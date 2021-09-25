Талибы требуют возврата вывезенных президентом Гани средств

КАБУЛ. 24 СЕНТЯБРЯ - Новое правительство Афганистана не требует выдачи бежавшего из страны президента Ашрафа Гани, но хочет вернуть государственные средства, которые он вывез с собой, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Нет, мы не требуем выдачи Ашрафа Гани. Но Ашраф Гани украл государственные средства, и мы требуем их вернуть банку. Они принадлежат народу и нашим банкам", - заявил в интервью РИА "Новости" заместитель министра культуры и информации временного правительства Афганистана Забихулла Муджахид.

После захвата всех провинций страны в начала сентября радикальное движение объявило состав временного правительства Афганистана. Его возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИДа во время первого правления "Талибана" и находящийся под санкциями ООН."

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