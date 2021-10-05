В Кабуле у мечети прогремел мощный взрыв

В добавок к нехватке учителей, некоторые американские школы имеют проблемы с поставками продовольствия, а также испытывают сложности с наймом водителей школьных автобусов, уборщиков и прочего вспомогательного персонала, сообщает The Guardian.

Проблема нехватки учителей была актуальна и до появления коронавируса, отмечает издание. Пандемия лишь усугубила положение дел: некоторым школам даже приходится закрываться из-за нехватки кадров. К примеру, во Флориде число вакансий на место учителя в нынешнем году возросло на 67% в сравнении с показателями августа 2020 года. За 2019-2020 учебный год число увольнений учителей в Мичигане возросло на 44%. 10% учителей Провиденса уволилось перед началом текущего учебного года.

За последние пять недель в США еженедельно фиксировали более 200 000 заражений коронавирусом среди детей, сообщает издание: уровень заражений был особенно высок в штатах без обязательного ношения масок и низкой долей вакцинированного населения. Некоторые школы временами прерывали очные занятия, что создавало для учителей дополнительные сложности.

ВАШИНГТОН. 5 ОКТЯБРЯ - Учителя по всей территории США увольняются на фоне начала нового учебного года, резкого роста случаев коронавируса среди детей и отмены обязательного ношения масок в ряде штатов, пишет The Guardian, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Фото: из открытых источников

АЛМАТЫ. 5 ОКТЯБРЯ - Пользователи по всему миру сообщили о сбоях в работе Google, YouTube, Twitter, TikTok, Telegram и других сервисов, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По данным сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов, пользователи Facebook, Instagram и WhatsApp в разных странах жалуются на масштабные сбои в работе сервисов. Первые сообщения о неполадках появились после 18.34 мск. В основном на сбои жалуются пользователи из США и Великобритании, а также из Канады, Нидерландов, Германии, Италии, Франции и других стран, пишет РИА Новости

Для социальной сети Марка Цукерберга сбой стал самым масштабным с 2008 года — тогда ее работа прервалась на сутки.

Также были зафиксированы жалобы на работу Telegram, Google, YouTube, Twitter, Viber и TikTok.

Большинство юзеров сталкиваются с проблемами в веб-версиях сервисов, однако у некоторых не получается авторизоваться в мобильных приложениях.

Пользователи также сообщают о сбоях во "ВКонтакте": по состоянию на 20.45 мск Downdetector зафиксировал 222 жалобы, 44% пользователей жалуются на проблемы с приложением, 37% претензий связаны со сбоями в работе сайта, еще у 20% возникают сложности с подключением к серверу. При этом в самой соцсети заявили, что не фиксируют сбоев.

С трудностями столкнулись также пользователи "Одноклассников". Однако представители компании отметили, что никаких проблем в работе соцсети нет, несмотря на рост активности.

Из-за сообщений о неполадках индекс NASDAQ упал более чем на 2,3 процента.

Потери от сбоев в работе Facebook, Instagram и WhatsApp оцениваются в 160 миллионов долларов, подсчитали эксперты проекта по мониторингу интернета и кибербезопасности NetBlocks.

Как говорится в сообщении проекта в Twitter, с учетом того, что Facebook, Instagram и WhatsApp не работают больше часа, потери для мировой экономики приблизительно оцениваются в 160 миллионов долларов. Проект сообщает, что указанные соцсети и мессенджер "не работают в нескольких странах, инцидент не связан со сбоями в интернете на уровне страны или фильтрацией".

Эксперт инжинирингового центра SafeNet НТИ Игорь Бедеров указал возможную причину сбоя сервисов Facebook по всему миру - это неисправность, связанная с компьютерной распределенной системой для получения информации о доменах DNS (Domain Name System).

Вероятная причина - это неисправность, связанная с DNS (Domain Name System, компьютерная распределенная система для получения информации о доменах). Он используется для того, чтобы вместо некрасивого IP-адреса сайта пользователи вводили адрес текстовой ссылки. Сейчас переход по IP-работает, а по доменному имени - нет", - сказал эксперт РИА Новости.

Он напомнил, что любой сбой, безусловно, отражается на рыночной стоимости компании, на оказании услуг клиентам. "Однако в обозримом будущем значимого ущерба для компаний от этого сбоя ожидать не стоит", - полагает он.

Соцсеть Facebook была основана в феврале 2004 года 19-летним американским студентом Марком Цукербергом. Штаб-квартира расположена в Менло-Парке (Калифорния). Facebook также принадлежат сервисы Messenger, WhatsApp и Instagram.

Facebook, WhatsApp и Instagram работают над устранением сбоев, сообщили компании в своем микроблогге в Twitter.

Отмечается, что сотрудники Facebook не могут попасть в здание компании, чтобы оценить случившийся в работе соцсети сбой.

Только что по телефону работник FB описал невозможность для сотрудников войти в здание этим утром, чтобы начать оценку масштабов сбоя, потому что их бейджи не открывают замки на дверях", - сообщила корреспондент New York Times Шира Френкель.



