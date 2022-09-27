Стрельба в Ижевске: пострадали 39 человек, погибли 15

ИЖЕВСК. 26 СЕНТЯБРЯ - Следственный комитет России продолжает устанавливать обстоятельства стрельбы в школе Ижевска, передает KAZAKHSTAN TODAY.
На настоящий момент следователями СК России установлено, что в результате совершенного преступления пострадали 39 человек, из них 15 погибли, в том числе 11 детей и 4 взрослых, сообщает пресс-служба ведомства.
Ранения получили 24 пострадавших, среди них 22 ребенка и 2 взрослых.
Расследование уголовного дела продолжается.
Председатель СК России Александр Бастрыкин выразил соболезнования семьям погибших в связи с трагедией в школе Ижевска.
Выражаю глубокие, искренние соболезнования родственникам и близким погибших в результате циничного и безжалостного нападения на школу в Ижевске. Чудовищное преступление унесло жизни детей, в том числе совсем маленьких, и взрослых. Это страшная трагедия, тяжелая утрата для всех нас. Следственным комитетом принимаются исчерпывающие меры для детального установления причин произошедшего. Следователи, криминалисты и эксперты СК России уже работают на месте. Правовая оценка будет дана всем обстоятельствам, которые способствовали совершению жестокого преступления", - сказал Александр Бастрыкин.
Напомним, неизвестный открыл стрельбу в школе Ижевска. Нападавший покончил с собой. Он был одет в черную майку с нацистской символикой и балаклаву. Документов при нем не имелось, его личность в настоящее время устанавливается.