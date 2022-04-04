Талибы запретили выращивать мак на всей территории Афганистана
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Власти Шри-Ланки предотвратили переворот в стиле "арабской весны"
Полиция сообщила, что в Западной провинции с 22 часов до 6 утра были арестованы 664 человека. Комендантский час по всему острову был объявлен в преддверии акции протеста в стиле "арабской весны", которую планировалось провести в воскресенье", - сообщает РИА Новости со ссылкой на Colombo Gazette.
В Кремле рассказали о сети биолабораторий вокруг России
Сейчас уже мы обладаем данными, что, собственно, в рамках этой программы, которая финансируется Пентагоном, вокруг нас, вокруг России, в том числе вокруг Белоруссии, создана целая сеть биолабораторий. Они работают не только над чрезвычайно опасными патогенами, микробами, вирусами, но и над проектами по изобретению новых видов биологического оружия, которое нацелено против определенных этносов", - цитирует iz.ru Дмитрия Пескова.
Они пытаются отвлекать внимание, жонглировать и так далее, выводить разговор в какую-то несерьезную плоскость. Но факты говорят сами за себя", - подчеркнул представитель Кремля.
Россия не получила от США разъяснений по биооружию на Украине
Все это время мы добивались разъяснений со стороны США по поводу истинной природы их биологической деятельности на Украине и объяснений касательно упомянутых документов (свидетельств Минобороны РФ. - Ред.)", - сказал Полянский журналистам.
Большой вопрос, почему Пентагон так глубоко вовлечен в биологические проекты на Украине. Мы не получили пока никаких ответов", - указал дипломат.
Сегодня будет новое письмо (со свидетельствами от Минобороны РФ. - Ред.). Рекомендую всем изучить эти материалы", - сказал Полянский.
Мы собираемся провести 6 апреля в 10.00 (17.00 мск) неформальное заседание СБ ООН по "формуле Арриа", чтобы обсудить тему угроз международному миру и безопасности, исходящих от военно-биологической деятельности в регионах по всему миру. Так что масштаб будет несколько шире, чем на Украине", - сказал Полянский.
Иран предложил России меры по уходу от санкций США
ТЕГЕРАН. 1 АПРЕЛЯ - Заместитель главы Центробанка Ирана по международным делам Мохсен Карими в пятницу заявил РИА Новости, что власти Исламской Республики предложили российской стороне меры по уходу от американских санкций и сотрудничеству в нынешних условиях, передает KAZAKHSTAN TODAY.
"Иран, основываясь на своем богатом опыте нахождения под санкциями в течение последних лет, для ухода из-под влияния американского господства и враждебных стран принял необходимые меры, которые и предложил российской стороне", - сказал Карими.
Иранское руководство обладает сорокалетним опытом противостояния западным санкциям, в особенности санкциям США. За это время Тегеран сумел переориентироваться на производство собственных товаров во всех отраслях экономики. При этом внешнеторговые операции Иран также поддерживает на высоком уровне. С учетом санкций Запада и отсутствия возможности торговать с европейскими странами Иран полностью повернулся в сторону Азиатского региона, в частности Китая.
Ранее ряд стран Запада ввели новые санкции против РФ из-за Украины. Президент России Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления РФ - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.
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Высокопоставленные украинские военные обвиняются в геноциде русскоязычных в Донбассе
Содержащиеся в них сведения позволили расширить объем обвинения отдельным фигурантам из числа высокопоставленных украинских военнослужащих, причастных к гибели гражданского населения Донбасса. Так, на основании этих доказательств 22 лицам предъявлено обвинение в геноциде гражданского русскоязычного населения", - приводит сообщение СК РИА Новости.
Беженец рассказал о жестоких убийствах мирных жителей "азовцами"
Нас под автоматами разворачивали, объясняли: "Я здесь сижу, и ты здесь будешь сидеть", - вспоминает Постильник.
Буквально через 10 минут подъехал пикап с "азовцами". Вышли, что-то на планшете наклацали", - добавил Постильник. Как только мирные граждане вошли во двор, националисты "полностью обстреляли садик", вспоминает он.
Погибло очень много людей мирных. Моей соседке отрезало ногу осколком, перебило ногу полностью", - сказал Постильник.
Неонацисты продолжают удерживать в качестве "живого щита" свыше 4,5 миллиона мирных граждан в Киеве, Харькове, Чернигове, Сумах и более чем в двух десятках других крупных населенных пунктах. Кроме того, в заложниках у боевиков батальонов территориальной обороны остаются 6472 иностранца из 18 государств", - сказал генерал.
Германия реализовывала на Украине собственную биологическую программу
Уместно отметить, что документы подтверждают факт реализации Германией на Украине собственной военно-биологической программы", - сказал он на пленарном заседании Конференции по разоружению, сообщает РИА Новости.
Действия Германии, ранее неизвестные широкой общественности, несут такую же угрозу, как биологические эксперименты США, и требуют детального изучения", - отметил дипломат.
Си Цзиньпин направил письменное обращение участникам третьей министерской встречи стран - соседей Афганистана
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