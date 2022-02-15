Система Orphus

Сына Бердымухамедова выдвинули кандидатом в президенты Туркменистана

14.02.2022, 21:04 2666
АШХАБАД. 14 ФЕВРАЛЯ - Сын действующего главы Туркменистана Сердар Бердымухамедов выдвинут кандидатом в президенты на предстоящих выборах, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В понедельник, 14 февраля, в Центре общественных организаций Туркменистана состоялся IX внеочередной съезд Демократической партии Туркменистана. Согласно его повестке, на пост президента страны выдвинута кандидатура заместителя председателя кабинета министров Туркменистана Сердара Гурбангулыевича Бердымухамедова. Участники съезда выслушали и поддержали речь Сердара Бердымухамедова, сообщают Известия со ссылкой на издание Salam News.
 
Сердар Бердымухамедов родился в 1981 году. Он окончил Туркменский сельскохозяйственный университет имени С.А. Ниязова по специальности инженер-технолог. 
 
С 2008 по 2011 годы учился в Дипломатической академии МИД России, став специалистом по международным отношениям. 
 
С 2011 по 2013 годы учился в Женеве в Центре политики безопасности, став специалистом по европейской и международной безопасности.
 
В марте 2018 года Сердар Бердымухамедов был назначен заместителем главы МИД Туркменистана.
 
С февраля 2020 года Сердар Бердымухамедов занимал должность министра промышленности и строительного производства Туркменистана. 
 
С февраля 2021 года он работает в должности вице-премьера.
 
Напомним, внеочередные выборы президента Туркменистана состоятся 12 марта этого года. 
 

новости по теме

В Туркменистане назначены досрочные выборы президента

12.02.2022, 14:06 12861
АШХАБАД. 12 ФЕВРАЛЯ - Внеочередные выборы президента Туркмении состоятся 12 марта этого года, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Накануне на внеочередном заседании верхней палаты парламента халк маслахаты (Народного совета), президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов заявил, что необходимо давать дорогу к управлению государством молодым руководителям, пишет РИА "Новости".
 
Как сообщили туркменские СМИ, "в данной связи председателю Центральной комиссии по проведению выборов и референдумов было поручено начать соответствующую работу согласно Конституции и законодательству Туркменистана".
 

В соответствии с поручениями президента Туркменистана, Центризбирком страны начал подготовку к внеочередным президентским выборам, которые состоятся 12 марта", - сказал помощник главы туркменского Центризбиркома Безирген Караев.

 

У нас были сведения о подготовке беспорядков в Казахстане - глава службы внешней разведки РФ

10.02.2022, 20:03 19431
МОСКВА. 10 ФЕВРАЛЯ - Служба внешней разведки России имела сведения о подготовке беспорядков в Казахстане в начале января 2022 года, заявил ее директор Сергей Нарышкин, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Конечно, были", - сказал Сергей Нарышкин в интервью газете "МК", отвечая на вопрос были ли у разведки сведения о подготовке известных событий в Казахстане в начале января.

 
По словам главы служба внешней разведки России, тогда в государства Средней Азии потянулись боевики из разгромленных в Сирии банд ИГИЛ и других террористических группировок. Спецслужбы этих государств и России знали, "под чьим патронажем проходило такое перемещение".
 

Обеспокоенность по этому поводу выражали все государства региона. Мы делились такой информацией с коллегами из Казахстана, других государств, входящих в ОДКБ", - добавил Нарышкин.

 
Он также отметил, что события в Казахстане наглядно показали, как деструктивные политические силы могут очень оперативно и спланировано использовать мирные поначалу протестные акции с экономическими лозунгами для попыток совершить разного рода "цветные революции". 
 

Эти силы не побрезгуют воспользоваться и боевиками всех мастей", - сказал СВР РФ.

 
По словам Сергея Нарышкина, действия государств, входящих в ОДКБ, впервые показали, как при наличии твердой коллективной воли политических лидеров, принятии оперативных и ответственных решений возможны эффективные локализация и ликвидация очагов беспорядков, террористических атак. 
 

Угрозы со стороны экстремистских и террористических групп и организаций не исчезли, боевики и их главари имеют богатый опыт, продолжают снабжаться финансами и оружием", - добавил директор службы внешней разведки.

 
Ранее Президент РФ Владимир Путин в ходе переговоров с президентом РК Касым-Жомартом Токаевым подчеркнул, что Казахстан стал жертвой международных банд, которые воспользовались непростой ситуацией внутри страны. В свою очередь Токаев отметил важную роль ОДКБ в обеспечении тыла в Казахстане. 
 
Хроника развязанной против Казахстана террористической войны.
 

Постпред КНР в ООН указал на военные преступления и геноцид в США

07.02.2022, 16:13 31126
Постпред КНР в ООН указал на военные преступления и геноцид в США
Фото: depositphotos
МОСКВА. 7 ФЕВРАЛЯ - Постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь указал на истребление коренного населения США, военные преступления Вашингтона и огромное число смертей от коронавируса в Штатах - его комментарий был вызван словами американской коллеги, обвинившей Пекин в геноциде уйгуров, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В воскресенье постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд дала интервью CNN, в котором заявила, что в Китае происходит геноцид уйгурского меньшинства, а также преступления против человечности. Глава американский миссии также коснулась проблемы Тайваня, заявив, что США "стремятся поддерживать безопасность народа Тайваня", сообщает РИА Новости.
 
Как отмечается в комментарии китайского постпредства, Чжан Цзюнь заявил, что отвергает беспочвенные обвинения американского постпреда. Он отметил, что "неоднократная ложь США о "геноциде" в Синьцзяне уже опровергнута фактами". Люди всех национальностей живут там "мирной, гармоничной и счастливой жизнью", сообщило постпредство КНР при ООН.
 
Постпред КНР также подчеркнул, что Тайвань является неотъемлемой частью территории Китая, а урегулирование тайваньского вопроса является внутренним делом Пекина и не допускает вмешательства США или любых других внешних сил.
 

Будущее Тайваня связано с национальным воссоединением, а не с какими-то гарантиями безопасности со стороны США. США должны прекратить поощрять и поддерживать силы "независимости Тайваня", они должны следовать истинной политике единого Китая... В противном случае игра в тайваньский вопрос приведет лишь к ожогам", - сказано в комментарии постпредства КНР.

 
Чжан Цзюнь отметил, что в то время как США заводят речь о правах человека, они сами обладают рекордом по нарушениям этих прав.
 

С населением менее четверти населения Китая в США зарегистрировано ошеломляющее число смертей от COVID-19, превышающее 900 000 человек, и эта цифра продолжает расти - почти в 200 раз больше, чем в Китае. США наводнены насилием с применением огнестрельного оружия: только за 2021 год погибло 17 800 человек, из-за чего жители не чувствуют себя в безопасности", - отмечает постпредство КНР.

 

Систематические этнические чистки и массовые убийства коренных американцев на протяжении всей истории США являются настоящим геноцидом и преступлением против человечности. Беспорядочные убийства мирных жителей, в том числе женщин и детей американскими военными в Сирии, Афганистане и Ираке уже являются военными преступлениями", - сказано в комментарии.

 
По словам китайского постпреда, США сталкиваются с серьезными политическими, экономическими, социальными проблемами, проблемами безопасности и общественного здравоохранения. В таких условиях он призвал политиков США решать собственные проблемы, "а не зацикливаться на мысли о превосходстве Америки" над всеми остальными и не перекладывать ответственность на других. 
 
Чжан Цзюнь обратился к США с советом: "Не идите дальше по ложному пути. Это не только заставит страдать ваш собственный народ, но и создаст дополнительные проблемы для других стран и всего мира".
 

Почему Россия и Китай выразили беспокойство военно-биологической деятельностью США

06.02.2022, 09:30 40371
Почему Россия и Китай выразили беспокойство военно-биологической деятельностью США
Фото: felixioncool from Pixabay
МОСКВА. 6 ФЕВРАЛЯ - Военно-биологическая деятельность Вашингтона и его союзников вызывает вопросы относительно соблюдения ими Конвенции о запрещении биологического оружия. Об этом говорится в тексте совместного заявления РФ и Китая, принятого в ходе визита российского президента Владимира Путина в Пекин, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как пишет RT, в апреле 2021 года секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев сообщил, что у России есть "веские основания" для предположения, что Пентагон ведет разработку биологического оружия. По мнению экспертов, Москва и Пекин осознают серьезность угроз, исходящих от военно-биологический деятельности США, и объединяют усилия, чтобы им противостоять.
 
Москва и Пекин обеспокоены военно-биологической деятельностью Соединенных Штатов и их союзников. Об этом говорится в совместном заявлении РФ и Китая о международных отношениях, вступающих в новую эпоху, и глобальном устойчивом развитии. 
 
Документ был подписан сторонами в ходе визита российского президента Владимира Путина в Пекин, где он провел переговоры с китайским лидером Си Цзиньпином. Текст заявления опубликован на сайте Кремля.
 
Более развернутый текст смотрите по ссылке.
 

Президент Турции заболел коронавирусом

06.02.2022, 09:00 40941
СТАМБУЛ. 6 ФЕВРАЛЯ - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что вместе с женой Эмине заразился коронавирусом, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Об этом Эрдоган написал в своем Twitter-аккаунте.
 

Сегодня результат нашего теста на COVID-19, который мы с женой сделали после легких симптомов болезни, оказался положительным", - сообщил президент.

 
Он отметил, что у него и жены диагностировали омикрон-штамм коронавируса, а само заболевание протекает в легкой форме. Эрдоган подчеркнул, что продолжит выполнять свои обязанности из дома.
 
Ранее стало известно, что премьер-министр Канады Джастин Трюдо заразился коронавирусной инфекцией. Он заявил, что чувствует себя хорошо, и обратился ко всем гражданам с призывом получать прививки от COVID-19, в том числе и бустерные.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев пожелал своему турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану скорейшего выздоровления от коронавируса.

"Желаю президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану и его супруге скорейшего выздоровления от вируса омикрон", - написал Токаев в воскресенье в твиттере.
 

В Бишкеке проходит митинг за отставку главы Минздрава

05.02.2022, 18:16 45451
БИШКЕК. 5 ФЕВРАЛЯ – В Бишкеке у здания Министерства здравоохранения Кыргызстана проходит митинг за отставку главы ведомства Алымкадыра Бейшеналиева, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Отмечается, что на акцию протеста вышли медики и родственники пациентов Бишкекского научно-исследовательского центра травматологии и ортопедии (БНИЦТиО), сообщает 24.kg.
 
Митингующие считают преобразование БНИЦТиО в Клиническую больницу скорой медпомощи и освобождение директора Сабырбека Джумабекова от должности неправильным решением главы Минздрава.
 
Скандал в БНИЦТиО длится с того момента, как стало известно, что центр преобразуют в Городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи. Как обещают в Минздраве КР, это будет многопрофильное специализированное учреждение для оказания круглосуточной экстренной медпомощи населению при острых заболеваниях, травмах, несчастных случаях, отравлениях, а также при массовых поражениях и катастрофах. Сообщалось, что БНИЦТиО с 2004 года не проходил перерегистрацию.
 
В свою очередь, министр здравоохранения Бейшеналиев не намерен уходить с должности.
 
По его словам, освобождение директора БНИЦТиО от должности произошло по причине коррупции.
 

Почему министр должен уходить в отставку, когда он делает правильное дело, исправляет все ошибки, которые были допущены ранее?" - отметил министр.

 
В настоящее время деятельность экс-директора БНИЦТиО проверяет специальная комиссия, уточнил глава Минздрава КР.
 

Шредера выдвинули в совет директоров "Газпрома" вместо Кулибаева

04.02.2022, 21:12 51786
МОСКВА. 4 ФЕВРАЛЯ - Бывший канцлер Германии Герхард Шредер может сменить председателя ассоциации Kazenergy Тимура Кулибаева в совете директоров "Газпрома", остальные кандидаты входят в действующий состав совета, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Новый состав совета директоров будет избран акционерами на годовом собрании 30 июня, сообщает РБК
 
В список утвержденных кандидатур также входят ректор РГУ имени Губкина Виктор Мартынов и ректор РАНХиГС Владимир Мау, глава "Газпромбанка" Андрей Акимов, спецпредставитель президента РФ Виктор Зубков, министр промышленности РФ Денис Мантуров, председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер, вице-премьер РФ Александр Новак, министр энергетики РФ Николай Шульгинов, зампред правления "Газпрома" Виталий Маркелов и первый замгендиректора "Газпром экспорта" Михаил Середа.
 
В список кандидатов не включен председатель Казахстанской ассоциации организаций нефтегазового и энергетического комплекса Kazenergy Тимур Кулибаев, который занимает в совете позицию независимого директора.
 

Российский Газпром и китайская CNPC подписали соглашение о поставках нефти в Китай

04.02.2022, 16:26 53601
Российский Газпром и китайская CNPC подписали соглашение о поставках нефти в Китай
Фото: depositphotos
ПЕКИН. 4 ФЕВРАЛЯ - "Роснефть" и Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC) подписали соглашение о поставках через территорию Казахстана 100 миллионов тонн нефти в течение 10 лет для переработки на НПЗ Китая, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Документ подписан в рамках визита президента России Владимира Путина в Китай, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу "Роснефти". 
 
В нем уточняется, что в соглашении идет речь о поставках 100 миллионов тонн нефти в Китай через Казахстан в течение 10 лет.
 

Сырье будет перерабатываться на заводах на северо-западе Китая для удовлетворения нужд страны в нефтепродуктах", - отмечает российская компания.

 
Также "Роснефть" и "Китайская национальная нефтегазовая корпорация" (CNPC) подписали меморандум о сотрудничестве в области низкоуглеродного развития, согласно которому будут сотрудничать в вопросе сокращения выбросов парниковых газов и развитии технологий улавливания и хранения CO2, сообщила пресс-служба "Роснефти".
 
По информации РИА Новости, после появления сообщений о подписании ряда соглашений с CNPC акции "Роснефти" выросли на торгах в цене на 5%. 

Ранее сообщалось. что Китай и Россия подписали ряд совместных документов, в том числе заявление о международных отношениях и важные коммерческие контракты. 
 

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая

      Ваше мнение

      Считаете ли вы, что нужно запретить майнинг в РК в связи с возникшим дефицитом электричества для населения целых регионов?

      Архив опросов