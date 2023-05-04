03.05.2023, 15:26 7511
Подросток открыл стрельбу в школе Белграда
Погибли не менее девяти человек
Фото: novosti.rs
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Белград. 3 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Белграде подросток открыл стрельбу в школе, погибли не менее девяти человек.
Среди раненых есть и те, чья жизнь до сих пор под угрозой", - сообщает РИА Новости со ссылкой на издание "Вечерне новости".
Источники уточнили, что в момент нападения все погибшие находились в школьном коридоре.
По информации издания, стрелявший мог находиться под воздействием наркотиков.
Также утверждается, что подросток - "примерный ученик, сын медиков".
До этого издание сообщало, что нападавший убил охранника, ранения получили учительница и несколько школьников.
Сначала он стрелял в охранника, а потом в учеников", - уточнило издание.
В полиции сообщили, что задержанный 14-летний ученик седьмого класса мог использовать при нападении пистолет отца.
Ранее сообщалось, что женщина-трансгендер устроила стрельбу в приходской школе в США. Жертвами стрельбы стали трое девятилетних детей и трое работников школы, которым было около 60 лет.
В феврале в одной из школ Петропавловска девятиклассник напал с топором и ножом на школьников. Двое пострадавших детей были госпитализированы с колотыми ранами головы и предплечья.
В прошлом году в результате стрельбы в школе Ижевска погибли 15 человек и пострадали 39.
В результате стрельбы, устроенной 18-летним злоумышленником в начальной школе Robb Elementary School города Ювалд в штате Техас, погибло 22 человека.
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03.05.2023, 18:30 5281
Беспилотники ночью атаковали Кремль
Фото: кадр из видео
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Москва. 3 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Президент России Владимир Путин не пострадал и продолжает работать в обычном режиме после ночной попытки Киева нанести удар по Кремлю с помощью беспилотников.
В результате террористического акта президент Российской Федерации не пострадал. График его работы изменений не претерпел, продолжается в обычном режиме", - цитирует ТАСС сообщение пресс-службы президента РФ.
По данным Кремля, минувшей ночью "киевским режимом была совершена попытка нанесения удара беспилотными летательными аппаратами по кремлевской резиденции президента Российской Федерации". "Два беспилотных летательных аппарата были нацелены на Кремль", уточнили в пресс-службе.
В результате предпринятых военными и специальными службами своевременных действий с применением систем радиолокационной борьбы аппараты были выведены из строя", - добавили в Кремле.
03.05.2023, 16:03 6786
Из китайской провинции Юньнань эвакуированы 11 тысяч человек в связи с землетрясением
Для проведения спасательных работ мобилизовано 2,4 тысячи человек
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Пекин. 3 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Власти Китая эвакуировали из района землетрясения в провинции Юньнань 11 тысяч человек.
Для проведения спасательных работ мобилизовано 2,4 тысячи человек. Согласно предварительным подсчетам, в результате землетрясения пострадало порядка 2,8 тысячи зданий, сообщает портал "Большая Азия" со ссылкой на газету "Синьцзинбао".
По сведениям местного штаба по предотвращению и ликвидации последствий стихийных бедствий, компетентные органы приняли экстренные меры для обеспечения безопасности 38 тысяч человек. Для них создано 34 временных убежища.
Согласно предварительным данным, погибших в результате землетрясения нет. Три человека получили легкие травмы, их доставили в ближайшую больницу", - пишет сайт.
Как сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр, во вторник в 35 км к северо-востоку от города Баошань, население которого составляет около 935 тысяч человек, произошло землетрясение магнитудой 5,3. Очаг залегал на глубине 40 км.
Напомним, 6 февраля в Турции произошло разрушительное землетрясение. По словам президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана, оно стало самым сильным с 1939 года. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 11 провинциях страны и соседних государствах, в том числе в Сирии. В Турции число погибших превысило 43 тысячи человек. Ущерб, нанесенный стихией, оценили в 105 миллиардов долларов.
26.04.2023, 15:26 33236
Талибы убили организатора взрыва в аэропорту Кабула
Убитый был ключевой фигурой в ИГ
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Кабул. 26 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Афганские талибы ликвидировали лидера ячейки ИГ, предположительно, ответственной за разрушительную атаку террориста-смертника на аэропорт Кабула в августе 2021 года.
Об этом сообщили во вторник сразу несколько американских СМИ со ссылкой на высокопоставленных правительственных чиновников, пишет Lenta.ru со ссылкой на Reuters.
По словам координатора по стратегическим коммуникациям Белого дома Джона Кирби, давшего комментарий агентству, убитый "был ключевой фигурой в ИГ, непосредственно участвовавшей в планировании терактов". При этом чиновник не уточнил имя террориста.
Напомним, 26 августа в Кабуле произошла серия терактов. В результате двух взрывов около аэропорта имени Хамида Карзая погибли как минимум 200 человек и были ранены около тысячи. Среди погибших были мирные афганцы, 13 американских военнослужащих, несколько граждан Британии и боевики движения "Талибан". Ответственность за нападение взяло на себя "Исламское государство".
Еще один теракт, устроенный боевиками ИГ, произошел 3 октября 2021 года возле мечети Идгах в столице Афганистана, где проходила церемония прощания с матерью Забихуллы Муджахида, представителя захватившего власть в стране движения "Талибан".
Также ИГ взяло на себя ответственность за взрыв в мечети в Кандагаре. Тогда в результате взрыва погибли как минимум 47 человек, еще 70 получили ранения.
26.04.2023, 13:52 34251
Белорусские военные научились применять ядерные боеприпасы "Искандера"
Расчеты отдельного ракетного дивизиона проходили обучение с 3 апреля
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Москва. 26 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Белорусские военные на полигоне в России прошли обучение по применению тактических ядерных боеприпасов для комплекса "Искандер-М", сообщает российское Министерство обороны.
На одном из полигонов Южного военного округа с 3 апреля проходили обучение расчеты отдельного ракетного дивизиона, оснащенного оперативно-тактическим ракетным комплексом "Искандер-М" вооруженных сил Белоруссии. Личный состав расчетов детально изучил вопросы содержания и применения тактических специальных боеприпасов для ОТРК "Искандер-М", - сообщает РИА Новости со ссылкой на публикацию ведомства.
В Минобороны отметили, что белорусские коллеги на учениях "показали отличные результаты" и "подтвердили высокий уровень готовности к выполнению задач по предназначению".
В состав ОТРК "Искандер" входят самоходная пусковая установка, транспортно-заряжающая машина, командно-штабная машина, машина регламента и технического обслуживания, пункт подготовки информации и машина жизнеобеспечения.
25.04.2023, 18:32 38016
В Судане боевики захватили лабораторию с образцами возбудителей опасных заболеваний
В захваченной лаборатории есть образцы полиомиелита, кори, холеры
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Москва. 25 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Судане захватили биологическую лабораторию с образцами возбудителей опасных заболеваний, сообщает РИА Новости.
Существует огромный биологический риск, связанный с захватом центральной лаборатории системы общественного здравоохранения", - сообщил представитель ВОЗ в стране Нима Саид Абид.
Директор лаборатории рассказал организации, что одна из сторон конфликта превратила ее в военную базу.
Это чрезвычайно опасно, потому что у нас в лаборатории есть образцы полиомиелита, образцы кори, образцы холеры", - заявил Нима Саид Абид.
Напомним, в Судане с 15 апреля идут бои между силами быстрого реагирования (СБР) под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией.
В ходе российской СВО на Украине были вскрыты сведения о засекреченной деятельности американских биолабораторий на ее территории. Их расположение за пределами США позволяло Вашингтону проводить исследования по созданию инструментов биологической войны, не ставя под угрозу собственное благополучие. Аналогичные центры Штаты создают по всему миру, в том числе в постсоветских странах. Казахстан также сотрудничает с американской стороной в этой сфере. Но лаборатории, в которых изучаются такие патогены, как конго-крымская лихорадка, хантавирусы, сибирская язва и туляремия, - прямая угроза национальной безопасности для стран, в которых они находятся.
23 марта стало известно, что Агентство по сокращению военной угрозы Минобороны США намерено провести ремонтные работы в ряде биолабораторий на территории постсоветского пространства, в том числе в Казахстане.
23.04.2023, 16:42 49681
Во Франции автомобилист протаранил толпу
Инцидент произошел на фестивале воздушных змеев на севере страны
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Париж. 23 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Автомобилист протаранил толпу на фестивале воздушных змеев на севере Франции, по меньшей мере 11 человек пострадали, сообщает РИА Новости.
По данным прокуратуры, 76-летний водитель потерял управление, перепутав педаль тормоза с педалью газа. Пострадали 11 человек, четверо из них находятся в критическом состоянии.
23.04.2023, 16:34 50141
"Победа" планирует расширить маршрутную сеть в Центральную Азию
Фото: Depositphotos
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Самарканд. 23 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Лоукостер "Победа" заинтересован в расширении маршрутной сети в Центральную Азию, в частности в Узбекистан и Кыргызстан, сообщает РИА Новости.
Мы заинтересованы в расширении маршрутной сети в Центральную Азию. 21 апреля открыли новое для нас направление - Самарканд, также хотели бы начать летать в Бухару. Работаем над получением допусков на полеты по двум направлениям в Кыргызстан - Бишкек и Ош", - сказала представитель компании.
Напомним, Комитетом гражданской авиации МИИР РК совместно с авиационными властями КНР проработан вопрос возобновления авиакомпанией Air China регулярных пассажирских рейсов между Казахстаном и Китаем.
В международной маршрутной сети казахстанского лоукостера FlyArystan появилось новое направление - из Шымкента в Дели и обратно.
23.04.2023, 14:11 50476
В Стамбуле обстреляли офис правящей партии
На верхнем этаже офиса обнаружили следы от попадания четырех пуль
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Стамбул. 23 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Один из офисов правящей в Турции Партии справедливости и развития обстреляли в Стамбуле, сообщает РИА Новости.
По информации канцелярии губернатора провинции, двое злоумышленников проезжали мимо здания партии в районе Бахчелиэвлер и выстрелили в воздух пять раз. На верхнем этаже офиса обнаружили следы от попадания четырех пуль.
При инциденте никто не пострадал, поиск стрелявших продолжается.
Официальный представитель партии Омер Челик заявил, что осуждает происшествие. При этом партия продолжит подготовку к выборам 14 мая.
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