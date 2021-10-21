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Талибам закрыли доступ к резервам Центрального банка Афганистана

20.10.2021, 17:11 25489
Талибам закрыли доступ к резервам Центрального банка Афганистана
Фото: Reuters
ВАШИНГТОН. 20 ОКТЯБРЯ - Талибам закрыли доступ к резервам Центрального банка Афганистана, которые в основном хранятся в Соединенных Штатах, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По словам заместителя министра финансов США Уолли Адейемо, он не видит ситуации, при которой талибам, восстановившим власть в Афганистане в августе, был бы разрешен доступ к счетам, сообщает Reuters.
 

Наша цель состоит в том, чтобы убедиться, что мы осуществляем наш режим санкций против талибов и сети Хаккани, но в то же время допускаем допустимый поток гуманитарной помощи в страну", - сказал Адейемо банковскому комитету сената.

 
Сеть Хаккани - это группа, связанная с Талибаном, базирующаяся недалеко от границы с Пакистаном, и обвиняемая в некоторых из самых страшных нападений террористов-смертников за всю войну.
 
Ранее талибы призвали Соединенные Штаты снять блокировку с более чем 9 миллиардов долларов резервов Центрального банка Афганистана, хранящихся за пределами страны, в то время как правительство пытается сдержать углубляющийся экономический кризис.
 
Адейемо сказал, что Вашингтон хочет облегчить поток помощи афганскому народу, но предупредил, что для того, чтобы гуманитарная помощь поступала, талибы должны позволить этому произойти внутри страны.
 

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Талибы подготовили около 150 бойцов для охраны таджикско-афганской границы

20.10.2021, 18:00 22249
КАБУЛ. 20 ОКТЯБРЯ - Не менее 150 боевиков захватившего власть в Афганистане радикального движения "Талибан" прошли краткосрочные курсы военной подготовки в северо-восточной провинции Тахар, имеющей общую границу с Таджикистаном, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Об этом сообщило в среду агентство Bakhtar со ссылкой на командующего подразделением сил специального назначения талибов в указанной провинции, сообщает ТАСС.
 
По информации источника, прошедшие подготовку бойцы Талибана будут охранять таджикско-афганскую границу, а также обеспечивать безопасность населения Тахара.
 

Мы формируем регулярную армию из членов движения и военных бывшей правительственной армии и не допустим вторжения со стороны другого государства", - заявил командующий подразделениями талибов в городе Мазари-Шариф (административный центр граничащей с Узбекистаном, Таджикистаном и Туркменией провинции Балх) мавлави Атаулла Омари, слова которого приводит агентство Aamaj News.

 
Ситуация на афгано-таджикской границе обострилась во второй половине сентября. По информации афганских СМИ, возле КПП с обеих сторон до сих пор находится большое число людей, намеревающихся пересечь границу, однако она по-прежнему остается закрытой.
 
Напомним, что в конце сентября вооруженные силы Таджикистана и Афганистана начали стягиваться к границе, и президент Таджикистана Эмомали Рахмон потребовал создать в Афганистане инклюзивное правительство с участием всех национальных меньшинств, в том числе таджиков. Он также предупредил об угрозе возрождения международного терроризма на афганской территории.
 
Талибы объявили об отправке десятков бойцов своего спецназа в провинцию Тахар "с целью устранения потенциальных угроз безопасности", а назначенный талибами заместитель председателя временного афганского правительства мавлави Абдул Салам Ханафи призвал таджикское руководство не вмешиваться во внутренние дела Афганистана.
 
Как сообщалось ранее, Таджикистан и Афганистан стоят на пороге военного конфликта из-за поддержки таджикскими властями антиталибского ополчения в Панджшере, ситуация также накалилась после того, как президент Эмомали Рахмон принял военный парад на границе с Афганистаном.
 

МВД России приняло на вооружение компактный пистолет Лебедева

20.10.2021, 15:56 29620
МВД России приняло на вооружение компактный пистолет Лебедева
Фото: ТАСС
МОСКВА. 20 ОКТЯБРЯ - Министерство внутренних дел России приняло на вооружение новейший 9-миллиметровый компактный пистолет Лебедева (ПЛК), разработанный группой компаний "Калашников", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Об этом ТАСС сообщили в среду в пресс-службе "Калашникова". 
 

Подтверждаем принятие пистолета [ПЛК] на вооружение МВД", - проинформировали в пресс-службе.

 
Как отметили в "Калашникове", группа компаний готова приступить к серийному производству пистолета в кратчайшие сроки. 
 
Переоснащение МВД на новый пистолет ПЛК вызвано недостаточной мощностью патрона штатного пистолета Макарова (ПМ), сообщил ТАСС источник в ОПК. 
 

Патрон 9х18 мм ПМ не отвечает современным требованиям по пробивной способности и останавливающему действию. ПЛК выполнен под патрон 9х19, который является современным "золотым стандартом" пистолетных боеприпасов. На ПЛК возможна установка тактического фонаря и лазерного целеуказателя, у него значительно большая емкость магазина и двусторонние органы управления - это существенно повышает эффективность выполнения боевых задач", - сообщил источник.

 
Компактные размеры позволяют применять ПЛК для скрытого ношения, необходимого оперативным сотрудникам полиции и специальных служб, а наличие планки Пикатинни обеспечивает эффективность всесуточного применения пистолета.
 
Согласно данным "Калашников медиа", общая длина пистолета ПЛК составляет 180 миллиметров, длина ствола - 92 миллиметров, масса - 0,71 килограмма, емкость магазина - 14 патронов. В качестве боеприпаса применяется патрон 9х19.
 

На 9,8% вырос ВВП Китая с начала года

20.10.2021, 12:03 28999
ПЕКИН. 20 ОКТЯБРЯ - За первые три квартала текущего года валовой внутренний продукт Китая вырос на 9,8% в годовом исчислении, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В январе - сентябре этого года экономика Китая продолжила стабильно восстанавливаться, при этом основные показатели оставались в разумных пределах, свидетельствуют данные Государственного статистического управления /ГСУ/ КНР. Согласно этим данным, за первые три квартала текущего года валовой внутренний продукт /ВВП/ Китая вырос на 9,8% в годовом исчислении. Таким образом, средние темпы роста данного показателя за последние два года составили 5,2%, сообщает "Жэньминь жибао".
 
Как пишет издание, в третьем квартале 2021 года ВВП Китая вырос на 4,9% в годовом исчислении. Для сравнения, в первом квартале этого года рост составил 18,3%, во втором - 7,9%.
 
Другие основные экономические показатели продолжали расти по всем направлениям. При этом в январе - сентябре 2021 года розничные продажи потребительских товаров в Китае выросли на 16,4% в годовом исчислении.
 
Кроме того, за указанный отчетный период добавленная стоимость в промышленности Китая, являющаяся важным экономическим индикатором, увеличилась в годовом исчислении на 11,8%, а капиталовложения в основные фонды Китая - на 7,3%.
 
В сентябре 2021 года уровень безработицы по обследованию в китайских городах и поселках городского типа составил 4,9%, что на 0,5 процентных пункта ниже, чем за тот же месяц прошлого года.

 

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