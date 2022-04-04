Талибы запретили выращивать мак на всей территории Афганистана

КАБУЛ. 3 АПРЕЛЯ – Движение "Талибан"* запретило выращивание мака на всей территории Афганистана, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщает ТАСС , такое распоряжение издал верховный лидер движения Хайбатулла Ахундзада.

В приказе лидера талибов, которое процитировало в воскресенье афганское агентство Bakhtar, отмечается, что "все афганцы отныне проинформированы о строжайшем запрете на выращивание мака". Нарушивших указание верховного лидера "Талибана" * будут судить по законам шариата (исламского права), а весь обнаруженный урожай будет незамедлительно уничтожен.

Кроме того, указом Ахундзады запрещены "использование, транспортировка, торговля, экспорт и импорт всех видов наркотиков, а также (содержащих наркотические вещества) таблеток и алкоголя". Под запрет подпадают и все имеющиеся на территории Афганистана предприятия по производству наркотиков.

Как подчеркивается в распоряжении верховного лидера "Талибана"*, "исполнение настоящего указа является обязательным для всех афганцев".





*Действующая в Афганистане группировка "Талибан" - запрещена в РФ, РК.