Таиланд и Камбоджа возобновили бои
Столкновения впервые произошли в прибрежном районе Трат, недалеко от популярных курортов
Бангкок. 27 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Бои между войсками Таиланда и Камбоджи возобновились утром в воскресенье в районе древнего храма Прасат Та Кхвай, на спорном участке границы между таиландской провинцией Сурин и камбоджийской Оддар Меанчей, сообщает РИА Новости со ссылкой на тайские власти.
Столкновения впервые произошли в прибрежном районе Трат, где границы стран сходятся в Сиамском заливе, примерно в 250 километрах к юго-западу от основных линий фронта, которые сопровождались взрывами в субботу днем", - пишет Bangkok Post.
По данным источника, пограничный конфликт, в результате которого погибли по меньшей мере 33 человека и более 150 тыс. человек были вынуждены покинуть свои дома, распространился по всей спорной границе.
В районе храма Прасат Та Кхвай идет обстрел со стороны Камбоджи, в том числе системами залпового огня БМ-21 ("Град". - Прим. ред.), войска Таиланда отвечают огнем ствольной артиллерии. Также сообщается о попадании камбоджийских снарядов в жилые дома на территории Таиланда. По предварительной информации, раненых или убитых нет", - говорится в сообщении РИА Новости.
Храм Прасат та Кхвай находится в нейтральной зоне спорного участка границы.
В обычное время стороны сотрудничают в предоставлении доступа туристов, исследователей и паломников к тысячелетнему индуистскому храму эпохи империи Ангкор, который признается обеими сторонами, как религиозный, исторический и археологический объект", - напоминает агентство.
Однако храм регулярно становится причиной вооруженных конфликтов. Ранее они происходили в 2008 и 2011 году.
Отношения между Таиландом и Камбоджей резко ухудшились после боестолкновения 28 мая военнослужащих двух стран на спорном участке границы, в котором погиб камбоджийский военный. В ходе последовавшего дипломатического конфликта и эскалации напряженности на границе произошел также личный конфликт между премьер-министром Таиланда Пхетхонгтхан Чинават и экс-премьером, ныне президентом сената и лидером правящей Народной партии Камбоджи Хун Сеном, усугубивший ухудшение отношений между двумя соседними странами", - сообщает РИА Новости.
Утром 24 июля конфликт перешел в "острую" фазу.
После перестрелок в районе границы стороны обменялись ударами артиллерии, Камбоджа применила системы залпового огня "Град", в том числе по гражданским объектам на территории Таиланда, Таиланд нанес авиаудар по расположениям камбоджийских вооруженных сил. С обеих сторон есть убитые и раненые, в том числе гражданские. Из четырех пограничных провинций Таиланда после камбоджийских ударов, в результате которых погибли не менее 14 гражданских лиц, эвакуированы более 100 тысяч жителей. Бои между таиландскими и камбоджийскими войсками на линии границы продолжились в пятницу с применением тяжелой артиллерии, авиации и танков", - пишет агентство.
По его информации, территориальные проблемы достались Таиланду и Камбодже от колониального Французского Индокитая, демаркацию границ с которым королевство Сиам (ныне Таиланд) завершило в 1907 году после 10-летних переговоров при посредничестве Российской Империи.
Ряд участков границы остался вне внимания демаркационной комиссии с французской стороны в силу труднодоступности. С обретением Камбоджей независимости от Франции в 1953 году эти участки стали предметом территориального спора", - напоминает источник.