26.04.2023, 15:26 7981
Талибы убили организатора взрыва в аэропорту Кабула
Убитый был ключевой фигурой в ИГ
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Кабул. 26 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Афганские талибы ликвидировали лидера ячейки ИГ, предположительно, ответственной за разрушительную атаку террориста-смертника на аэропорт Кабула в августе 2021 года.
Об этом сообщили во вторник сразу несколько американских СМИ со ссылкой на высокопоставленных правительственных чиновников, пишет Lenta.ru со ссылкой на Reuters.
По словам координатора по стратегическим коммуникациям Белого дома Джона Кирби, давшего комментарий агентству, убитый "был ключевой фигурой в ИГ, непосредственно участвовавшей в планировании терактов". При этом чиновник не уточнил имя террориста.
Напомним, 26 августа в Кабуле произошла серия терактов. В результате двух взрывов около аэропорта имени Хамида Карзая погибли как минимум 200 человек и были ранены около тысячи. Среди погибших были мирные афганцы, 13 американских военнослужащих, несколько граждан Британии и боевики движения "Талибан". Ответственность за нападение взяло на себя "Исламское государство".
Еще один теракт, устроенный боевиками ИГ, произошел 3 октября 2021 года возле мечети Идгах в столице Афганистана, где проходила церемония прощания с матерью Забихуллы Муджахида, представителя захватившего власть в стране движения "Талибан".
Также ИГ взяло на себя ответственность за взрыв в мечети в Кандагаре. Тогда в результате взрыва погибли как минимум 47 человек, еще 70 получили ранения.
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26.04.2023, 13:52 9166
Белорусские военные научились применять ядерные боеприпасы "Искандера"
Расчеты отдельного ракетного дивизиона проходили обучение с 3 апреля
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Москва. 26 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Белорусские военные на полигоне в России прошли обучение по применению тактических ядерных боеприпасов для комплекса "Искандер-М", сообщает российское Министерство обороны.
На одном из полигонов Южного военного округа с 3 апреля проходили обучение расчеты отдельного ракетного дивизиона, оснащенного оперативно-тактическим ракетным комплексом "Искандер-М" вооруженных сил Белоруссии. Личный состав расчетов детально изучил вопросы содержания и применения тактических специальных боеприпасов для ОТРК "Искандер-М", - сообщает РИА Новости со ссылкой на публикацию ведомства.
В Минобороны отметили, что белорусские коллеги на учениях "показали отличные результаты" и "подтвердили высокий уровень готовности к выполнению задач по предназначению".
В состав ОТРК "Искандер" входят самоходная пусковая установка, транспортно-заряжающая машина, командно-штабная машина, машина регламента и технического обслуживания, пункт подготовки информации и машина жизнеобеспечения.
25.04.2023, 18:32 12761
В Судане боевики захватили лабораторию с образцами возбудителей опасных заболеваний
В захваченной лаборатории есть образцы полиомиелита, кори, холеры
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Москва. 25 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Судане захватили биологическую лабораторию с образцами возбудителей опасных заболеваний, сообщает РИА Новости.
Существует огромный биологический риск, связанный с захватом центральной лаборатории системы общественного здравоохранения", - сообщил представитель ВОЗ в стране Нима Саид Абид.
Директор лаборатории рассказал организации, что одна из сторон конфликта превратила ее в военную базу.
Это чрезвычайно опасно, потому что у нас в лаборатории есть образцы полиомиелита, образцы кори, образцы холеры", - заявил Нима Саид Абид.
Напомним, в Судане с 15 апреля идут бои между силами быстрого реагирования (СБР) под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией.
В ходе российской СВО на Украине были вскрыты сведения о засекреченной деятельности американских биолабораторий на ее территории. Их расположение за пределами США позволяло Вашингтону проводить исследования по созданию инструментов биологической войны, не ставя под угрозу собственное благополучие. Аналогичные центры Штаты создают по всему миру, в том числе в постсоветских странах. Казахстан также сотрудничает с американской стороной в этой сфере. Но лаборатории, в которых изучаются такие патогены, как конго-крымская лихорадка, хантавирусы, сибирская язва и туляремия, - прямая угроза национальной безопасности для стран, в которых они находятся.
23 марта стало известно, что Агентство по сокращению военной угрозы Минобороны США намерено провести ремонтные работы в ряде биолабораторий на территории постсоветского пространства, в том числе в Казахстане.
23.04.2023, 16:42 24426
Во Франции автомобилист протаранил толпу
Инцидент произошел на фестивале воздушных змеев на севере страны
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Париж. 23 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Автомобилист протаранил толпу на фестивале воздушных змеев на севере Франции, по меньшей мере 11 человек пострадали, сообщает РИА Новости.
По данным прокуратуры, 76-летний водитель потерял управление, перепутав педаль тормоза с педалью газа. Пострадали 11 человек, четверо из них находятся в критическом состоянии.
23.04.2023, 16:34 24886
"Победа" планирует расширить маршрутную сеть в Центральную Азию
Фото: Depositphotos
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Самарканд. 23 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Лоукостер "Победа" заинтересован в расширении маршрутной сети в Центральную Азию, в частности в Узбекистан и Кыргызстан, сообщает РИА Новости.
Мы заинтересованы в расширении маршрутной сети в Центральную Азию. 21 апреля открыли новое для нас направление - Самарканд, также хотели бы начать летать в Бухару. Работаем над получением допусков на полеты по двум направлениям в Кыргызстан - Бишкек и Ош", - сказала представитель компании.
Напомним, Комитетом гражданской авиации МИИР РК совместно с авиационными властями КНР проработан вопрос возобновления авиакомпанией Air China регулярных пассажирских рейсов между Казахстаном и Китаем.
В международной маршрутной сети казахстанского лоукостера FlyArystan появилось новое направление - из Шымкента в Дели и обратно.
23.04.2023, 14:11 25911
В Стамбуле обстреляли офис правящей партии
На верхнем этаже офиса обнаружили следы от попадания четырех пуль
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Стамбул. 23 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Один из офисов правящей в Турции Партии справедливости и развития обстреляли в Стамбуле, сообщает РИА Новости.
По информации канцелярии губернатора провинции, двое злоумышленников проезжали мимо здания партии в районе Бахчелиэвлер и выстрелили в воздух пять раз. На верхнем этаже офиса обнаружили следы от попадания четырех пуль.
При инциденте никто не пострадал, поиск стрелявших продолжается.
Официальный представитель партии Омер Челик заявил, что осуждает происшествие. При этом партия продолжит подготовку к выборам 14 мая.
19.04.2023, 08:06 42561
ООН указала США на неприемлемость слежки за контактами Генсека организации
Коммуникации Генсека и других высокопоставленных представителей ООН подверглись слежке
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Нью-Йорк. 19 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - ООН указала представителям США на неприемлемость слежки за контактами главы организации Антониу Гутерреша и ее сотрудников, заявил на брифинге официальный представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик.
Мы официально выразили принимающей стороне нашу обеспокоенность касательно недавних сообщений о том, что коммуникации Генсека и других высокопоставленных представителей ООН подверглись слежке и вмешательству со стороны правительства США", - цитирует Стефана Дюжаррика РИА Новости.
Дюжаррик добавил, что такие действия несовместимы с обязательствами Вашингтона согласно Уставу ООН и Конвенции о привилегиях и иммунитетах организации.
Ранее о слежке за Гутеррешем сообщили СМИ со ссылкой на утекшие в Сеть секретные документы Пентагона. В них говорится, что Генсек был готов пойти навстречу интересам России ради сохранения зерновой сделки, а в разговоре со своим заместителем Аминой Мохаммед выражал негодование по поводу призыва главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен производить больше вооружения.
Официальный представитель Стефан Дюжаррик заявил, что Гутерреш не удивлен, что за ним шпионят и подслушивают личные разговоры. Он также добавил, что ООН принимает все меры для обеспечения секретности каналов коммуникации.
В настоящее время Пентагон расследует утечку в соцсети материалов, где описываются состояние украинских войск и планы США и НАТО по их укреплению. Издание The New York Times отмечало, что документы, датированные началом марта, якобы распространяются в "российских проправительственных телеграм-каналах".
Утверждалось, что в интернет могли попасть более ста документов, ущерб от произошедшего оценивается как значительный. В Пентагоне сообщали РИА Новости, что изучают информацию об утечке. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об инциденте, говорил, что у России нет сомнений в том, что США и НАТО прямо или косвенно вовлечены в украинский конфликт.
15.04.2023, 10:46 67106
Неизвестный устроил взрыв рядом с местом выступления премьер-министра в японском городе Вакаяма
Премьер был эвакуирован и не пострадал
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Токио. 15 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Взрыв произошел рядом с местом выступления премьер-министра Японии Фумио Кисиды в городе Вакаяма. Премьер был эвакуирован и не пострадал.
Перед началом публичного выступления премьера Японии в городе Вакаяма кто-то кинул в его сторону похожий на сигнальную ракету предмет", - сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство "Киодо".
Публичное выступление пришлось отменить.
Инцидент с "сигнальной ракетой" произошел утром в субботу, после того как премьер Японии осмотрел рыболовецкий порт Саигасаки и должен был выступить с речью. Неизвестный, по словам очевидцев, бросил в сторону Кисиды "цилиндрический черный предмет", после этого мужчину скрутили, а еще чуть позже раздался взрыв и повалил дым. Премьера же увела охрана", - пишет агентство.
Задержанный после ЧП в порту Вакаямы, где должен был выступить премьер Японии Кисида, арестован.
На фоне произошедшего Кисида все же решил выступить во второй половине субботы: раз в Вакаяме, где произошло ЧП, еще дважды - в префектуре Тиба", - говорится в информации.
Напомним, в июле прошлого года в Японии было совершено покушение на экс-премьера страны Синдзо Абэ. Неизвестный напал с огнестрельным оружием на политика во время его выступления в городе Нара. Абэ скончался в больнице. Задержанный стрелок Тэцуя Ямагами во время показаний объяснил покушение тем, что был "недоволен" экс-премьером и "хотел его убить".
14.04.2023, 17:40 71821
МИД РФ заявил о прогрессе в обсуждении проекта газового союза России, Узбекистана и Казахстана
Газовый союз России, Казахстана и Узбекистана укрепит энергобезопасность
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Москва. 14 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Проект газового союза между Россией, Казахстаном и Узбекистаном позволит укрепить энергетическую безопасность, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в пятницу на пресс-конференции по итогам визита в Узбекистан.
Россия, Узбекистан и Казахстан, в том числе на уровне президентов, активно продвинулись в обсуждении этого масштабного проекта, который совершенно точно позволит укрепить энергетическую безопасность", - цитирует ТАСС Сергея Лаврова.
Он подчеркнул, что "выгода будет для всех, поскольку есть и поставщики газа, и те, кто в этом газе заинтересован, когда стороны договариваются и об условиях транзита, и об условиях цены и, если всех все устраивает, то выигрывают все".
Напомним, президенты Казахстана и России Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин на встрече в Кремле в конце ноября 2022 года обсуждали создание "тройственного газового союза" с участием Узбекистана для координации действий при транспортировке российского газа по территориям Казахстана и Узбекистана. В ходе встречи Касым-Жомарт Токаев заявил, что готов рассмотреть вопрос трехстороннего союза с Россией и Узбекистаном, но ему надо "вникнуть в тему".
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