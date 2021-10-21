Фото: Reuters

ВАШИНГТОН. 20 ОКТЯБРЯ - Талибам закрыли доступ к резервам Центрального банка Афганистана, которые в основном хранятся в Соединенных Штатах, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По словам заместителя министра финансов США Уолли Адейемо, он не видит ситуации, при которой талибам, восстановившим власть в Афганистане в августе, был бы разрешен доступ к счетам, сообщает Reuters

Наша цель состоит в том, чтобы убедиться, что мы осуществляем наш режим санкций против талибов и сети Хаккани, но в то же время допускаем допустимый поток гуманитарной помощи в страну", - сказал Адейемо банковскому комитету сената.

Сеть Хаккани - это группа, связанная с Талибаном, базирующаяся недалеко от границы с Пакистаном, и обвиняемая в некоторых из самых страшных нападений террористов-смертников за всю войну.

Ранее талибы призвали Соединенные Штаты снять блокировку с более чем 9 миллиардов долларов резервов Центрального банка Афганистана, хранящихся за пределами страны, в то время как правительство пытается сдержать углубляющийся экономический кризис.

Адейемо сказал, что Вашингтон хочет облегчить поток помощи афганскому народу, но предупредил, что для того, чтобы гуманитарная помощь поступала, талибы должны позволить этому произойти внутри страны.