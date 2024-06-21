Стало известно, кто возглавит НАТО

Фото: Pier Marco Tacca

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Брюссель. 20 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Уходящий с поста премьер-министра Нидерландов Марк Рютте возглавит НАТО после того, как норвежец Йенс Столтенберг покинет свой пост, сообщает - Уходящий с поста премьер-министра Нидерландов Марк Рютте возглавит НАТО после того, как норвежец Йенс Столтенберг покинет свой пост, сообщает Euronews





Рютте остался единственным претендентом на пост генерального секретаря Североатлантического альянса. Политик заручился поддержкой лидеров всех стран НАТО, в том числе и Румынии. Ранее стало известно, что президент Румынии Клаус Йоханнис объявил о решении выйти из борьбы за пост главы альянса.





Рютте сменит на посту Йенса Столтенберга, срок полномочий которого истекает в октябре 2024 года. Чтобы обеспечить себе место, Рютте дал письменные гарантии, что Венгрия не будет принимать участие в новых планах военного альянса по оказанию поддержки Украине.





Решение о назначении 57-летнего Рютте на пост генсекретаря НАТО официально должно быть объявлено на саммите альянса. Он состоится в июле в Вашингтоне.