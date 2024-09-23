Свыше 50 человек погибли в результате взрыва на угольной шахте в Иране

Один из членов "Хезболлы" получил новый пейджер за день до того, как он взорвался

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Бейрут. 21 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - "Хезболла" продолжала раздавать своим членам пейджеры за несколько часов до взрывов. Движение тщательно проверяло устройства, в том числе сигнализацией в аэропортах и сканерами.





Ливанская "Хезболла" раздавала своим членам пейджеры за несколько часов до того, как они массово взорвались, сообщает РБК со ссылкой на Reuters.





По словам одного из источников издания, один из членов "Хезболлы" получил новый пейджер за день до того, как он взорвался, взрыв произошел, когда устройство еще находилось в коробке.





По данным агентства, "Хезболла" с 2022 года проверяла пейджеры после того, как они прибывали в Ливан. Проверки производились и в аэропортах с целью убедиться, что на устройства не отреагирует сигнализация.





Проверки производились не потому что у группировки были подозрения относительно пейджеров: это было обычной процедурой для любого оборудования. Основной ее целью было обнаружение любых признаков наличия в устройствах взрывчатки или механизмов слежения.





Источники подтвердили, что в пейджерах была заложена взрывчатка PETN (пентаэритриттетранитрат) весом до трех граммов в каждом. Один из источников в службе безопасности отметил, что взрывчатку было очень сложно обнаружить "каким-либо устройством или сканером".





В ходе заседания Совета Безопасности ООН заместитель Генерального секретаря ООН по политическим вопросам Розмари Дикарло заявила , что риск дальнейшей эскалации насилия представляет серьезную угрозу для Ливана, Израиля и всего региона.





Расцениваем случившееся как террористический акт, создающий угрозу региональному миру и безопасности с непредсказуемыми последствиями для всего Ближнего Востока. Решительно осуждаем эту беспрецедентную атаку на дружественный Ливан и его граждан", - сказал постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.





17 сентября по всему Ливану взорвались пейджеры, принадлежащие членам "Хезболлы". Погибли более десяти человек, около 3 тыс. были ранены. На следующий день начали взрываться радиостанции ICOM, а также скутеры, автомобили с новейшей электроникой, ноутбуки. Погибли 20 человек, несколько сотен пострадали.





Движение "Хезболла" возложило ответственность за массовые взрывы на Израиль и пообещало "справедливый ответ откуда не ждали". Министр обороны Израиля Йоав Галант на фоне происходящего объявил о начале "новой фазы" войны на севере страны. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху позднее пообещал израильтянам обеспечить безопасное проживание в северных районах, которые регулярно подвергаются ударам "Хезболлы". Кабинет политической безопасности разрешил премьеру и министру обороны кампанию против ливанской группировки на севере Израиля.



