из-за отказа учитывать результаты выборов и пообещали отправить его в отставку.
По данным издания, Люси Касте 37 лет, она работает в бюджетном департаменте мэрии Парижа. Как говорится в заявлении "Нового народного фронта", Касте "работала над пресечением налогового мошенничества и финансовых преступлений".
Статья 68 Конституции Франции, на которую ссылается партия, позволяет объявить президенту импичмент за "неисполнение своих обязанностей, явно несовместимое с осуществлением его мандата".
Один из основателей партии LFI ("Непокорившаяся Франция". - Прим. ред.) Жан-Люк Меланшон считает, что "отказ принять к сведению выборы в законодательные органы и решение об их отмене" нарушают требования мандата главы государства. Партия LFI потребовала сместить Макрона после отказа назначить премьера.
30.08.2024, 15:09 20301
Миллионы людей эвакуируются из-за тайфуна в Японии
Есть погибшие, более сотни человек пострадали
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Токио. 30 августа. KAZAKHSTAN TODAY - По меньшей мере 2,144 млн японцев в юго-западной и центральной части страны получили рекомендацию от местных властей эвакуироваться из-за последствий тайфуна "Шаньшань" и мощных ливней.
Как уточняет ТАСС, рекомендации касаются главным образом жителей острова Кюсю, над которым тайфун прошел в минувшие сутки. Там рекомендовали укрыться в безопасных оборудованных центрах более 860 тыс. человек. На острове Сикоку рекомендации получили около 100 тыс. человек, а в префектуре Сидзуока, где сейчас идут дожди, более 340 тыс. человек.
Аналогичные рекомендации получили и жители потенциально опасных из-за ливней районов густонаселенного столичного региона, в том числе Токио и соседних префектур Сайтама и Канагава. Там рекомендации выданы по меньшей мере 842 тыс. жителей.
Тайфун "Шаньнашь" утром в пятницу миновал остров Кюсю и двинулся дальше на северо-восток, сейчас он находится в районе Внутреннего Японского моря - между главным островом страны Хонсю и Сикоку. Скорость порывов ветра в зоне прохождения тайфуна достигает 20-30 метров в секунду.
По данным издания, из-за последствий разгула стихии погибли уже 4 человека, 2 человека пропали без вести, а пострадали еще 104. Число жертв может увеличиться.
29.08.2024, 08:36 33441
Суд вынес решение о надзоре над Павлом Дуровым и запретил ему покидать Францию
Дурова согласились отпустить по залог в 5 млн евро, он не сможет покинуть Францию и обязан дважды в неделю отмечаться в полиции
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Париж. 29 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В Париже суд вынес решение о надзоре над основателем Telegram Павлом Дуровым. Ему запрещено покидать территорию Франции, также он должен внести залог в размере 5 млн евро. Дурова обязали дважды в неделю являться в полицейский участок, сообщает РБК.
По данным прокуратуры Парижа, предварительное расследование началось полгода назад, в феврале 2024 года. Дурову по предъявленным обвинениям грозит до десяти лет заключения.
Судья принял решение начать официальное расследование против Дурова. Такой статус дела не значит, что его признали виновным или за этим обязательно последует судебное разбирательство, однако из него следует, что суд увидел достаточно фактов для продолжения расследования.
Бизнесмена задержали 24 августа. Французские следователи считают Павла Дурова соучастником незаконной деятельности в мессенджере, это связано с политикой модерации Telegram. Всего в деле Дурова изначально содержалось 12 обвинений, выдвинутых на тот момент против "неизвестного лица", среди них есть отказ от сотрудничества с властями, соучастие в хранении и распространении порнографических изображений несовершеннолетних, соучастие в торговле наркотиками и др.
В заявлении Telegram, опубликованном после задержания Дурова, говорилось, что мессенджер соблюдает законы ЕС, а его модерация "соответствует отраслевым стандартам и постоянно совершенствуется". Позицию французских властей, что платформа или ее владелец несут ответственность за злоупотребления в мессенджере, в Telegram назвали абсурдной.
Дуров имеет гражданства нескольких стран. Помимо российского паспорта, у него есть также французский, Объединенных Арабских Эмиратов и гражданство Сент-Китса и Невиса. МИД России сообщал, что следит за делом предпринимателя, однако его представители к ним не обращались.
Свое расследование в отношении Telegram начало руководство Евросоюза. Согласно европейскому законодательству, онлайн-платформы обязаны отчитываться о количестве пользователей из ЕС, но мессенджер в этом месяце не предоставил точных сведений, ограничившись заявлением, что их "значительно меньше, чем 45 млн активных пользователей в месяц". Превышение определенного порога числа пользователей означает более строгие меры надзора за деятельностью крупных онлайн-платформ.
28.08.2024, 18:30 40941
Павла Дурова доставили в суд в Париже
Сегодня истекает срок его содержания под стражей без судебного постановления
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Париж. 28 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Павла Дурова доставили в суд, где ему либо предъявят обвинения, либо отпустят. Следователи считают основателя Telegram соучастником незаконной деятельности в мессенджере, в его деле содержится 12 обвинений, сообщает РБК.
Сегодня истекает срок его содержания под стражей без судебного постановления.
26 августа срок задержания Дурова продлили до 28 августа, он может длиться максимум 96 часов, после чего ему либо предъявят обвинения, либо отпустят.
Напомним, Дуров был задержан 24 августа в парижском аэропорту Ле-Бурже, куда он прилетел на своем частном самолете из Баку. Его сопровождали телохранитель и ассистентка, их отпустили после допроса, сообщали Le Figaro и AFP. Через несколько дней прокуратура заявила, что в деле в отношении неназванного лица, по которому задержали основателя Telegram, 12 эпизодов, в том числе отказ от предоставления информации властям, соучастие в хранении детской порнографии, сбыте наркотиков, мошенничестве. По информации AFP, Дурову продлили срок задержания до 28 августа, после этого ему должны предъявить обвинения или отпустить.
Французский лидер говорил, что предпринимателя задержали в рамках "продолжающегося судебного расследования" и что это решение "ни в коем случае не политическое".
Брат основателя Telegram Павла Дурова Николай объявлен в розыск во Франции.
28.08.2024, 17:38 41771
Брат Павла Дурова объявлен в розыск во Франции
Местонахождение Николая Дурова на данный момент неизвестно
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Париж. 28 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Брат основателя Telegram Павла Дурова Николай объявлен в розыск во Франции.
Местонахождение Николая Дурова на данный момент неизвестно. Власти Франции выдали ордеры на арест Павла Дурова и его брата Николая 25 марта 2024 года. Они обвиняются, в частности, в соучастии в хранении, распространении или предоставлении доступа к порнографическим изображениям несовершеннолетних в составе организованной группы", - сообщает БЕЛТА со ссылкой на издание Politico.
В судебном документе указывается, что ордера были выданы после того, как платформа обмена сообщениями не ответила на более ранний судебный запрос об идентификации пользователя Telegram.
Напомним, Дуров был задержан 24 августа в парижском аэропорту Ле-Бурже, куда он прилетел на своем частном самолете из Баку. Его сопровождали телохранитель и ассистентка, их отпустили после допроса, сообщали Le Figaro и AFP. Через несколько дней прокуратура заявила, что в деле в отношении неназванного лица, по которому задержали основателя Telegram, 12 эпизодов, в том числе отказ от предоставления информации властям, соучастие в хранении детской порнографии, сбыте наркотиков, мошенничестве. По информации AFP, Дурову продлили срок задержания до 28 августа, после этого ему должны предъявить обвинения или отпустить.
Французский лидер говорил, что предпринимателя задержали в рамках "продолжающегося судебного расследования" и что это решение "ни в коем случае не политическое".
28.08.2024, 14:19 43946
Магнитные бури вновь обрушились на Землю
Согласно прогнозам, магнитные бури будут непродолжительными и не будут усиливаться
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Астана. 28 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Эксперты полагают, что магнитные бури будут непродолжительными и усиливаться не будут.
После трех часов ночи на Земле началась средняя магнитная буря класса G2 – это второй из пяти возможных уровней интенсивности магнитных бурь. Скорее всего, магнитная буря будет непродолжительной и ее интенсивность усиливаться не будет", - сообщили в центре погоды "Фобос".
Эксперты отметили, что еще вчера вечером модели, прогнозирующие будущее состояние геомагнитного поля, обещали, что предстоящий день пройдет при небольших колебаниях геомагнитного поля от слабого до неустойчивого, и только в ночь на среду ожидались кратковременные и слабые возмущения магнитосферы Земли, недостигающие уровня магнитных бурь. Но прогнозы оказались неточными.
Солнечные вспышки делятся на классы A, B, C, M и X в зависимости от мощности рентгеновского излучения. Минимальным называют класс A0.0, он соответствует мощности излучения на орбите Земли 10 нановатт на 1 кв. м. Обычно вспышки сопровождаются выбросами солнечной плазмы (газа из ионов и электронов). Облака этого газа могут привести к магнитным бурям, когда достигают Земли, информирует РБК.
Бури могут продолжаться как несколько часов, так и несколько дней. Их разделяют на уровни от G1 (слабые) до G5 (экстремально сильные). Некоторые люди во время магнитных бурь страдают от плохого самочувствия, у них могут возникнуть проблемы со здоровьем. Среди частых симптомов - замедление капиллярного кровотока, ухудшение проблем с давлением, бессонница, тахикардия и мигрень.
28.08.2024, 12:02 45971
СМИ: Макрон предлагал Дурову перенести штаб-квартиру Telegram в Париж
В 2017 году Франция вместе с ОАЭ провела шпионскую операцию против Дурова, в рамках которой был взломан его iPhone
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Париж. 28 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Франции Эмманюэль Макрон во время ланча в 2018 году предлагал основателю Telegram Павлу Дурову перенести штаб-квартиру компании в Париж, но тот отказался, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Один из собеседников рассказал, что Макрон также обсуждал вопрос о предоставлении предпринимателю французского гражданства. Дуров получил гражданство этой страны в 2021 году, сообщает РБК.
По словам источников, в 2017 году, за год до ланча с Макроном, Франция вместе с ОАЭ провела шпионскую операцию под кодовым названием Purple Music против Дурова, в рамках которой был взломан его iPhone. Французские спецслужбы были "крайне обеспокоены" использованием террористической организацией "Исламское государство" Telegram для вербовки боевиков и планирования атак, пишет WSJ. Источник, близкий к Дурову, рассказал, что компания долгое время игнорировала повестки и постановления суда, отправленные правоохранительными органами, они скопились на электронной почте Telegram, которую редко проверяют", - пишет издание.
После задержания основателя мессенджера его команда заявила, что Telegram соблюдает законы ЕС, включая закон о цифровых услугах (Digital Services Act, DSA), который предусматривает более строгие правила по борьбе с распространением дезинформации и незаконного контента. Платформа подчеркнула, что Дурову "нечего скрывать".
Абсурдно утверждать, что платформа или ее владелец несут ответственность за злоупотребление ею", - убеждены там.
Дуров был задержан 24 августа в парижском аэропорту Ле-Бурже, куда он прилетел на своем частном самолете из Баку. Его сопровождали телохранитель и ассистентка, их отпустили после допроса, сообщали Le Figaro и AFP. Через несколько дней прокуратура заявила, что в деле в отношении неназванного лица, по которому задержали основателя Telegram, 12 эпизодов, в том числе отказ от предоставления информации властям, соучастие в хранении детской порнографии, сбыте наркотиков, мошенничестве. По информации AFP, Дурову продлили срок задержания до 28 августа, после этого ему должны предъявить обвинения или отпустить.
Французский лидер говорил, что предпринимателя задержали в рамках "продолжающегося судебного расследования" и что это решение "ни в коем случае не политическое".
27.08.2024, 20:54 50911
Павла Дурова выдвинули на Нобелевскую премию
Фото: facebook/Pavel Durov
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Москва. 27 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Ректор Евразийского международного университета, президент Дома БРИКС Константин Клименко в своем Telegram-канале написал о том, что направил официальное представление в Нобелевский комитет о присуждении основателю мессенджера Павлу Дурову Нобелевской премии.
Арест Павла Дурова вызывает лично у меня недоумение. Абсурдно предъявлять обвинения создателю цифровой платформы в том, что криминал может использовать это техническое средство для незаконных действий. В таком случае почему французское правосудие не предъявляет обвинение заводам, которые выпускают кухонные ножи? Ведь они часто тоже используются преступниками для убийств и терактов! Или почему не привлечено к уголовной ответственности ни одно должностное лицо Франции, повинное в проведении испытательных взрывов атомных и нейтронных бомб в Африке? Франция провела в Африке полсотни ядерных взрывов. После ядерных испытаний радиоактивному заражению подверглись миллионы людей, отравлена почва на столетия. Это привело к массовым болезням людей раком. Кто наказан за эти преступления? Я лично считаю Павла Дурова выдающейся личностью. Он является лидером эры новых цифровых технологий. По-моему, Дуров достоин Нобелевской премии", - написал Константин Клименко.
Он добавил, что именно поэтому направил официальное представление в Нобелевский комитет о присуждении Павлу Дурову Нобелевской премии.
Это представление уже поддержали представители ряда университетов и общественных организаций из стран Азии и Африки. Также я как председатель оргкомитета Дубайского инвестиционного форума БРИКС пригласил Павла быть почетным гостем и спикером этого форума. И отзывать приглашение не собираюсь. Если французские власти не выпустят Дурова из тюрьмы, то Павлу будет предоставлена возможность дистанционно принять участие в Дубайском форуме БРИКС", - добавил Клименко.
Напомним, основатель мессенджера Telegram Павел Дуров задержан в аэропорту Парижа. Павел Дуров прибыл во Францию из Азербайджана. Его задержали сотрудники жандармерии воздушного транспорта, когда частный самолет бизнесмена приземлился в аэропорту Ле Бурже.
Дело, по которому был задержан основатель Telegram Павел Дуров, было открыто 8 июля, в этом деле содержатся обвинения в 12 преступлениях в отношении "неназванного лица".
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