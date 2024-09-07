"Талибан" исчез из списка запрещенных организаций в Кыргызстане

Однако официальных заявлений по этому поводу республика пока не делала

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Бишкек. 6 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Генеральная прокуратура Кыргызстана - Генеральная прокуратура Кыргызстана обновила перечень организаций, признанных в республике экстремистскими и запрещенными.





В частности, из списка исчезло движение "Талибан", ранее считавшееся террористическим наравне с Аль-Каидой, Хизбут-Тахрир-аль-Ислами, Союзом исламского джихада и прочими организациями. Все они остались в списке.





Как сообщает 24.kg , МИД Афганистана опубликовало сообщение, в котором заявило о высокой оценке и приветствии решения Кыргызстана "исключить название "Талибан", ранее связанное с Исламским эмиратом Афганистан, из списка запрещенных групп".





Агентство отмечает, что официально Кыргызская Республика не заявляла об этом. Только 2 сентября местная Генпрокуратура опубликовала перечень из 20 организаций, признанных террористическими или экстремистскими, однако "Талибана" среди них не было.





В то же время на сайте госкомиссии по делам религии движение до сих пор числится в реестре запрещенных. По словам замглавы ведомства Азамата Юсупова, комиссия знает об обновленном списке, но не имеет отношения к его утверждению.



