06.09.2024, 12:50 7966
"Талибан" исчез из списка запрещенных организаций в Кыргызстане
Однако официальных заявлений по этому поводу республика пока не делала
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Бишкек. 6 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Генеральная прокуратура Кыргызстана обновила перечень организаций, признанных в республике экстремистскими и запрещенными.
В частности, из списка исчезло движение "Талибан", ранее считавшееся террористическим наравне с Аль-Каидой, Хизбут-Тахрир-аль-Ислами, Союзом исламского джихада и прочими организациями. Все они остались в списке.
Как сообщает 24.kg, МИД Афганистана опубликовало сообщение, в котором заявило о высокой оценке и приветствии решения Кыргызстана "исключить название "Талибан", ранее связанное с Исламским эмиратом Афганистан, из списка запрещенных групп".
Агентство отмечает, что официально Кыргызская Республика не заявляла об этом. Только 2 сентября местная Генпрокуратура опубликовала перечень из 20 организаций, признанных террористическими или экстремистскими, однако "Талибана" среди них не было.
В то же время на сайте госкомиссии по делам религии движение до сих пор числится в реестре запрещенных. По словам замглавы ведомства Азамата Юсупова, комиссия знает об обновленном списке, но не имеет отношения к его утверждению.
Ранее Казахстан исключил "Талибан" из списка запрещенных организаций. Позже это решение прокомментировал президент Токаев.
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05.09.2024, 21:13 12781
Полутораметровый метеороид сгорел над Филиппинами
Объект был обнаружен за 11-12 часов до вхождения в земную атмосферу
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Москва. 5 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Метеороид диаметром, по предварительным данным, 1,5-1,6 метра влетел в земную атмосферу и сгорел в нескольких сотнях километров к северу от столицы Филиппин Манилы. Об этом сообщил астроном, доцент физического факультета МГУ Владимир Сурдин в своем телеграм-канале.
Объект сгорел в атмосфере от трения с молекулами воздуха, образовал яркий след и, соответственно, метеор, или "падающую звезду". Это мы и наблюдаем на видео", - сообщил Владимир Сурдин.
Объект был обнаружен 4 сентября (за 11-12 часов до вхождения в земную атмосферу) учеными обсерватории Маунт-Леммон, США, штат Аризона.
Это всего девятый астероид в истории человечества, о приближении которого к Земле мы узнали заранее.
05.09.2024, 17:25 14291
Кыргызстан вводит новые правила пребывания в стране для казахстанцев
Фото: english.news.cn
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Бишкек. 5 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Кыргызстан вводит новые правила пребывания на территории республики для иностранцев, в том числе граждан Республики Казахстан, сообщает Министерство цифрового развития Кыргызской Республики.
С 5 сентября 2024 года вступает в силу постановление кабинета министров Кыргызской Республики "О вопросах пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства на территории Кыргызской Республики" от 31 июля 2024 года № 437", - проинформировали в пресс-службе.
Согласно данного постановления внесены изменения в порядок регистрации в отношении граждан стран с безвизовым режимом пребывания такими как:
- Российской Федерации;
- Республики Казахстан;
- Республики Таджикистан;
- Республики Армения;
- Республики Беларусь;
- Грузии;
- Азербайджанской Республики;
- Республики Молдова.
Министерство обращает внимание на новый обновленный порядок пребывания таких граждан на территории Кыргызской Республики на срок, свыше 60 календарных дней с частными целями, не связанными с работой, учебой, предпринимательской деятельностью регистрация которых будет осуществляться на основании документа, дающего право на нахождение в Кыргызской Республике в зависимости от цели пребывания", - добавили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что в РК на год продлены особые условия пребывания кыргызстанцев.
02.09.2024, 16:07 30416
СМИ: Турция подала заявку на вступление в БРИКС
Фото: Depositphotos
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Анкара. 2 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Власти Турции подали заявку на вступление в БРИКС несколько месяцев назад.
Как сообщает ТАСС с ссылкой на Bloomberg, таким образом Турция стремится усилить свое влияние в мире и расширить связи с развивающимися странами. Кроме того, интерес к БРИКС возник в связи с отсутствием прогресса по вступлению в Евросоюз и на фоне разногласий с союзниками по НАТО.
По информации издания, президент страны Реджеп Тайип Эрдоган полагает, что Запад теряет свои позиции в качестве геополитического центра, заинтересован в развитии отношений с различными игроками многополярного мира. Согласно сведениям агентства, вопрос расширения объединения может быть рассмотрен на предстоящем саммите БРИКС, который пройдет 22-24 октября в Казани.
БРИКС основана в 2006 году Бразилией, Россией, Индией и Китаем, в 2011 году к ней присоединилась ЮАР. 1 января 2024 года Египет, Иран, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия и Эфиопия стали полноправными участниками группы. В этом году Россия председательствует в объединении.
Напомним, Палестина направит запрос на присоединение к БРИКС после саммита в России.
01.09.2024, 21:00 37106
Стала известна причина крушения вертолета президента Ирана
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Тегеран. 1 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Сложные климатические условия стали основной причиной крушения вертолета, в котором находился президент Ирана Эбрахим Раиси, говорится в отчете генерального штаба иранских военно-воздушных сил.
Основной причиной крушения вертолета стали сложные климатические условия весеннего сезона в регионе, внезапное появление густой массы тумана. Вследствие этого произошло столкновение воздушного судна с горой", - цитирует РБК отчет генштаба ВС Ирана.
Напомним, инцидент с вертолетом президента Ирана произошел в воскресенье днем. Он совершил жесткую посадку в районе Верзеган в иранской провинции Восточный Азербайджан. Позже СМИ сообщили о гибели президента Ирана Ибрахима Раиси и главы иранского МИД. Также на борту вертолета были имам Тебриза Мохаммад Али аль-Хашем, глава провинции Восточный Азербайджан Малек Рахмати, экипаж вертолета и один сотрудник охраны.
В Иране после гибели президента был объявлен пятидневный траур.
01.09.2024, 10:35 41211
Левая партия во Франции инициировала процедуру импичмента Эмманюэля Макрона
Поводом к импичменту стал отказ назначить премьером Франции Люси Касте, которая победила на выборах от коалиции левых
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Париж. 1 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Левая партия "Непокорившаяся Франция" представила резолюцию о созыве парламента для инициирования импичмента нынешнего президента Франции Эмманюэля Макрона.
Предложение резолюции для участия в процедуре импичмента президента республики в соответствии со статьей 68 Конституции было отправлено сегодня парламентариям на совместное подписание. Макрон отказывается от результатов народного голосования, поэтому мы должны его уволить", - цитирует РБК сообщение главы парламентской фракции партии "Непокорившаяся Франция" Матильды Пано в соцсети X.
Сообщается, что поводом к импичменту стал отказ назначить премьером Франции Люси Касте, которая победила на выборах от коалиции левых.
18 августа члены партии "Непокорившаяся Франция" потребовали от Макрона согласиться назначить кандидата от коалиции левых партий "Новый народный фронт" (NFP), одержавшей победу на парламентских выборах во Франции, Люси Касте на пост премьер-министра. Ранее он исключал такую возможность и усомнился в ее способности получить большинство голосов в Национальном собрании (нижняя палата парламента Франции) для проведения реформ, утверждения бюджета и развития страны. В ответ на это левые обвинили президента Франции в "институциональном перевороте против демократии" из-за отказа учитывать результаты выборов и пообещали отправить его в отставку.
По данным издания, Люси Касте 37 лет, она работает в бюджетном департаменте мэрии Парижа. Как говорится в заявлении "Нового народного фронта", Касте "работала над пресечением налогового мошенничества и финансовых преступлений".
Статья 68 Конституции Франции, на которую ссылается партия, позволяет объявить президенту импичмент за "неисполнение своих обязанностей, явно несовместимое с осуществлением его мандата".
Один из основателей партии LFI ("Непокорившаяся Франция". - Прим. ред.) Жан-Люк Меланшон считает, что "отказ принять к сведению выборы в законодательные органы и решение об их отмене" нарушают требования мандата главы государства. Партия LFI потребовала сместить Макрона после отказа назначить премьера.
30.08.2024, 15:09 53141
Миллионы людей эвакуируются из-за тайфуна в Японии
Есть погибшие, более сотни человек пострадали
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Токио. 30 августа. KAZAKHSTAN TODAY - По меньшей мере 2,144 млн японцев в юго-западной и центральной части страны получили рекомендацию от местных властей эвакуироваться из-за последствий тайфуна "Шаньшань" и мощных ливней.
Как уточняет ТАСС, рекомендации касаются главным образом жителей острова Кюсю, над которым тайфун прошел в минувшие сутки. Там рекомендовали укрыться в безопасных оборудованных центрах более 860 тыс. человек. На острове Сикоку рекомендации получили около 100 тыс. человек, а в префектуре Сидзуока, где сейчас идут дожди, более 340 тыс. человек.
Аналогичные рекомендации получили и жители потенциально опасных из-за ливней районов густонаселенного столичного региона, в том числе Токио и соседних префектур Сайтама и Канагава. Там рекомендации выданы по меньшей мере 842 тыс. жителей.
Тайфун "Шаньнашь" утром в пятницу миновал остров Кюсю и двинулся дальше на северо-восток, сейчас он находится в районе Внутреннего Японского моря - между главным островом страны Хонсю и Сикоку. Скорость порывов ветра в зоне прохождения тайфуна достигает 20-30 метров в секунду.
По данным издания, из-за последствий разгула стихии погибли уже 4 человека, 2 человека пропали без вести, а пострадали еще 104. Число жертв может увеличиться.
29.08.2024, 08:36 66281
Суд вынес решение о надзоре над Павлом Дуровым и запретил ему покидать Францию
Дурова согласились отпустить по залог в 5 млн евро, он не сможет покинуть Францию и обязан дважды в неделю отмечаться в полиции
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Париж. 29 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В Париже суд вынес решение о надзоре над основателем Telegram Павлом Дуровым. Ему запрещено покидать территорию Франции, также он должен внести залог в размере 5 млн евро. Дурова обязали дважды в неделю являться в полицейский участок, сообщает РБК.
По данным прокуратуры Парижа, предварительное расследование началось полгода назад, в феврале 2024 года. Дурову по предъявленным обвинениям грозит до десяти лет заключения.
Судья принял решение начать официальное расследование против Дурова. Такой статус дела не значит, что его признали виновным или за этим обязательно последует судебное разбирательство, однако из него следует, что суд увидел достаточно фактов для продолжения расследования.
Бизнесмена задержали 24 августа. Французские следователи считают Павла Дурова соучастником незаконной деятельности в мессенджере, это связано с политикой модерации Telegram. Всего в деле Дурова изначально содержалось 12 обвинений, выдвинутых на тот момент против "неизвестного лица", среди них есть отказ от сотрудничества с властями, соучастие в хранении и распространении порнографических изображений несовершеннолетних, соучастие в торговле наркотиками и др.
В заявлении Telegram, опубликованном после задержания Дурова, говорилось, что мессенджер соблюдает законы ЕС, а его модерация "соответствует отраслевым стандартам и постоянно совершенствуется". Позицию французских властей, что платформа или ее владелец несут ответственность за злоупотребления в мессенджере, в Telegram назвали абсурдной.
Дуров имеет гражданства нескольких стран. Помимо российского паспорта, у него есть также французский, Объединенных Арабских Эмиратов и гражданство Сент-Китса и Невиса. МИД России сообщал, что следит за делом предпринимателя, однако его представители к ним не обращались.
Свое расследование в отношении Telegram начало руководство Евросоюза. Согласно европейскому законодательству, онлайн-платформы обязаны отчитываться о количестве пользователей из ЕС, но мессенджер в этом месяце не предоставил точных сведений, ограничившись заявлением, что их "значительно меньше, чем 45 млн активных пользователей в месяц". Превышение определенного порога числа пользователей означает более строгие меры надзора за деятельностью крупных онлайн-платформ.
28.08.2024, 18:30 72186
Павла Дурова доставили в суд в Париже
Сегодня истекает срок его содержания под стражей без судебного постановления
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Париж. 28 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Павла Дурова доставили в суд, где ему либо предъявят обвинения, либо отпустят. Следователи считают основателя Telegram соучастником незаконной деятельности в мессенджере, в его деле содержится 12 обвинений, сообщает РБК.
Сегодня истекает срок его содержания под стражей без судебного постановления.
26 августа срок задержания Дурова продлили до 28 августа, он может длиться максимум 96 часов, после чего ему либо предъявят обвинения, либо отпустят.
Напомним, Дуров был задержан 24 августа в парижском аэропорту Ле-Бурже, куда он прилетел на своем частном самолете из Баку. Его сопровождали телохранитель и ассистентка, их отпустили после допроса, сообщали Le Figaro и AFP. Через несколько дней прокуратура заявила, что в деле в отношении неназванного лица, по которому задержали основателя Telegram, 12 эпизодов, в том числе отказ от предоставления информации властям, соучастие в хранении детской порнографии, сбыте наркотиков, мошенничестве. По информации AFP, Дурову продлили срок задержания до 28 августа, после этого ему должны предъявить обвинения или отпустить.
Французский лидер говорил, что предпринимателя задержали в рамках "продолжающегося судебного расследования" и что это решение "ни в коем случае не политическое".
Брат основателя Telegram Павла Дурова Николай объявлен в розыск во Франции.
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