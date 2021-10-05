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В Кабуле у мечети прогремел мощный взрыв

04.10.2021, 19:13 24112
КАБУЛ. 4 ОКТЯБРЯ - Мощный взрыв прогремел 3 октября около мечети Идгах в столице Афганистана, где проходит церемония прощания с матерью Забихуллы Муджахида, представителя захватившего власть в стране движения "Талибан" (признано террористическим и запрещено в РК), передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В районе одной из крупнейших мечетей Кабула после взрыва началась перестрелка, предположительно, между талибами и боевиками группировки "Исламское государство в Хорасане", сообщает iz-ru
 
По словам Забихуллы Муджахида, которого цитирует телеканал TOLOnews, есть жертвы. 
 

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    В США пандемия приводит к массовым увольнениям учителей

    05.10.2021, 09:03 7372
    ВАШИНГТОН. 5 ОКТЯБРЯ - Учителя по всей территории США увольняются на фоне начала нового учебного года, резкого роста случаев коронавируса среди детей и отмены обязательного ношения масок в ряде штатов, пишет The Guardian, передает KAZAKHSTAN TODAY.

    Учителя американских школ массово покидают свою работу из-за пандемии. В последнее время в стране резко вырос уровень заражений коронавирусом среди детей, вследствие чего учителя опасаются за свое здоровье. Одновременно с этим некоторые штаты отменяют обязательное ношение масок, сообщает RT.
     
    За последние пять недель в США еженедельно фиксировали более 200 000 заражений коронавирусом среди детей, сообщает издание: уровень заражений был особенно высок в штатах без обязательного ношения масок и низкой долей вакцинированного населения. Некоторые школы временами прерывали очные занятия, что создавало для учителей дополнительные сложности.
     
    Проблема нехватки учителей была актуальна и до появления коронавируса, отмечает издание. Пандемия лишь усугубила положение дел: некоторым школам даже приходится закрываться из-за нехватки кадров. К примеру, во Флориде число вакансий на место учителя в нынешнем году возросло на 67% в сравнении с показателями августа 2020 года. За 2019-2020 учебный год число увольнений учителей в Мичигане возросло на 44%. 10% учителей Провиденса уволилось перед началом текущего учебного года.
     

    Реальность состоит в том, что школа не может быть безопасной во время пандемии, потому что есть так много людей, которые либо не могут, либо не хотят вакцинироваться. И при этом мы вернулись к полным классам, словно пандемия уже закончилась", — приводит The Guardian слова школьной учительницы из Кентукки Бетани Ольсен.

     
    В добавок к нехватке учителей, некоторые американские школы имеют проблемы с поставками продовольствия, а также испытывают сложности с наймом водителей школьных автобусов, уборщиков и прочего вспомогательного персонала, сообщает The Guardian. 

    Напомним, новый учебный год в Казахстане начался в очном формате. При этом, согласно данным опроса, проводимого на сайте агентства Kazakhstan Today, подавляющее большинство казахстанцев считает, что в период пика заболеваемости COVID-19 необходимо продолжить дистанционное обучение или предоставить родителям возможность выбора между онлайн- и офлайн-обучением. 

     

    В работе соцсетей и онлайн-сервисов произошел глобальный сбой

    05.10.2021, 08:10 8722
    В работе соцсетей и онлайн-сервисов произошел глобальный сбой
    Фото: из открытых источников
    АЛМАТЫ. 5 ОКТЯБРЯ - Пользователи по всему миру сообщили о сбоях в работе Google, YouTube, Twitter, TikTok, Telegram и других сервисов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
     
    По данным сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов, пользователи Facebook, Instagram и WhatsApp в разных странах жалуются на масштабные сбои в работе сервисов. Первые сообщения о неполадках появились после 18.34 мск. В основном на сбои жалуются пользователи из США и Великобритании, а также из Канады, Нидерландов, Германии, Италии, Франции и других стран, пишет РИА Новости.
     
    Для социальной сети Марка Цукерберга сбой стал самым масштабным с 2008 года — тогда ее работа прервалась на сутки.
     
    Также были зафиксированы жалобы на работу Telegram, Google, YouTube, Twitter, Viber и TikTok.
     
    Большинство юзеров сталкиваются с проблемами в веб-версиях сервисов, однако у некоторых не получается авторизоваться в мобильных приложениях.
     
    Пользователи также сообщают о сбоях во "ВКонтакте": по состоянию на 20.45 мск Downdetector зафиксировал 222 жалобы, 44% пользователей жалуются на проблемы с приложением, 37% претензий связаны со сбоями в работе сайта, еще у 20% возникают сложности с подключением к серверу. При этом в самой соцсети заявили, что не фиксируют сбоев.
     
    С трудностями столкнулись также пользователи "Одноклассников". Однако представители компании отметили, что никаких проблем в работе соцсети нет, несмотря на рост активности.
     
    Из-за сообщений о неполадках индекс NASDAQ упал более чем на 2,3 процента.
     
    Потери от сбоев в работе Facebook, Instagram и WhatsApp оцениваются в 160 миллионов долларов, подсчитали эксперты проекта по мониторингу интернета и кибербезопасности NetBlocks.
     
    Как говорится в сообщении проекта в Twitter, с учетом того, что Facebook, Instagram и WhatsApp не работают больше часа, потери для мировой экономики приблизительно оцениваются в 160 миллионов долларов. Проект сообщает, что указанные соцсети и мессенджер "не работают в нескольких странах, инцидент не связан со сбоями в интернете на уровне страны или фильтрацией".
     
    Эксперт инжинирингового центра SafeNet НТИ Игорь Бедеров указал возможную причину сбоя сервисов Facebook по всему миру - это неисправность, связанная с компьютерной распределенной системой для получения информации о доменах DNS (Domain Name System).
     

    Вероятная причина - это неисправность, связанная с DNS (Domain Name System, компьютерная распределенная система для получения информации о доменах). Он используется для того, чтобы вместо некрасивого IP-адреса сайта пользователи вводили адрес текстовой ссылки. Сейчас переход по IP-работает, а по доменному имени - нет", - сказал эксперт РИА Новости.

     
    Он напомнил, что любой сбой, безусловно, отражается на рыночной стоимости компании, на оказании услуг клиентам. "Однако в обозримом будущем значимого ущерба для компаний от этого сбоя ожидать не стоит", - полагает он.
     
    Соцсеть Facebook была основана в феврале 2004 года 19-летним американским студентом Марком Цукербергом. Штаб-квартира расположена в Менло-Парке (Калифорния). Facebook также принадлежат сервисы Messenger, WhatsApp и Instagram.
     
    Facebook, WhatsApp и Instagram работают над устранением сбоев, сообщили компании в своем микроблогге в Twitter.
     
    Отмечается, что сотрудники Facebook не могут попасть в здание компании, чтобы оценить случившийся в работе соцсети сбой.
     

    Только что по телефону работник FB описал невозможность для сотрудников войти в здание этим утром, чтобы начать оценку масштабов сбоя, потому что их бейджи не открывают замки на дверях", - сообщила корреспондент New York Times Шира Френкель.


     

    Разлив нефти в США привел к гибели птиц и рыб в экологическом заповеднике

    04.10.2021, 11:13 32725
    Вашингтон. 4 ОКТЯБРЯ - Член конгресса США Мишель Стил призвала американского президента Джо Байдена объявить о ситуации крупного бедствия для округа Ориндж в штате Калифорния, в водах которого произошел крупный разлив нефти, передает KAZAKHSTAN TODAY.
     

    Сегодня я вам пишу с просьбой объявить крупное бедствие для округа Ориндж, штат Калифорния, в связи с разливом нефти, который произошел у побережья Хантингтон-Бич 2 октября 2021 года ... Я прошу незамедлительно одобрить выделение государственной и индивидуальной помощи для всех городов и округов Калифорнии, которые будут затронуты (бедствием - ред.)", - приводит обращение члена конгресса США РИА "Новости".

     
    О масштабном разливе нефти стало известно в субботу. Утечка, как пишет газета Los Angeles Times, предположительно, началась в трубопроводе у побережья города Хантингтон-Бич в калифорнийском округе Ориндж. 
     
    Пока неясно, что вызвало утечку и как долго она продолжалась. По оценке местных властей, в результате происшествия в водах Тихого океана у побережья Калифорнии оказалось по меньшей мере 126 тысяч галлонов нефти (примерно 477 тысяч литров), образовалось большое пятно. 
     
    Кроме того, разлив привел к гибели рыб и птиц, нефть проникла в местный экологический заповедник. 
     
    Мэр Хантингтон-Бич Ким Карр заявила, что происшествие было "одним из самых разрушительных" за несколько десятилетий жизни города. Специалисты занимаются ликвидацией последствий разлива нефти.

     

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