Подросток открыл стрельбу в школе Белграда  

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Кабул. 26 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Афганские талибы ликвидировали лидера ячейки ИГ, предположительно, ответственной за разрушительную атаку террориста-смертника на аэропорт Кабула в августе 2021 года.





Об этом сообщили во вторник сразу несколько американских СМИ со ссылкой на высокопоставленных правительственных чиновников, пишет Lenta.ru со ссылкой на Reuters





По словам координатора по стратегическим коммуникациям Белого дома Джона Кирби, давшего комментарий агентству, убитый "был ключевой фигурой в ИГ, непосредственно участвовавшей в планировании терактов". При этом чиновник не уточнил имя террориста.





Напомним, 26 августа в Кабуле произошла серия терактов. В результате двух взрывов около аэропорта имени Хамида Карзая погибли как минимум 200 человек и были ранены около тысячи. Среди погибших были мирные афганцы, 13 американских военнослужащих, несколько граждан Британии и боевики движения "Талибан". Ответственность за нападение взяло на себя "Исламское государство".





Еще один теракт, устроенный боевиками ИГ, произошел 3 октября 2021 года возле мечети Идгах в столице Афганистана, где проходила церемония прощания с матерью Забихуллы Муджахида, представителя захватившего власть в стране движения "Талибан".



