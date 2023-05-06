Стрелок убил восьмерых человек в сербской общине Младеновац

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Белград. 5 мая. KAZAKHSTAN TODAY - 21-летний житель Сербии устроил стрельбу в общине Младеновац, в результате которой погибли восемь человек.





8 человек погибли, еще 13 ранены в результате стрельбы, которую открыл 21-летний Урош Б. в сербской общине Младеновац, сообщает РИА Новости.





Предположительно, он поссорился со своим ровесником-полицейским во дворе местной школы. После этого подозреваемый взял дома огнестрельное оружие и убил своего "обидчика" и его сестру.





С места преступления убийца скрылся и в настоящее время разыскивается полицией. Беглец продолжил стрельбу в соседнем селе Шепшин, уроженцем которого он является. В настоящее время он может скрываться в этом населенном пункте. В регионе объявлен план-перехват, в небе кружат вертолеты.



